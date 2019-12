Banca Documentale ANPAL, politiche attive del lavoro accessibili in pochi click

Online la Banca Documentale del Lavoro ANPAL: 25 mila schede per orientarsi tra le politiche attive e passive del lavoro e nella normativa nel contesto nazionale, regionale, europeo. Le istruzioni per utilizzare gli strumenti di ricerca e le mappe interattive.

Disponibile online la Banca Documentale del Lavoro ANPAL che raccoglie l’evoluzione delle politiche attive e di quelle passive, a partire dal contesto regionale fino ad arrivare a un livello europeo.

Obiettivo dello strumento a disposizione degli utenti? Favorire lo scambio e la condivisione della conoscenza in materia di lavoro e occupazione fra gli esperti, gli stakeholder e le Pubbliche Amministrazioni.

Banca Documentale del Lavoro ANPAL: informazioni su politiche attive del lavoro e normativa di riferimento

La Banca Documentale del Lavoro ANPAL è un patrimonio di informazioni a disposizione degli addetti ai lavori, ma anche di chi è coinvolto in prima persona nelle politiche attive e passive del lavoro per orientarsi nella normativa di riferimento.

Nella notizia pubblicata dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro il 13 dicembre 2019 si legge:

“È online la Banca Documentale del Lavoro, costantemente aggiornata ed accessibile liberamente, ricostruisce in modo approfondito l’evoluzione delle politiche attive e passive del lavoro a livello europeo, nazionale e regionale, per lo scambio e la condivisione della conoscenza in materia di lavoro e occupazione fra gli esperti, gli stakeholders e le Pubbliche Amministrazioni”.

Caratterizzata da funzioni diverse, la Banca Documentale del Lavoro ANPAL si inserisce, insieme al portale MyANPAL, nella cassetta degli attrezzi che l’Agenzia mette a disposizione degli utenti.

Le 25 mila schede a disposizione degli utenti sono divise in due sezioni:

Benchmarking & Approfondimenti , si tratta di un approfondimento, nazionale ed europeo, sui temi, sulle politiche per il lavoro e sui servizi per l’impiego . Contiene, inoltre, rapporti di benchmarking su temi specifici, attraverso l’analisi comparata tra paesi UE;

, si tratta di un approfondimento, nazionale ed europeo, sui temi, sulle e sui . Contiene, inoltre, su temi specifici, attraverso l’analisi comparata tra paesi UE; Normativa, una raccolta di informazioni sulla legislazione europea, nazionale e regionale in materia di politiche attive e passive del lavoro.

Per entrambe le sezioni è possibile procedere in tre modi per rintracciare i temi da approfondire:

ricerca semplice;

ricerca avanzata;

ricerca incrociata.

Banca Documentale del Lavoro ANPAL: istruzioni per accedere alle mappe interattive

Ma per navigare tra i documenti relativi alla normativa del lavoro è disponibile anche un’altra via: la Banca Documentale Interattiva, che fornisce agli utenti le informazioni sui principali aspetti del mercato del lavoro in modo intuitivo, sintetico ed immediato.

Si tratta di una vera mappa geografica delle informazioni sul tema del lavoro. L’applicazione nata sulla base delle informazioni contenute nella Banca Documentale del Lavoro ANPAL permette di avere due panorami da approfondire:

Italia/regioni;

Europa.

Cliccando su uno dei territori interessati, si accede a una schermata che permette di accedere agli ultimi documenti che riguardano le politiche attive e il territorio.

Selezionando una delle parole chiave in testa alla mappa è possibile filtrare le informazioni sulla base della scelta indicata. Ad esempio, cliccando su “Lazio” e su “Centri per l’Impiego”, il sistema restituisce solo le ultime novità che riguardano i Cpi del Lazio.

I risultati della navigazione interattiva, poi, riportano direttamente alla Banca Documentale ANPAL, da cui è possibile approfondire l’argomento individuato accendendo a una breve descrizione e ai documenti di riferimento.