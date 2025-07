Assistenza dall’Agenzia delle Entrate anche senza appuntamento

Anche senza appuntamento è possibile ricevere assistenza presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, ma solo in casi particolari

Non è sempre facile prendere appuntamento con l’Agenzia delle Entrate: l’agenda spesso è piena. Questo il tema emerso durante le interrogazioni a risposta immediata che si sono tenuti in Commissione Finanze alla Camera il 9 luglio.

Ma, ha ricordato la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano, ci sono casi in cui è possibile ricevere assistenza anche senza aver fissato preventivamente un incontro.

Assistenza dall’Agenzia delle Entrate: in casi urgenti garantita anche senza appuntamento

Tramite l’app e il sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile fissare una data e un orario in cui poter ricevere assistenza presso gli sportelli territoriali, anticipando già le ragioni alla base della richiesta: dalle dichiarazioni alle agevolazioni per persone con disabilità.

Ma non sempre si riesce a trovare una disponibilità nel territorio di riferimento. E il tema è particolarmente caldo per gli addetti ai lavori così come per i cittadini e le cittadine.

Resta, però, la possibilità di rivolgersi all’Agenzia delle Entrate anche senza aver fissato un appuntamento nei casi di urgenza e necessità. Stesso canale preferenziale è garantito alle cosiddette fasce deboli come persone anziane o con disabilità.

“Si fa presente, inoltre, che il modello di accoglienza adottato dall’Agenzia delle entrate prevede, comunque, che gli operatori del front-office valutino le richieste dei cittadini che si recano presso gli uffici anche senza appuntamento”.

Ricorda la sottosegretaria al MEF Lucia Albano.

La prassi richiede di fissare un incontro, ma in casi particolari è possibile rivolgersi agli uffici territoriali anche senza aver ottenuto preventivamente una data.

Valutata l’opportunità di fornire assistenza, gli operatori garantiranno l’“evasione delle pratiche e il relativo riscontro anche mediante modalità telematiche”.