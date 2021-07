Appuntamento con l’Agenzia delle Entrate, nuovo servizio di prenotazione online: le istruzioni

Appuntamento con l'Agenzia delle Entrate, novità sul servizio di prenotazione online: le istruzioni passo passo come fissare tramite internet una data per ricevere assistenza fiscale, catastale e ipotecaria con la procedura aggiornata attiva dal 6 luglio in 17 regioni. Il percorso da seguire sul portale istituzionale, senza la necessità di autenticarsi tramite credenziali.

Qual è il percorso da seguire per effettuare la prenotazione online di un appuntamento con l’Agenzia delle Entrate? Arriva una nuova procedura, attiva dal 6 luglio in via sperimentale in 17 regioni.

Le istruzioni, passo dopo passo, per fissare tramite internet una data in cui ricevere assistenza fiscale, catastale e ipotecaria nel territorio di riferimento.

Con la stessa procedura è possibile anche disdire l’appuntamento prenotato. Il percorso da seguire sul portale.

Appuntamento Agenzia delle Entrate, nuovo servizio di prenotazione disponibile online

Con una interfaccia semplice e intuitiva, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un nuovo servizio online per la prenotazione di una data in cui recarsi presso gli uffici territoriali per ricevere assistenza.

La procedura ha debuttato su internet il 6 luglio 2021 ed è disponibile in via sperimentale per 17 regioni:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Emilia Romagna;

Friuli Venezia Giulia;

Lazio;

Liguria;

Marche;

Molise;

Piemonte;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia;

Toscana;

Umbria;

Valle d’Aosta.

Tre sono le principali funzioni disponibili:

prenotazione di un appuntamento per il giorno seguente a quello in cui si accede al servizio, accedendo al portale fino alle 24, giorni festivi compresi;

per il giorno seguente a quello in cui si accede al servizio, accedendo al portale fino alle 24, giorni festivi compresi; disdetta di un appuntamento entro le 14 del giorno lavorativo precedente alla data fissata.

Gli utenti hanno la possibilità di prenotare fino a due date al giorno.

Il tempo di assistenza fiscale, catastale e ipotecaria a cui si ha diritto è pari a circa 15 minuti per ciascuna pratica e viene stabilito dal servizio online sulla base del numero di pratiche che il richiedente dichiara di voler esaminare o consegnare.

Appuntamento Agenzia delle Entrate, nuovo servizio di prenotazione online: le istruzioni

Per procedere con la prenotazione di un appuntamento presso l’Agenzia delle Entrate è necessario collegarsi alla homepage, la pagina principale, del portale istituzionale. E cliccare sul box in evidenza in blu “Prenota un appuntamento”.

A questo punto appare la schermata che permette di selezionare un servizio specifico di assistenza: fiscale o catastale e ipotecaria.

Selezionando uno dei due ambiti, si apre un box che fornisce ulteriori dettagli sui servizi a disposizione per la specifica categoria e sui canali attivi per effettuare la prenotazione.

Supponiamo di aver bisogno di assistenza fiscale e di voler fissare una data tramite internet. In questo caso è necessario scegliere la prima opzione proposta: “online”.

Una volta al’interno della sezione dei servizi per fissare una data tramite internet, in questa fase sperimentale, per utilizzare la nuova procedura è necessario collegarsi al link che compare nel secondo riquadro celeste della schermata e non bisogna cliccare sul pulsante in fondo alla pagina.

A questo punto è possibile utilizzare il nuovo servizio online per la prenotazione di un appuntamento con l’Agenzia delle Entrate senza la necessità di autenticarsi sul portale istituzionale.

Appuntamento Agenzia delle Entrate, come effettuare la prenotazione online

Cliccando su “accedi”, appare il primo passo del percorso da seguire. È possibile fissare una data per ricevere l’assistenza fiscale in prima persona o per altri contribuenti. In entrambi i casi è necessario essere muniti del codice fiscale. Prima di proseguire bisogna, inoltre, confermare di aver letto l’informativa sulla privacy.

A questo punto appare all’utente una schermata con la scelta degli ambiti per cui è possibile richiedere l’assistenza fiscale.

All’interno di ogni sezione, il portale richiede poi una scelta più specifica sulla tipologia di servizio di cui si ha bisogno. Una volta indicata, si è pronti per stabilire il luogo dell’appuntamento con l’Agenzia delle Entrate.

Inserendo nell’apposita mascherina la città di riferimento, il portale con una bandierina, come indicato in rosso nell’immagine di seguito, indica gli uffici disponibili. Basta cliccare sul logo AdE per proseguire con la prenotazione dell’appuntamento. Può accadere, però, che per uno specifico servizio di assistenza non sia disponibile alcun ufficio nel territorio di riferimento.

Selezionando una delle sedi dell’Agenzia delle Entrate sulla mappa del proprio territorio, si passa allo step successivo: la scelta della data e dell’orario per la prenotazione dell’appuntamento.

A questo punto si è all’ultimo passaggio: l’inserimento dei recapiti telefonici e dell’indirizzo e-mail e delle indicazioni sulle motivazioni alla base della richiesta dell’appuntamento.

Una volta confermate le informazioni, il sistema genera un riepilogo dei dati inseriti con data, ora e luogo in cui si riceverà l’assistenza fiscale richiesta. In caso di impedimenti, sarà sempre possibile disdire l’appuntamento entro le 14 del giorno lavorativo precedente.