ZFU terremoto centro Italia, domande dal 6 aprile ed entro la scadenza del 4 maggio 2022

ZFU terremoto centro Italia, le domande possono essere presentate a partire dal 6 aprile prossimo e fino alla scadenza del 4 maggio 2022. Le modalità di inoltro delle istanze e le istruzioni da seguire sono indicate nella circolare del MISE del 28 marzo.

Termini, procedure e istruzioni da seguire per l’inoltro delle istanze sono stabiliti dalla circolare numero 120680 del 28 marzo del Ministero dello Sviluppo economico.

I destinatari delle agevolazioni sono i le imprese e i lavoratori autonomi con sede nella Zona France Urbana, istituita nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici susseguiti dal 24 agosto 2016.

A disposizione ci sono circa 60 milioni di euro.

Le domande per le agevolazioni previste per le imprese e i lavoratori autonomi con sede nella Zona Franca Urbana possono essere inoltrate dal prossimo 6 aprile.

Ad indicare la scadenza per i soggetti con sede nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici susseguiti dal 24 agosto 2016 è la circolare numero 120680 del 28 marzo del Ministero dello Sviluppo economico.

MISE - Circolare numero 120680 del 28 marzo 2022 Agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l’annualità 2022 previsto dall’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Per inoltrare le istanze c’è tempo fino al 4 maggio 2022, come specificato nel documento di prassi.

Le risorse a disposizione ammontano a poco meno di 60 milioni di euro, come stabilito dall’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ovvero il decreto Agosto.

Il limite massimo delle agevolazione è di 200.000 euro:

100.000 euro nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;

nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi; 25.000 euro per i soggetti attivi nel settore agricolo.

Per le imprese che svolgono congiuntamente entrambe le attività, la circolare specifica quanto di seguito riportato:

“il massimale di aiuti de minimis di euro 200.000,00 a condizione che il soggetto assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non benefici delle agevolazioni in oggetto.”

L’agevolazione che viene concessa a ciascun beneficiario è determinata dal MISE, sulla base delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, secondo le seguenti modalità:

il 40 per cento delle risorse disponibili è ripartito in parti uguali tra tutti i beneficiari, accantonando eventuali eccedenze dovute al superamento del limite di aiuti de minimis;

delle risorse disponibili è ripartito in parti uguali tra tutti i beneficiari, accantonando eventuali eccedenze dovute al superamento del limite di aiuti de minimis; il 60 per cento delle risorse disponibili, insieme alle eccedenze, è ripartito in funzione del rapporto tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo registrato da ciascun soggetto beneficiario e la somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari della zona franca urbana.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, nella circolare viene inoltre specificato che per i richiedenti costituiti o attivi da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, il reddito è convenzionalmente assunto in misura pari al reddito medio dei beneficiari della ZFU.

Le modalità di presentazione delle domande e la scadenza da rispettare sono indicati nel documento di prassi del MISE.

Le istanze devono essere inoltrate entro il termine del 4 maggio 2022.

I richiedenti dovranno utilizzare esclusivamente l’apposita procedura informatica.

L’accesso a tale procedura prevede l’autentificazione tramite Carta nazionale dei servizi ed è riservata ai rappresentanti legali dell’impresa o ai lavoratori autonomi.

Per completare la compilazione delle istanze è necessario il possesso di un indirizzo di posta elettronica, PEC.

Nel rispetto dei requisiti previsti per l’accesso all’agevolazione, il richiedente deve dichiarare quanto segue:

i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni, che configurano l’appartenenza ad una “impresa unica” ;

con le quali esiste almeno una delle relazioni, che configurano l’appartenenza ad una ; i termini del proprio esercizio finanziario , che dovrà coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;

, che dovrà coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare; se è destinatario di aiuti richiamati all’articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2017, n. 175;

il reddito d’impresa al lordo delle perdite pregresse o di lavoro autonomo, riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio della richiesta;

al lordo delle perdite pregresse o di lavoro autonomo, riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio della richiesta; l’ importo dell’agevolazione richiesta;

richiesta; i dati e le informazioni necessarie per constatare l’assenza delle sanzioni interdittive o la sussistenza di condizioni che comportano l’incapacità di beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche.

In merito alle date di invio delle istanze la circolare sottolinea quanto di seguito riportato: