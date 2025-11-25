La TARI aumenta ancora nel 2025. Perché? È “colpa” anche del bonus sociale

La TARI continua la sua corsa, con un nuovo aumento registrato nel 2025. Il motivo è legato anche al debutto del bonus sociale atteso nel 2026, che nell'immediato porta a un balzello sulla tassa rifiuti per tutti
Nuovo aumento della TARI nel 2025: non si arrresta la corsa della tassa sui rifiuti, che continua a pesare sui conti di famiglie e imprese.
Stando ai dati pubblicati da Cittadinanzattiva, l’aumento è del 3,3 per cento: il valore della TARI è salito da 329 euro a 340 euro in media, e restano profonde le differenze tra Nord, Centro e Sud Italia.
La nota positiva è che cresce in parallelo anche la raccolta differenziata, ma i servizio nel complesso continua ad essere ritenuto inadeguato dal 43 per cento degli italiani.
La TARI torna quindi al centro dell’attenzione e sugli aumenti incide anche il bonus sociale annunciato nel 2025 ma che partirà dal punto di vista operativo nel 2026. Per finanziarlo è stato introdotto un “nuovo balzello”, a carico di tutti e anche degli stessi destinatari dello sconto sulla tassa rifiuti.
La TARI aumenta ancora nel 2025: 340 euro in media per famiglia, differenze tra Nord e Sud
A far tornare in auge il tema della TARI e, più in generale, dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è il Rapporto 2025 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva.
La spesa media nazionale nel 2025 è salita del 3,3 per cento, per un valore passato dai 329 euro del 2024 a 340 euro in media per famiglia (considerando un nucleo composto da 3 persone e una casa di 100 mq).
Lo scenario non cambia guardando alle diverse regioni e ai capoluoghi di provincia. Tranne che in Molise, Valle d’Aosta e Sardegna, il peso della TARI è aumentato ovunque, sebbene con differenzi territoriali marcate.
La spesa media al Nord è di 290 euro, valore che al Centro sale a 364 euro e che al Sud è pari a 385 euro. Puglia, Campania e Sicilia sono le regioni più costose, mentre all’estremo opposto si collocano il Trentino Alto Adige, la Lombardia e il Veneto.
Le differenze si riflettono anche sul dato relativo alla raccolta differenziata, altro elemento messo in evidenza nel Report sulla TARI 2025: al Nord raggiunge il 73 per cento dei rifiuti prodotti, dato che scende al 62 per cento al Centro e al 59 per cento al Sud.
|Regione
|Tari 2025
|Tari 2024
|Variazione %
|Raccolta differenziata 2023
|Abruzzo
|358 €
|352 €
|1,7%
|64,6% ↑
|Basilicata
|327 €
|318 €
|2,7%
|64,9% ↑
|Calabria
|353 €
|348 €
|1,2%
|55,1% ↑
|Campania
|418 €
|407 €
|2,8%
|56,6% ↑
|Emilia Romagna
|284 €
|275 €
|3,2%
|77,1% ↑
|Friuli Venezia Giulia
|274 €
|270
|€ 1,7%
|72,5% ↑
|Lazio
|383 €
|376 €
|1,8%
|55,4% ↑
|Liguria
|370 €
|359 €
|2,9%
|58,3% ↑
|Lombardia
|262 €
|254 €
|3,1%
|73,9% ↑
|Marche
|279 €
|265 €
|5,5%
|72,2% ↑
|Molise
|254 €
|254 €
|0%
|60,8% ↑
|Piemonte
|318 €
|308 €
|3,3%
|67,9% ↑
|Puglia
|445 €
|427 €
|4,4%
|59,0% ↑
|Sardegna
|348 €
|350 €
|-0,6%
|76,3% ↑
|Sicilia
|402 €
|390 €
|3,1%
|55,2% ↑
|Toscana
|397 €
|373 €
|6,5%
|66,6% ↑
|Trentino Alto Adige
|224 €
|203 €
|10,8%
|75,3% ↑
|Umbria
|391 €
|371 €
|5,1%
|68,8% ↑
|Valle d’Aosta
|334 €
|365 €
|-8,4%
|69,4% ↑
|Veneto
|290 €
|275 €
|5,4%
|77,7% ↑
|Italia
|340 €
|329 €
|3,3%
|66,6% ↑
(Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio Prezzi&Tariffe, Novembre 2025)
A confermare i divari territoriali sono inoltre i dati relativi ai capoluoghi di regione: in cima alla classifica si collocano Catania (602 euro), Pisa (557 euro), Genova (509 euro) e Napoli (496 euro). All’estremo opposto invece Cremona (196 euro), Udine e Trento (199 euro).
Perché la TARI aumenta nel 2025: è anche l’effetto del bonus sociale sui rifiuti
Indagare i motivi dell’aumento della TARI non è semplice, anche perché la gestione della tassa sui rifiuti segue le regole specifiche previste a livello locale. Una delle motivazioni è però legata all’avvio del bonus sociale.
Paradossalmente, l’introduzione di uno sconto sul valore della tassa rifiuti porta all’effetto collaterale di un balzello per tutti.
Il motivo è legato all’assenza di un fondo specifico per il finanziamento della misura, introdotta nel corso del 2019 ma divenuta operativa solo nel 2025 con la pubblicazione della delibera ARERA 133/2025/R/rif.
Il bonus TARI consentirà alle famiglie con ISEE fino a 9.530 euro (20.000 euro per quelle numerose) di accedere a uno sconto del 25 per cento sul valore della tassa rifiuti. L’avvio è previsto dal 2026, ma ad anticiparlo è stata l’introduzione di una componente perequativa, un nuovo aumento applicato a livello nazionale su tutti i bollettini di pagamento.
Il valore è pari a 6 euro a utenza e già nel 2025 è stato applicato erga omnes, compreso ai cittadini che poi nel 2026 potranno contare sulla riduzione della TARI.
L’obiettivo è finanziare il bonus sociale, agevolazione prevista da una norma nazionale ma al cui finanziamento concorreranno i titolari di utenze domestiche e non. Un paradosso, che contribuisce ad appesantire l’impatto della TARI sui conti di famiglie e imprese.
