Regole e calendario completo delle scadenze relative alla tassa sui rifiuti

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno si pensa già ad alcune scadenze fiscali tipiche di questo periodo.

Per esempio quella della TARI, la tassa sui rifiuti, la cui scadenza varia dal territorio di riferimento, pur essendoci delle linee guida nazionali sulle date di scadenze di acconti e saldo.

A questo proposito, può essere utile fare una panoramica sulle regole generali da seguire, pur essendo gli enti territoriali a stabilire in dettaglio modalità e tabella di marcia che i cittadini e le cittadine devono rispettare.

A riscrivere la normativa è stata la Legge di Stabilità del 2014 che ha delineato la TARI riunendo le precedenti tasse esistenti nel settore rifiuti-ambiente ovvero:

Tariffa di igiene ambientale (TIA);

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

In relazione alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti in Italia, si parla di tassa perché esiste una correlazione diretta tra il versamento degli importi e la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Scadenza TARI: date diverse a seconda del Comune di residenza del contribuente

La scadenza della TARI, come di consueto, varia da Comune a Comune, e si consiglia di prendere visione dei regolamenti locali per una panoramica più chiara dei termini di versamento.

Nella maggior parte dei casi la scadenza della TARI è ripartita in tre tranche:

1° acconto entro la fine di aprile;

2° acconto entro la fine di luglio;

saldo entro la fine dell’anno.

Scadenza TARI: presupposto tassa rifiuti, chi paga

Il presupposto della TARI è previsto dal comma 641 della Legge di Stabilità 2014:

“il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.

Il comma successivo chiarisce esplicitamente chi sono i soggetti passivi della TARI:

“La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”

Leggendo la norma di riferimento si comprende quindi quali siano i presupposti ed i soggetti passivi della tassa sui rifiuti. La TARI nel 2024 è dovuta dai contribuenti titolari a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il calcolo della tassa sui rifiuti

Dopo aver compreso quali sono i presupposti impositivi della tassa sui rifiuti e quali siano i contribuenti soggetti passivi della TARI, passiamo ora ad occuparci delle modalità di calcolo della tassa sui rifiuti.

Per il calcolo della TARI l’elemento fondamentale è la superficie dell’immobile considerato.

A questo proposito la normativa sulla tassa sui rifiuti afferma che:

“Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”

Modalità di pagamento della tassa sui rifiuti

Anche le modalità di pagamento della TARI variano da Comune a Comune.

Tra le modalità di pagamento previste dai Comuni d’Italia abbiamo in particolare:

pagamento con modello F24;

pagamento TARI con bollettino postale;

pagamento TARI con MAV.

Pagamento TARI con modello F24: codice tributo da utilizzare

Attenzione al codice tributo TARI da utilizzare nel modello F24.

Per il pagamento della TARI con modello F24 è previsto il codice tributo 3944 sezione IMU ed altri tributi locali.

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 5/2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da inserire nei modelli F24 ed F24Ep per corrispondere il tributo scorporato, la TEFA, che fino al 2020 era versata insieme alla TARI.

Vengono dunque introdotti i codici tributo “Tefa”, “Tefn” e “Tefz” per il pagamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni.

Si riportano in una tabella riassuntiva i nuovi codici tributo:

Codice tributo TARI Descrizione TEFA TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente TEFN TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente - interessi TEFZ TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente - sanzioni

TARI 2024: bonus per le famiglie con ISEE basso

Il Decreto Fiscale 2020 ha introdotto un il bonus sociale per i contribuenti con ISEE basso: il bonus TARI.

I criteri per l’accesso sono gli stessi previsti per i bonus sulle bollette luce, gas e acqua e quindi, guardando all’anno in corso, i beneficiari delle agevolazioni sulla TARI sono in linea teorica i nuclei familiari in possesso di:

ISEE fino a 9.530 euro;

ISEE fino a 20.000 euro in caso di almeno 4 figli a carico.

Requisiti che per il momento però restano solo su carta. La norma istitutiva dell’agevolazione prevedeva infatti la necessità di un apposito DPCM, su proposta del Ministero del Lavoro, dell’Ambiente e dell’Economia, ai fini di definire principi e criteri guida per l’ARERA nella messa a punto delle modalità attuative.

Un provvedimento che ad oggi non è ancora stato pubblicato, lasciando quindi ai Comuni il compito di definire - a propria discrezione - agevolazioni tariffarie per i cittadini in situazione di difficoltà economica.

Tassa sui rifiuti: agevolazioni e riduzioni obbligatorie e facoltative in materia di TARI

Non solo bonus TARI. La Legge di Stabilità 2014 ha previsto due tipologie di riduzioni ed agevolazioni in materia di tassa sui rifiuti:

riduzioni obbligatorie;

riduzioni facoltative.

TARI 2024: le riduzioni obbligatorie

Le riduzioni obbligatorie in materia di TARI sono previste dai commi 656 e seguenti della Legge di Stabilità 2014.

Si tratta, in particolare, delle seguenti riduzioni obbligatorie:

mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti (riduzione 20 per cento);

effettuazione del servizio di cui alla TARI in grave violazione della disciplina di riferimento;

interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

Un’ulteriore novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio di tre anni fa.

La tassa sui rifiuti per i pensionati esteri viene ridotta di un terzo. I beneficiari dello sconto sulla TARI sono i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

TARI 2024: le riduzioni facoltative

Le riduzioni facoltative in materia di TARI sono previste dal comma 659 della Legge di Stabilità 2014.

Si tratta, in particolare, delle seguenti riduzioni facoltative:

abitazioni con unico occupante;

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu’ di sei mesi all’anno, all’estero;

fabbricati rurali ad uso abitativo.

Il rimborso TARI su IVA ed errore di calcolo dei Comuni in ordine alle pertinenze

È molto importante che i cittadini conoscano bene il funzionamento della tassa sui rifiuti, anche al fine di verificare eventuali errori compiuti dal proprio Comune di residenza nel calcolo della stessa.

Negli ultimi anni, infatti, si sono avuti due casi importanti di “errore” nel calcolo e nell’applicazione della TARI:

La TARI, d’altronde, è un’imposta davvero molto complessa, nonostante in realtà sia nata con la finalità di semplificare il sistema di tassazione sui rifiuti precedente.