Pace fiscale, ultima chiamata per pagare. Rottamazione quinquies in standby

Scadenza il 9 giugno per la rottamazione quater, nell'attesa dell'edizione quinquies che però resta al palo. I lavori in Commissione al Senato sono fermi da aprile. Difficile la arrivare alla pace fiscale in estate

Pace fiscale, ultima chiamata per pagare: il 9 giugno scade il termine di tolleranza per la rata della rottamazione quater del 31 maggio.

Ci sono ancora poche ore a disposizione per corrispondere la rata dovuta ed evitare di incorrere nella decadenza dal piano agevolato di versamento e, conseguentemente, rientrare nelle procedure ordinarie di recupero delle cartelle.

La scadenza si affianca ad una serie di novità relative al progetto della pace fiscale. L’AdER sta ultimando la lavorazione delle domande di riammissione alla rottamazione quater ed entro il 30 giugno 2025 invierà il prospetto delle somme dovute.

Non solo: si continua a parlare della rottamazione quinquies, ma sull’esame del testo è stallo. Difficile che il progetto di rateizzazione a lungo termine delle cartelle esattoriali arrivi in tempi celeri.

Pace fiscale, entro il 9 giugno la rata della rottamazione quater con tolleranza

Lunedì 9 giugno è l’ultima data utile per pagare la rata della rottamazione quater dovuta originariamente entro il 31 maggio.

La tolleranza di 5 giorni, unita ai rinvii automatici previsti in caso di festività, ha allungato il termine ultimo per versare le somme.

Si tratta di un appuntamento centrale per tutti coloro che hanno aderito alla rottamazione quater e sono in regola con i pagamenti. In caso di ritardo o di pagamento per importi inferiori, si decade in automatico dalla definizione agevolata.

Il beneficio della rottamazione quater viene meno e le cartelle tornano nell’alveo delle regole ordinarie di riscossione. Alle somme dovute torneranno a sommarsi sanzioni e interessi, e l’AdER potrà avviare le procedure di recupero coattivo.

Rottamazione, entro il 30 giugno la comunicazione AdER per i riammessi

L’appuntamento del 9 giugno è solo il primo del mese con la rottamazione quater.

Il successivo è fissato al 30 giugno, data ultima per l’Agenzia delle Entrate Riscossione per l’invio delle comunicazioni di riammissione alla definizione agevolata.

L’appuntamento interessa i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater al 31 dicembre 2024 e che entro il 30 aprile hanno presentato domanda per essere riammessi alla definizione agevolata.

L’esito dell’istanza sarà comunicato direttamente dall’Agenzia delle Entrate Riscossione via mail all’indirizzo indicato nella procedura di adesione, unitamente all’importo dovuto e alle rate da versare, al netto dei pagamenti già effettuati.

L’attenzione dovrà essere poi puntata sulla data del 31 luglio, prima scadenza del nuovo piano. Le rate successive seguiranno un calendario che si riallinea a tutti gli altri contribuenti rimasti in regola con i versamenti.

Riammissione rottamazione quater Il calendario di scadenze 2025 31 luglio 2025 (data prevista anche per il pagamento in un’unica soluzione) 30 novembre 2025 2026 e 2027 28 febbraio 31 maggio 31 luglio 30 novembre

La rottamazione quinquies è in standby, testo bloccato in Senato

Uno sguardo al passato ma anche al futuro. La pace fiscale è al centro dell’attenzione anche per quanto riguarda la possibile nuova edizione della rottamazione delle cartelle.

La rottamazione quinquies, o rateizzazione lunga delle cartelle, è tuttavia in una fase di stallo. La discussione sul testo è partita a febbraio, ma i lavori di esame sembrano essersi bloccati: l’ultima seduta è datata 8 aprile 2025. Il 4 giugno il testo era stato nuovamente inserito nell’Ordine del giorno dei lavori della Commissione, ma non vi sono novità sullo stato di avanzamento.

C’è da dire che non è un mistero che il testo sia in fase di rivalutazione da parte del MEF, nel tentativo di individuare le coperture della rottamazione quinquies così come i correttivi per deliminarne il perimetro di applicazione.

In ogni caso si allontana la possibilità che la nuova pace fiscale parta in estate, come annunciato solo qualche settimana fa dal Leader della Lega Matteo Salvini.

Più verosimile che la nuova forma di definizione agevolata trovi spazio nella prossima Manovra di bilancio, in concomitanza tra l’altro con la chiusura della prima fase di lavori da parte della Commissione istituita nell’ambito della riforma della riscossione.