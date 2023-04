Il CNDCEC e l'Ente Nazionale per il Microcredito hanno firmato il nuovo protocollo di intesa che rinnova e rafforza la collaborazione. L'obiettivo è la promozione dell’educazione finanziaria, della cultura d’impresa e dell’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti più vulnerabili

Siglato il nuovo protocollo triennale d’intesa tra il CNDCEC e l’Ente Nazionale per il Microcredito.

Come annunciato nel comunicato stampa rilasciato il 4 aprile 2023, l’obiettivo è quello di promuovere l’educazione finanziaria, la cultura d’impresa e l’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti più vulnerabili della società.

Tra le attività di punta anche iniziative di formazione per i commercialisti finalizzate allo svolgimento di attività di tutoraggio per l’accesso al microcredito.

I due enti collaboreranno anche alla realizzazione di attività congiunte di progettazione per creare specifici programmi di microcredito sociale a sostegno di persone fisiche e famiglie in condizione di particolare vulnerabilità.

Formazione e tutoraggio: rinnovata la collaborazione tra CNDCEC e Microcredito

Si rinnova e rafforza la collaborazione tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l’Ente Nazionale per il Microcredito.

Come si lege nel comunicato stampa del 4 aprile 2023, Elbano de Nuccio (Presidente del CNDCEC) e Mario Baccini (Presidente ENM) hanno firmato il nuovo protocollo d’intesa triennale che mira a promuovere l’educazione finanziaria, la cultura d’impresa e l’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti più vulnerabili della società.

Il supporto delle attività imprenditoriali sostenibili, da un punto di vista sociale, economico ed ambientale e l’avvio di iniziative micro-imprenditoriali e l’utilizzo degli strumenti propri del microcredito e della microfinanza sono due temi importanti per entrambi gli enti.

Tra le attività che deriveranno dalla rinnovata collaborazione c’è anche la formazione per i commercialisti volta alla creazione di un elenco ristretto riservato a chi intende svolgere l’attività di tutoraggio per l’accesso al microcredito.

Queste attività di formazione saranno svolte in maniera congiunta sia dal Consiglio sia dall’Ente per il Microcredito e riguarderanno una serie di temi:

promozione delle opportunità di sostegno economico e di tutoring a microimprese e professionisti rientranti nei parametri individuati dall’art. 111 del Testo Unico Bancario (TUB);

promozione delle attività di finanziamento alle microimprese agricole attraverso lo strumento del microcredito rurale assistito dalla garanzia ISMEA e dalla garanzia MCC;

l’attivazione di Sportelli territoriali per il microcredito;

attività congiunta di progettazione;

promozione del microcredito sociale a sostegno di persone fisiche e famiglie in condizione di particolare vulnerabilità;

attività di studio, ricerca e ingegnerizzazione di nuove soluzioni;

educazione finanziaria, sviluppo della cultura imprenditoriale, divulgazione dei principi solidali e dell’etica del profitto.

CNDCEC e Microcredito: con la collaborazione opportunità di formazione e di lavoro

A proposito della promozione delle opportunità di sostegno economico e di tutoring a microimprese e professionisti, si legge nel comunicato, il Consiglio nazionale dei commercialisti promuoverà tra i propri iscritti le opportunità di finanziamento tramite lo strumento del microcredito e del microcredito rurale, attivando apposite iniziative di divulgazione degli strumenti in questione da sviluppare presso gli ordini territoriali.

I due enti, inoltre, collaboreranno alla realizzazione di attività di progettazione a valere su fondi strutturali e d’investimento europei, su risorse dirette della Commissione europea, su programmi internazionali o su risorse private e lavoreranno alla creazione di specifici programmi di microcredito sociale a sostegno di persone fisiche e famiglie in condizione di particolare vulnerabilità.

Come dichiarato dal presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio:

“ Quello siglato oggi è un protocollo molto importante dal punto di vista economico e sociale, con il quale puntiamo a rafforzare ulteriormente l’impegno dei commercialisti in un ambito tanto rilevante per i soggetti più deboli e vulnerabili. Anche in questo settore il ruolo della professione è destinato ad essere sempre più rilevante, sia per la funzione sociale svolta, sia per la crescita di opportunità di lavoro che ne deriveranno per i nostri colleghi.”

Emerge molta soddisfazione anche dalle parole del Presidente dell’ENM, Mario Baccini, il quale ha sottolineato come il microcredito sia uno strumento fondamentale per sostenere il tessuto socioeconomico del sistema Paese in un quadro di sviluppo e sostenibilità che non può prescindere da quel mondo professionale che vede primi tra tutti i commercialisti come pilastro di impresa.