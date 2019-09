Industria 4.0 e robot tax, le nuove tecnologie applicate in ambito fiscale e nel mondo del lavoro: se ne parlerà durante il convegno Fisco & Futuro organizzato da Eutekne ed in programma il 23 settembre 2019 a Torino.

Industria 4.0 e robot tax, due dei temi al centro della seconda edizione del forum Fisco & Futuro organizzato da Eutekne ed in programma lunedì 23 settembre 2019 al teatro Carignano di Torino.

Dopo la prima edizione dedicata al tema della new economy, l’appuntamento di Fisco & Futuro per il 2019 si concentrerà sulla possibile tassazione sui robot, affronterà il tema delle agevolazioni per la digitalizzazione delle imprese e dell’intelligenza artificiale.

Fisco & Futuro è il primo forum italiano rivolto a professionisti e imprenditori sulle tematiche del mondo fiscale, dedicato all’impatto delle nuove tecnologie sul fisco, organizzato da Eutekne, editore e centro studi indipendente, che da oltre trent’anni opera al fianco dei professionisti del settore economico-giuridico.

L’edizione in programma il 23 settembre 2019 nella meravigliosa cornice del Teatro Carignano di Torino sarà articolata in due diversi momenti: la mattinata sarà dedicata a workshop e percorsi di approfondimento tematico riservati ai professionisti mentre nel pomeriggio è in programma il main event che vedrà protagonisti alcuni dei più autorevoli esperti in materia di fiscalità, impresa e nuove tecnologie.

Industria 4.0 e robot tax: nuove tecnologie protagoniste di Fisco & Futuro 2019

Partirà alle ore 9 del 23 settembre 2019 la mattinata di workshop ed approfondimento organizzata nell’ambito del forum Fisco & Futuro. L’appuntamento è nell’Aula della Camera italiana del Museo del Risorgimento presso il Palazzo Carignano.

Il workshop sarà incentrato sull’Industria 4.0 e fino alle ore 13.00 i professionisti potranno approfondire il tema delle agevolazioni fiscali rivolte alle imprese, con un focus specifico sulle scelte e convenienze nella progettazione di un iper-investimento.

Nel pomeriggio (14.30-19) al Teatro Carignano aprirà il main event il keynote speech del matematico Piergiorgio Odifreddi, “Il futuro dei computer e dell’intelligenza artificiale”.

Il programma di Fisco & Futuro 2019 si presenta particolarmente interessante, anche in considerazione degli esperti che interverranno.

Orario Programma Main Event Fisco & Futuro 2019 09:00 - 13:00 - WORKSHOP TEMATICO 1 - SALA CODICI - Industria 4.0, scelte e convenienze nella progettazione di un iper - investimento

- WORKSHOP TEMATICO 2 - SALA PLEBISCITI - Le startup e le PMI innovative: il crowdfunding come strumento di crescita 14.30 registrazione 15 - 15.30 Keynote speech di Piergiorgio Odifreddi 15,30 - 16.45 PRIMA TAVOLA ROTONDA Il piano industria 4.0: rischio o opportunità? 17 - 18.15 SECONDA TAVOLA ROTONDA La Robot Tax: una tassa equa o ingiusta?

Seconda edizione Forum "Fisco & Futuro" - comunicato stampa Main event: ROBOT TAX. La fine del lavoro senza la fine dello Stato

Fisco & Futuro 2019, dall’On. Garavaglia al Presidente CNDCEC Miani: tutti i protagonisti del forum

L’evento pomeridiano del forum Fisco & Futuro presso il teatro Carignano di Torino vedrà la partecipazione di protagonisti di spicco del mondo politico, professionale ed accademico.

Durante la prima tavola rotonda sui rischi e le opportunità di un piano industria 4.0 volto a incentivare l’automatizzazione del lavoro e le ricadute sociali e fiscali, interverranno Massimo Garavaglia già viceMinistro dell’Economia, Domenico De Masi Università La Sapienza Roma, Francesca Mariotti Direttrice Politiche Fiscali di Confidustria, Francesco Profumo Presidente Compagnia di San Paolo.

La seconda tavola rotonda porrà invece l’accento sulla questione dell’opportunità o meno di tassare i robot, tema sul quale si confronteranno Raffaello Lupi Università di Roma Tor Vergata, Luca Miele Studio tributario e societario Deloitte, Massimo Miani Presidente Consiglio Nazionale Ordine dei Commercialisti.

L’evento ha il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino, del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

Per ulteriori dettagli si invita a consultare il sito Fisco & Futuro.