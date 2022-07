Videochiamata Agenzia delle Entrate Riscossione: il servizio sportello online esteso a 15 regioni

Videochiamata Agenzia delle Entrate Riscossione, sono 15 le regioni a cui è esteso il nuovo servizio. I numeri nel comunicato stampa dell'8 luglio 2022: nel periodo sperimentale, 45 mila appuntamenti online. I passaggi da seguire per prenotare.

Il servizio sportello online, di videochiamata con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, è stato esteso a 15 regioni.

Il comunicato stampa dell’Ader dell’8 luglio 2022 fornisce i dati dell’utilizzo, dopo la conclusione della fase sperimentale.

Si possono prenotare appuntamenti a distanza nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto.

La possibilità è prevista anche per le province autonome di Trento e Bolzano e gli ambiti provinciali di Roma, Milano e Brescia.

Il nuovo servizio, che verrà esteso su tutto il territorio nazionale nei prossimi mesi, permette di dialogare in tempo reale con gli addetti dell’Agenzia delle Entrate riscossione tramite pc, smartphone e tablet.

Videochiamata Agenzia delle Entrate Riscossione, servizio online in 15 regioni: 45 mila appuntamenti

Sono stati 45 mila gli appuntamenti prenotati tramite il nuovo servizio online dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il numero delle videochiamate relative al periodo sperimentale è stato fornito dal comunicato stampa dell’Ader dell’8 agosto 2022.

Arriva a 15 il numero delle regioni che permettono l’utilizzo del servizio “sportello online”. Nei prossimi mesi la possibilità verrà estesa all’intero territorio nazionale. Al momento si può prenotare un appuntamento online nei seguenti territori:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Emilia Romagna;

Marche;

Molise;

Piemonte;

Puglia;

Sardegna;

Toscana;

Valle d’Aosta;

Veneto;

provincia autonoma di Trento;

provincia autonoma di Bolzano;

ambiti provinciali di Roma, Milano e Brescia.

Tramite un dialogo mediato da pc, tablet e smartphone, i contribuenti possono ottenere supporto dagli addetti dell’Ader e riceve informazioni specifiche in merito a:

Il servizio è stato fin da subito molto utilizzato anche se la potenziale platea di contribuenti interessati all’utilizzo potrebbe essere ancora più ampia.

A Milano, nella fase sperimentale dello scorso autunno, sono state prenotate 9.875 chiamate, mentre a Roma il numero ha raggiunto i 16.688.

Tramite il nuovo servizio i contribuenti possono richiedere la stessa assistenza a cui avrebbero accesso in presenza. Mediante la piattaforma, che permette il riconoscimento semplificato del contribuenti, si può scambiare documentazione e firmarla digitalmente.

Sono inoltre disponibili pdf editabili, che possono essere utilizzati nel corso dell’appuntamento o compilati prima dell’incontro.

Possono utilizzare il servizio anche gli intermediari fiscali abilitati, i quali hanno la possibilità di gestire una pratica dei clienti che li hanno delegati a operare su EquiPro, l’area del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione riservata ai professionisti.

Agenzia delle Entrate Riscossione - Comunicato stampa dell’8 luglio 2022 Agenzia Riscossione, assistenza in videochiamata a luglio estesa in 15 regioni. Chiusa la prima fase con 45 mila appuntamenti. Boom di prenotazioni a Roma.

Videochiamata Agenzia delle Entrate Riscossione, come prenotare un appuntamento online

Per prenotare un appuntamento in videochiamata online con un addetto dell’Agenzia delle Entrate riscossione si deve consultare la sezione “Trova lo sportello e prenota”, disponibile nel sito istituzionale.

Si possono scegliere due modalità di appuntamento:

in presenza;

a distanza.

Per prenotare un appuntamento a distanza si deve accedere al sito utilizzando alternativamente le seguenti credenziali:

Dopo l’accesso si può entrare nella pagina “Appuntamenti e contatti”. I giorni disponibili sono i 4 successivi a quello in cui si prenota. Si dovrà quindi scegliere una data e un orario disponibili.

Una volta effettuata la prenotazione si riceverà un’email di riepilogo con le informazioni utili.

Nell’email sarà anche specificato come avviare la videochiamata. Successivamente il contribuente riceverà anche un’altra email di promemoria dell’appuntamento.

Nella data scelta e all’orario previsto si dovrà accedere all’area riservata del sito, nella sezione “Consulta la tua agenda appuntamenti”.

Da tale sezione sarà possibile avviare il collegamento, che sarà disponibile fino ai 10 minuti successivi all’orario fissato. In caso di ritardo superiore non sarà più possibile partecipare alla videochiamata. Se il contribuente non fosse più disponibile a partecipare all’incontro online, potrà anche eliminare l’appuntamento in calendario.

Il collegamento può avvenire tramite:

computer;

smartphone;

tablet.

Oltre allo “sportello online” sono anche disponibili gli altri servizi digitali, che permettono al contribuente di portare avanti le proprie pratiche in autonomia.

Tra le operazioni che si possono effettuare ci sono: