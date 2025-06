Esame commercialista 2025 con modalità ordinarie: date, scadenze e requisiti

L’esame di abilitazione alla professione di commercialista torna ad essere svolto con le modalità ordinarie. Le sessioni si svolgeranno a luglio e novembre

L’esame di Stato per diventare dottore commercialista torna ad essere svolto secondo le modalità ordinarie.

Finita l’emergenza sanitaria viene meno la disciplina transitoria che negli ultimi anni ha previsto lo svolgimento di una sola prova scritta e dell’orale.

Dopo le anticipazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), è arrivata anche la pubblicazione dell’atteso decreto ministeriale.

Ecco come funziona e quali saranno le date delle sessioni.

Esame commercialista 2025 con ritorno alle modalità ordinarie: date, scadenze e requisiti

Dopo un certo ritardo che ha messo in allerta i rappresentanti della categoria, il decreto del Ministero dell’Università che fissa i paletti per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione allo svolgimento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è stato firmato e pubblicato sul sito istituzionale..

A fornire importanti anticipazioni la scorsa settimana è stato il CNDCEC, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il quale nell’informativa n. 92/2025 ha annunciato che da quest’anno l’esame tornerà ad essere svolto secondo le modalità ordinarie.

“Ci è giunta comunicazione da parte del Ministero dell’Università che con riferimento alle modalità di svolgimento, terminata l’emergenza epidemiologica, trovano applicazione le modalità di effettuazione degli esami di abilitazione previste dalla normativa vigente (D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139).”

Anticipazione che trova conferma nel testo dell’ordinanza ministeriale n. 426 del 19 giugno 2025.

Le date d’esame previste per la sessione estiva e per quella autunnale di quest’anno sono le seguenti:

25 luglio e 14 novembre 2025 per l’accesso alla sezione A dell’albo;

per l’accesso alla dell’albo; 31 luglio e 20 novembre 2025 per l’accesso alla sezione B dell’albo.

Le prove integrative per l’iscrizione al registro dei revisori legali si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici.

Un argomento sempre presente nella prova orale è il regime forfettario? Conosci davvero tutte le sue implicazioni teoriche e pratiche? Qui il nostro video corso e con guida operativa corredata da schede e schemi di sintesi:

Esame commercialista 2025: come funziona

Da quest’anno, come detto, si abbandona la disciplina emergenziale che in questi ultimi anni ha caratterizzato lo svolgimento dell’esame di Stato.

Lo scorso anno, ricordiamo, l’esame prevedeva una sola prova scritta e in una prova orale.

Le regole ordinarie, invece, quelle disciplinate dal decreto legislativo n. 139 del 2005, prevedono lo svolgimento di 3 diverse prove scritte e di una prova orale.

In base alle regole ordinarie, le prime due prove scritte vertono su alcune materie specifiche della professione del commercialista quali contabilità d’impresa, revisione aziendale, finanza aziendale, diritto privato, diritto commerciale, diritto tributario. La terza prova scritta, invece, ha un taglio pratico e consiste in un’esercitazione oppure nella redazione di atti relativi al contenzioso tributario.

L’esame orale consiste in un colloquio davanti a una commissione di esperti e verte sulle materie affrontate nelle tre prove scritte ed eventualmente su altre discipline come economia, matematica, legislazione e deontologia professionale.

Esame commercialista 2025, istruzioni e scadenze per la domanda di ammissione

Per poter partecipare all’esame di Stato, i candidati devono inviare la domanda di ammissione entro le scadenze indicate nel provvedimento del MUR:

il 30 giugno 2025 per la prima sessione;

per la prima sessione; il 21 ottobre 2025 per la seconda sessione.

Considerato che la pubblicazione del decreto è arrivata il 19 giugno gli interessati hanno pochi giorni di tempo per poter inviare la domanda di ammissione alla prima sessione.

L’istanza deve essere presentata presso la segreteria dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria presso il quale si intende sostenere l’esame.

Non saranno prese in considerazione richieste inviate oltre i termini, a meno di casi eccezionali previsti dai singoli bandi.

Nella domanda devono essere indicati i dati anagrafici del candidato. Inoltre, bisogna allegare la seguente documentazione:

diploma di laurea richiesto;

ricevuta del versamento della tassa di ammissione agli esami di 49,58 euro (maggiorato per chi intende partecipare anche alle prove integrative per i revisori legali);

eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove;

certificato che attesti il compimento del tirocinio professionale.

I candidati che inviano la domanda di ammissione alla prima sessione ma non riescono a partecipare alle prove, possono comunque presentarsi alla successiva, inviando una nuova richiesta entro il termine previsto per la seconda sessione e facendo riferimento alla documentazione già allegata.

Per i candidati cittadini italiani del Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere la prova in tedesco, la domanda di ammissione va presentata presso la sede di Trento.

Esame commercialista 2025, i requisiti per l’ammissione alla prova

I candidati che intendono sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile devono essere in possesso dei requisiti previsti. Come detto, uno dei requisiti fondamentali è il possesso dei titoli di studio richiesti:

Per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista:

diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM-56 (Scienze dell’economia);

diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella classe LM-77 (Scienze economico-aziendali);

diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo il vecchio ordinamento;

altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

Per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile:

diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale);

diploma di laurea nella classe 28 o nella classe L-33 (Scienze economiche);

altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

Per l’eventuale prova integrativa per diventare revisore legale:

per chi deve sostenere anche la prova per diventare dottore commercialista o esperto contabile sono necessari i titoli accademici già richiesti per le rispettive abilitazioni;

per chi ha già superato l’esame di Stato, una certificazione che attesti il superamento della prova e la conseguita abilitazione all’esercizio della professione.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale dell’ordinanza n. 426/2025.