Il futuro e l’attacco della IA alle news si affronta in Umbria

Editoria e informazione: carta, digitale… e poi?

Appuntamento a Città di Castello (Perugia) per confrontarsi sul futuro dell’editoria e dell’informazione per l’incontro che il prossimo 13 novembre vedrà coinvolti editori, direttori e istituzioni.

L’informazione cambia volto e si interroga sul suo destino. Dalla crisi della carta al digitale, fino all’irruzione dell’intelligenza artificiale: un viaggio che ha trasformato il modo di produrre e consumare notizie. Su questi temi si confronteranno editori, direttori e istituzioni nella giornata-convegnoEditoria e informazione: carta, digitale… e poi? Internet ha sgretolato la carta, l’IA sta travolgendo il digitale. Chi ha il coraggio di scrivere il futuro?”, in programma a Città di Castello (Perugia) giovedì 13 novembre dalle ore 9.30 alle ore 13.30.

Tra i protagonisti, insieme agli editori e ai direttori di alcuni principali quotidiani italiani:

  • Alberto Barachini, sottosegretario all’Editoria;
  • Giacomo Lasorella, presidente Agcom;
  • Francesco Dini, vicepresidente Fieg;
  • Andrea Barchiesi, ceo di Reputation Manager.

Cinque i panel in programma per analizzare un settore che cambia alla velocità dell’algoritmo: dalla “resa dei conti” tra carta e digitale al ruolo dell’intelligenza artificiale, dalle nuove frontiere della regolazione alle strategie per salvare le edicole, presidi di libertà e di comunità.

L’iniziativa è promossa dal Corriere dell’Umbria e dal Gruppo Corriere ed è stata ideata dall’editore emerito Francesco Polidori e dal direttore delle testate del Gruppo, Sergio Casagrande, che modererà i panel dedicati agli editori e ai direttori e terrà un dialogo con il sottosegretario Barachini.

Il direttore di Economy, Sergio Luciano, condurrà invece il panel con Francesco Dini e Andrea Barchiesi.

In chiusura un dialogo tra il direttore di Prima Comunicazione, Alessandra Ravetta, e il presidente di Agcom, Giacomo Lasorella.

Apriranno i lavori i saluti istituzionali della Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti e del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Un appuntamento, quindi, che promette di rivelarsi un punto di riferimento nazionale nel dibattito sull’informazione e sul futuro dell’editoria.

Tra i tanti ospiti che hanno annunciato la loro presenza all’evento:

  • Maurizio Belpietro, direttore de La Verità e Panorama;
  • Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo;
  • Massimo Martinelli, direttore de Il Messaggero;
  • Claudio Rinaldi, direttore della Gazzetta di Parma;
  • Pietro Senaldi, condirettore di Libero;
  • Luca Telese, direttore de Il Centro;
  • Gaspare Borsellino, direttore di Italpress;
  • Giuseppe Cerasa direttore de Le Guide di Repubblica;
  • Gianluca Rossi, direttore del Corriere di Romagna;
  • Maurizio Amoroso, vicedirettore di Tgcom24;
  • Francesca Oliva, vicedirettore Rai responsabile di RaiNews.it;
  • fra Giulio Cesareo, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi;
  • Flavio Mucciante, presidente della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia;
  • Urbano Cairo, presidente Rcs Media Group;
  • Alessandro Bompieri, direttore generale News Rcs;
  • Giuseppe Cerbone, amministratore delegato di Nem;
  • Carmela Colaiacovo, presidente del Gruppo Il Sole 24 Ore;
  • Lino Morgante, presidente e direttore editoriale della Società Editrice Sud e Presidente di Ads;
  • Paolo Berlusconi, presidente onorario de Il Giornale;
  • Ubaldo Livolsi, presidente di Livolsi & Partners Spa;
  • Filippo Davanzo, vicedirettore generale di Editoriale Bresciana;
  • Marco Ferioli, ceo di Lettera43;
  • Giovanni Scurti, direttore editoriale de Il Centro;
  • Luca Pavarotti, presidente di Cega editrice;
  • Giovanni Parapini, direttore Rai Umbria;
  • Luca Ginetto caporedattore Tgr Umbria;
  • Luca Benedetti, presidente Ordine dei giornalisti dell’Umbria;
  • Michela Angeletti, presidente Corecom Umbria;
  • Marco Meacci, presidente Corecom Toscana.

