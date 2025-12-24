Tanti auguri di buon Natale 2025 dalla redazione di Informazione Fiscale a tutte le lettrici e a tutti i lettori: le notizie in tempo reale tornano lunedì 29 dicembre

La redazione di Informazione Fiscale rivolge i più cari auguri di buon Natale 2025 a tutte le lettrici e a tutti i lettori!

Vi auguriamo di vivere queste giornate di festa con armonia e serenità. Cogliamo l’occasione per ringraziarvi sinceramente per la fiducia e l’attenzione che avete riservato ai nostri aggiornamenti quotidiani su Fisco e Lavoro, seguendo le analisi, le notizie e gli approfondimenti che animano le pagine del nostro giornale.

Anno dopo anno, la missione di Informazione Fiscale resta la stessa: offrire un’informazione chiara, tempestiva e affidabile. In un panorama normativo in costante evoluzione, il nostro obiettivo è rendere accessibili a tutti le novità fiscali e i cambiamenti del mondo del lavoro. Con la scrittura, ma sempre di più anche con le immagini, grazie alla nostra presenza su Instagram e su tutti gli altri social.

L’impegno, poi, passa anche da corsi di formazione, webinar e approfondimenti video realizzati dai giornalisti della redazione e dai professionisti che collaborano con la nostra realtà editoriale.

Alla formazione online è dedicata la piattaforma Academy di Informazione Fiscale nata per offrire contenuti autorevoli, pratici e sempre aggiornati realizzati da esperti del settore.

Prezioso è il patto con i lettori e le lettrici che restano al centro della routine informativa: dall’appuntamento con i sondaggi, che ci permette di conoscere i diversi punti di vista sulle novità fiscali, alla sintesi delle principali notizie con IF WEEK pensata per dare una panoramica complessiva sui fatti accaduti durante la settimana.

Oltre alle pagine del giornale e ai contenuti di Academy, il dialogo continua sui nostri canali diretti. Il filo diretto per richieste e chiarimenti è sempre attivo all’indirizzo email [email protected] e anche nel gruppo Facebook Informazione Fiscale è possibile confrontarsi sulle news del giorno e sottoporre quesiti agli iscritti così come a redattori e redattrici.

Anche in questi giorni non mancheranno le notizie sulle pagine di Informazione Fiscale, ma gli aggiornamenti in tempo reale riprenderanno da lunedì 29 dicembre.

Ancora auguri per un sereno e felice Natale 2025!