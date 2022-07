Nuovo bonus 200 euro, tagli a IVA e bollette: qual è la priorità del DL Aiuti bis? La parola a lettrici e lettori

DL Aiuti bis: nonostante la crisi politica, a fine luglio dovrebbe arrivare un nuovo decreto a sostegno di famiglie, lavoratori e pensionati. Si parla di una nuova tornata di bonus 200 euro, ma anche di possibili tagli all'IVA e di nuovi interventi sul fronte delle bollette. Qual è la priorità? Risposta al sondaggio direttamente online e commenti via mail alla redazione.

Il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi il 12 luglio ha annunciato l’arrivo di “un decreto molto corposo a fine mese”, un bis del DL Aiuti.

Dopo due giorni, lo stesso premier ha consegnato le sue dimissioni al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: si è aperta una crisi politica ancora in atto e in divenire.

Stando alle indiscrezioni emerse, però, al di là delle sorti del Governo, il provvedimento non sarebbe a rischio.

È ancora in campo la possibilità di una nuova tornata del bonus 200 euro, ma anche la conferma e il potenziamento delle misure già previste per le bollette. E alle ipotesi iniziali emerse dalle parole di Draghi negli ultimi giorni si è aggiunta la possibilità di un taglio dell’IVA per i beni di largo consumo.

Attualmente non ci sono certezze, ma nonostante tutto, il Decreto Aiuti bis sembra essere in fase di gestazione. Qual è la misura prioritaria da inserire nel testo?

La parola alle lettrici e ai lettori, invitati a partecipare al sondaggio tramite il box dedicato e a inviare commenti, motivazioni e considerazioni tramite mail con oggetto “DL Aiuti bis - sondaggio” all’indirizzo [email protected].

Il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi nella conferenza stampa del 12 luglio ha tracciato in maniera ampia i confini del nuovo DL Aiuti bis: non ha dato dettagli sulle misure che potranno entrare a fare parte del testo, ma ha fissato alcuni punti fermi.

Contrastare l’aumento del prezzo dell’energia e mettere in campo interventi proporzionati alla ricchezza, “al reddito dell’individuo”, sono sicuramente le due priorità emerse dalle parole del premier.

Le modalità per renderle concrete devono ancora essere definite ma si guarda alle soluzioni già messe in campo.

L’accesso a crediti d’imposta sui costi sostenuti, l’azzeramento degli oneri di sistema di gas ed elettricità, il potenziamento del bonus bollette, il taglio delle accise confermato oggi, 19 luglio, fino al 21 agosto sono le principali misure previste fino a questo momento per intervenire sul fronte della crisi energetica.

L’erogazione di un bonus di 200 euro a una vastissima platea di italiani e italiane è, invece, l’antidoto contro il caro prezzi introdotto con il DL n. 50 del 2022.

È questo il panorama di strumenti emergenziali già adottati da cui si parte per costruire il pacchetto di interventi del Decreto Aiuti bis e a cui aggiungere ulteriori novità.

Nell’ultima settimana, infatti, è emersa anche l’ipotesi di un taglio dell’IVA sui beni di largo consumo, come i farmaci o gli alimentari: le esigenze del momento potrebbero portare a ridurre l’imposta su alcuni prodotti e anticipare la revisione dell’elenco a cui si applicano le aliquote agevolate. Si tratta, però, di una misura da studiare con attenzione: un aiuto di questo tipo non sarebbe proporzionato alla ricchezza, ma generalizzato.

Tutte le scelte andranno inquadrate, in ogni caso, tenendo conto di due aspetti: le risorse a disposizione e il nuovo o rinnovato equilibrio politico che si dovrà trovare nelle prossime settimane.

Sul primo punto bisogna tenere conto che, secondo le indiscrezioni, il bacino di fondi disponibili per il Decreto Aiuti bis va dagli 8,5 ai 10 miliardi di euro. Il provvedimento precedente ha potuto contare su 33 miliardi, più del triplo.

Appare, quindi, inverosimile che possa essere confermata una nuova tornata del bonus 200 euro ampia come la precedente: il suo costo complessivo, infatti, se si considerano anche i 500 milioni per le partite IVA ammonta a 7,3 miliardi.

Il secondo fattore di cui tenere conto riguarda il quadro politico in cui sta prendendo forma il provvedimento: i prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’attuale squadra di Governo tornerà in asse o se ci sarà una nuova composizione. In questo ultimo caso altrettanto inverosimile appare la possibilità che il lavoro sul Decreto Aiuti bis non subisca alcun cambio di rotta.

Alla luce del contesto in cui prende forma il nuovo provvedimento è molto complicato intravedere i dettagli delle misure in arrivo, ma è a maggior ragione necessario evidenziare una scala di priorità di intervento.

“L’inflazione erode il potere d’acquisto delle famiglie, soprattutto per quelle più deboli, e aumenta i costi di produzione delle imprese soprattutto nel settore manifatturiero. Dobbiamo intervenire per sostenere l’occupazione e anche per affrontare le disuguaglianze, che in questi periodi di alta inflazione si aggravano rapidamente. E dobbiamo naturalmente difendere pensioni e salari”.

Con queste parole Mario Draghi ha evidenziato rischi ed esigenze del momento.

Dal rinnovo del bonus 200 euro al taglio dell’IVA, quale è la misura a cui non si può rinunciare? La risposta ai lettori. L’invito è quello di partecipare al sondaggio sul tema cliccando su “partecipa al sondaggio” nel box disponibile in testa all’articolo e di approfondire la risposta con commenti, motivazioni e considerazioni inviando una mail con oggetto “Decreto Aiuti bis - sondaggio” all’indirizzo [email protected].