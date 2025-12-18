La Banca d’Italia assume a tempo indeterminato 160 nuove figure. La domanda di partecipazione al concorso va inviata entro il 27 gennaio sul sito istituzionale. Requisiti e modalità di svolgimento delle prove

Al via la procedura di domanda per il nuovo concorso bandito dalla Banca d’Italia che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 160 esperti, assistenti e vice assistenti.

Per partecipare alla selezione per esperti e assistenti è necessario uno degli specifici titoli di laurea con orientamento economico indicati nel bando, mentre per le posizioni di vice-assistente è sufficiente il diploma di scuola superiore.

La domanda per l’ammissione alla prova scritta va inviata entro la scadenza del 27 gennaio 2026 direttamente tramite il sito della Banca.

Vediamo tutti i requisiti richiesti per l’ammissione, le modalità di domanda e le prove d’esame.

Concorso Banca d’Italia 2025: bando per 160 nuove assunzioni

La Banca d’Italia si prepara ad assumere nuovi dipendenti. A disciplinare la procedura di reclutamento è il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il concorso prevede il reclutamento di 160 laureati e diplomati, da inquadrare a tempo indeterminato come esperti, assistenti e vice assistenti nei ruoli dell’amministrazione centrale e della rete territoriale.

Nello specifico, si prevede l’assunzione di:

45 esperti con orientamento nelle discipline economiche;

con orientamento nelle discipline economiche; 45 assistenti con orientamento nelle discipline economiche;

con orientamento nelle discipline economiche; 70 vice assistenti.

I vincitori saranno assegnati alle seguenti sedi presenti sul territorio.

Posti disponibili Ripartizione per destinazione 45 Esperti -18 all’Amministrazione Centrale e alla Sede di Roma;

- 15 alla Rete territoriale – Area Nord (comprende le Filiali di Torino, Aosta, Milano, Trento, Bolzano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna);

- 12 alla Rete territoriale – Area Centro, Sud e Isole (comprende le Filiali di Firenze, Perugia, Ancona, L’Aquila, Campobasso, Napoli, Bari, Potenza, Catanzaro, Palermo, Cagliari). 45 Assistenti -25 all’Amministrazione Centrale, alla Sede di Roma e alla Filiale di Roma Centro Donato Menichella (Vermicino);

- 20 alla Rete territoriale (comprende le Filiali di Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, L’Aquila, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Piacenza, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona). 45 Vice Assistenti -30 all’Amministrazione Centrale, alla Sede di Roma e alla Filiale di Roma Centro Donato Menichella (Vermicino);

- 40 alla Rete territoriale (comprende le Filiali di Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, L’Aquila, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Piacenza, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona).

Le sedi effettive di destinazione saranno stabilite all’esito delle procedure selettive, tenuto conto delle esigenze di organico della Banca d’Italia al momento dell’assegnazione.

Le persone assunte con qualifica di Esperto saranno destinate ad attività:

di carattere ispettivo e di monitoraggio e supervisione sugli intermediari;

di tutela della clientela e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

di analisi e ricerca in ambito finanziario ed economico, progettuali a supporto dell’azione svolta dalla Banca d’Italia in ambito nazionale e internazionale.

Le persone assunte come Assistenti, invece, saranno prevalentemente adibite a compiti di tipo operativo a supporto delle attività e dei progetti di cui sopra e della gestione amministrativa delle Strutture.

Le persone assunte come Vice assistenti, invece, svolgeranno in via prevalente mansioni esecutive connesse con le attività amministrative e di spesa e – in particolare nelle Filiali – quelle legate ai servizi all’utenza e al trattamento del contante.

Concorso Banca d’Italia per 160 assunzioni: i requisiti per fare domanda

Possono partecipare alla selezione i candidati e le candidate in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;

Adeguata conoscenza della lingua italiana;

Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

Pieno godimento dei diritti civili e politici;

Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto.

Per i posti da esperto e da assistente, inoltre, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio con orientamento nelle discipline economiche.

Per i posti da esperti serve:

una laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110, in una delle seguenti classi: scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); relazioni internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S); altra laurea equiparata a uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.

un diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un punteggio di almeno 105/110, in una delle seguenti discipline: economia e commercio; economia politica; scienze politiche; scienze internazionali e diplomatiche; scienze strategiche; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge.



Per i posti da assistente serve una laurea triennale in una delle seguenti classi:

scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);

scienze economiche (L-33);

scienze della politica e delle relazioni internazionali (L-36);

altra laurea equiparata per legge.

Per i posti da vice assistente basta invece il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Concorso Banca d’Italia per 160 assunzioni: come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso va inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito istituzionale della Banca.

I candidati devono trasmettere la richiesta entro la scadenza fissata per le ore 12.00 del 27 gennaio 2026.

È consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi previsti. È richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Concorso Banca d’Italia per 160 assunzioni: le prove d’esame

Il bando prevede lo svolgimento di una eventuale prova preselettiva, di una prova scritta e di una prova orale, differenziate a seconda del tipo di concorso, per esperti o per assistenti.

Il test preselettivo (che scatta quando le domande di partecipazione superano quota 3.500) consiste nella risposta a domande nelle materie previste nel programma allegato al bando e sulla lingua inglese. Passano i primi 500 classificati.

Per il concorso per vice assistenti, non è previsto un test preselettivo ma una valutazione dei titoli. Passano i primi 4.000.

Lo scritto prevede 3 quesiti a risposta sintetica (2 per gli assistenti) sulle materie indicate nei programmi in allegato al bando e un elaborato in lingua inglese.

Per i vice assistenti è previsto un test di 60 domande a risposta multipla.

La prova orale consiste, invece, in un colloquio sulle materie indicate nel programma e in una conversazione in lingua inglese.

L’elenco delle materie da studiare per ogni categoria è fornito in allegato al bando, disponibile di seguito.