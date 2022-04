Trasporti e logistica, calo del fatturato ma crescita di lavoratori: i dati dei commercialisti

Trasporti e logistica, il comunicato stampa di FNC e CNDCEC del 15 aprile 2022 diffonde i dati dell'osservatorio sui bilanci 2020 delle s.r.l. Nel complesso il fatturato è calato del 4,2 per cento mentre i lavoratori sono aumentati del 6,9 per cento. Nel documento di studio anche i dati a livello regionale e per comparti.

15 aprile 2022

Trasporti e logistica, stando ai dati della fotografia dell’osservatorio sui bilanci 2020 delle s.r.l. realizzata dalla Fondazione e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il fatturato è calato del 4,2 per cento. Di contro i lavoratori sono aumentati: gli addetti sono cresciuti del 6,9 per cento. A fornire il quadro completo è il documento di studio diffuso con il comunicato stampa di oggi, 15 aprile 2022. Il Nord Est registra il calo maggiore, seguito dal Nord Ovest e dal Centro e il Sud. Trasporti e logistica, calo del fatturato ma crescita di lavoratori: i dati dell’osservatorio dei commercialisti L’osservatorio sui bilanci 2020 delle s.r.l. della Fondazione e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili scatta una fotografia del settore dei trasporti e della logistica. La situazione è descritta dai dati raccolti nel documento di studio diffuso con il comunicato stampa del 15 aprile 2022 di FNC e CNDCEC. FNC e CNDCEC - Documento di approfondimento diffuso con il comunicato stampa del 15 aprile 2022 Osservatorio sui bilanci delle srl 2020. Focus trasporti e logistica. Rispetto all’anno precedente all’emergenza coronavirus, il comunicato evidenzia: “Una contrazione del fatturato pari al -4,2 per cento nell’anno pandemico rispetto al precedente, ma una crescita degli addetti del +6,9 per cento.” I dati sono frutto di un lavoro che di analisi su un campione di 20.147 aziende. Nel complesso è stata registrata una flessione dei ricavi più attenuata delle srl in generale. Il valore della produzione si è invece ridotto del 3,3 per cento e il valore aggiunto dell’1,5 per cento. Nella suddivisione della penisola in macroaree territoriali, i dati relativi al fatturato mostrano la seguente fotografia: il Nord Est mostra un calo del 5,1 per cento;

mostra un calo del 5,1 per cento; il Nord Ovest segna una riduzione del 3,3 per cento;

segna una riduzione del 3,3 per cento; la diminuzione del Centro e del Sud si attesta al 4,5 per cento. Trasporti e logistica, i dati regionali e dei singoli comparti Nel documento di studio di FNC e CNDCEC vengono presentati i dati anche a livello regionale. A segnare il calo più pronunciato è la Valle d’Aosta. Il Trentino-Alto Adige fa registrare un dato in contro tendenza. Le informazioni sulla variazione, suddivisa per regioni, è riportata all’interno della tabella riassuntiva. Regione Variazione Valle d’Aosta -14,8 per cento Sardegna -9,6 per cento Sicilia -9,2 per cento Marche -8,6 per cento Puglia -8,4 per cento Trentino-Alto Adige +6,2 per cento Abruzzo -5,7 per cento Campania -5,5 per cento Calabria -3,5 per cento Basilicata -3 per cento Molise -2,1 per cento Lombardia -3,3 per cento Piemonte -3,7 per cento Liguria -2,9 per cento Emilia-Romagna -6,8 per cento Veneto -6,3 Friuli-Venezia Giulia -4,1 per cento Lazio -5,8 per cento Toscana -5 per cento Umbria -3,1 per cento Infine, soffermandosi sui singoli comparti, il documento di prassi evidenzia che i settori più colpiti dalla riduzione del fatturato sono quello del trasporto terrestre di merci e quello del trasporto area, marittimo e per acque interne. Nello specifico i singoli comparti mostrano il seguente andamento. Comparto Variazione trasporto terrestre di merci -20 per cento trasporto area, marittimo e per acque interne -8,9 per cento trasporto terrestre di passeggeri -5,1 per cento magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti -2,1 per cento