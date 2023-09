L'ABI invita le banche ad attuare la sospensione dei mutui per le zone colpite dal maltempo, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti. Apposite ordinanze della Protezione Civile daranno completa applicazione della misura

L’Associazione Bancaria Italiana invita le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per i territori colpiti dal maltempo, appena i provvedimenti saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

A renderlo noto è il comunicato stampa dell’11 settembre 2023, diffuso attraverso il portale dell’ABI.

L’indicazione segue la dichiarazione del Consiglio dei Ministri per le zone di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le diverse province individuate.

Per la completa applicazione della misura sarà coinvolta la Protezione Civile, che provvederà ad emettere apposite ordinanze.

Sospensione mutui: le indicazioni ABI alle banche per le zone colpite dal maltempo

Con il comunicato stampa dell’11 settembre 2023, l’ABI invita le banche e gli istituti finanziari a mettere in campo la misura della sospensione dei mutui per le zone colpite dagli eventi alluvionali e dal maltempo, non appena saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i provvedimenti e le ordinanze istituzionali.

L’indicazione segue la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri del 28 agosto scorso.

I territori interessati, che fanno parte delle regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, e le province interessate.

Sarà la Protezione Civile, attraverso apposite ordinanze, a fornire le informazioni per la piena applicazione della misura.

Inoltre, nel comunicato stampa viene sottolineato quanto di seguito riportato:

“Proprio per assicurare dovunque tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, l’ABI ha sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori.”

La misura si aggiunge a quelle già previste dal decreto Alluvioni per i periodi precedenti e per i territori interessati.

Sospensione mutui: quali sono i territori interessati

La misura della sospensione dei mutui, su cui ABI ha fornito indicazioni alle banche, riguarda i territori per cui il Consiglio dei Ministri dello scorso 28 agosto ha dichiarato lo stato di emergenza.

In linea di massima la durata prevista è di 12 mesi.

I territori interessati sono riportati nella tabella riassuntiva, che riporta anche le risorse stanziate a vare sul Fondo per le emergenze nazionali.

Zone Risorse Durata province di Teramo, Pescara e Chieti 4.120.000 euro 12 mesi Regione Lombardia 9.430.000 euro 12 mesi Regione Veneto 8.330.000 euro 12 mesi provincia di Cuneo 650.000 euro 12 mesi province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena 4.500.000 euro 12 mesi Regione Friuli Venezia Giulia 7.750.000 euro 12 mesi

Lo stesso Consiglio dei Ministri ha inoltre previsto proroghe per lo stato di emergenza di territori colpiti da altre calamità.

Zone Risorse Durata territorio della Repubblica di Slovenia per intervento all’estero 2.000.000 di euro 3 mesi comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino proroga 12 mesi comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia proroga 12 mesi territorio dell’isola di Stromboli nel comune di Lipari proroga 12 mesi parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino, parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, comuni di Camerino, Montecassiano e Treia, in provincia di Macerata proroga 12 mesi

La sospensione dei mutui si aggiunge alle misure emergenziali messe in campo dal decreto Alluvioni per i territori delle regioni di Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Oltre alla misura che interessa i mutui, applicata dal 1° maggio al 30 giugno scorsi, sono state previste sospensioni anche per le scadenze fiscali e dei pagamenti per cittadini e imprese.

I versamenti che sono stati bloccati sono:

i pagamenti riferiti al diritto annuale ;

; gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023.

Sono inoltre state previste misure per autonomi e relative alla cassa integrazione.