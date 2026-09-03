Lo Scenario delle Professioni 2026: appuntamento online il 24 settembre

Le Professioni nell'era dell'Intelligenza Artificiale: motore della competitività del Sistema Paese. Il secondo appuntamento dello Scenario delle Professioni 2026, organzzato da TeamSystem, The European House of Ambrosetti ed Euroconference, accreditato per la formazione obbligatoria di commercialisti e avvocati, amplia la prospettiva aperta nella sessione di maggio, dedicata all'AI Act e ai modelli organizzativi degli studi professionali
Il secondo appuntamento dello Scenario delle Professioni 2026, organizzato da TeamSystem, The European House of Ambrosetti ed Euroconference, amplia la prospettiva aperta nella sessione di maggio, dedicata all’AI Act e ai modelli organizzativi degli studi professionali.
Se il primo incontro ha posto le basi normative e operative dell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nell’attività professionale, questo secondo appuntamento sposta il focus su una domanda più ampia e strategica:
quale contributo possono offrire oggi le professioni, potenziate dall’AI e dalle tecnologie emergenti, alla competitività delle imprese, alla tenuta del tessuto produttivo e alla crescita del Paese?
L’Intelligenza Artificiale e le tecnologie emergenti sono già dentro i processi, le decisioni, i modelli di business.
Sono il fattore abilitante che consente a tutte le professioni di essere protagoniste attive di una transizione digitale che riguarda l’intero sistema economico.
L’iniziativa si propone come momento di confronto istituzionale e tecnico di alto profilo, con l’obiettivo di costruire un quadro condiviso su tre assi:
- gli aspetti normativi di riferimento a livello europeo e italiano per inquadrare il nostro Paese nell’ecosistema dell’innovazione tecnologica europeo e globale, tra AI, cybersicurezza e governance digitale;
- il ruolo delle professioni come infrastruttura di competenza a sostegno delle imprese, in particolare di quelle di media e piccola dimensione che costituiscono l’ossatura del tessuto produttivo italiano;
- le leve concrete (normative, tecnologiche, formative e organizzative) attraverso cui professioni e imprese possono crescere insieme, generando valore per il Sistema Paese.
Un vero e proprio laboratorio di visione strategica: uno spazio in cui istituzioni, ordini professionali, mondo dell’impresa e dell’accademia si confrontano su ciò che serve fare oggi per non arrivare in ritardo domani.
A moderare l’evento ci sarà la giornalista RAI Barbara Carfagna.
Il dibattito vedrà relatori d’eccezione, tra i quali:
- Giuseppe Busacca, General Manager BU Professional Solutions TeamSystem; Amministratore Delegato Euroconference;
- Brando Benifei, membro del Parlamento europeo; rapporteur dell’AI Act;
- Padre Paolo Benanti, Professore dell’Università Gregoriana; Presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’Informazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze;
- Tiziana Catarci, Presidente della Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale;
- Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense e Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense;
- Luigi Maninetti, Presidente dell’Istituto Nazionale Revisori Legali;
- Mario Nobile, Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Ecco il programma completo dello Scenario delle Professioni 2026, in programma il 24 settembre:
|Sessione
|Contenuti e punti chiave
|Dalle regole europee alle riforme italiane: come governare il cambiamento
|• Il ruolo delle istituzioni nel creare un quadro regolatorio chiaro, abilitante e coerente con l’AI Act europeo
• L’impatto dell’AI su giustizia, fiscalità, servizi professionali e rapporto tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione
• Le condizioni per fare dell’AI un motore di produttività, legalità, semplificazione e competitività per il Sistema Paese
|Lo Scenario dell’Innovazione e dell’Intelligenza Artificiale
|• Le principali traiettorie evolutive dell’AI e il loro impatto sui modelli organizzativi, decisionali e professionali
• Etica, trasparenza e responsabilità come condizioni essenziali per un’adozione affidabile dell’Intelligenza Artificiale
• Il bisogno di nuove competenze e alfabetizzazione digitale per usare l’AI come strumento di supporto e non di sostituzione
|L’Italia alla prova dell’AI: l’impegno delle istituzioni
|• Le politiche pubbliche e le infrastrutture digitali necessarie per sostenere l’adozione dell’AI nel Paese
• Cybersicurezza, protezione dei dati e fiducia digitale come prerequisiti della trasformazione
• Il coordinamento tra istituzioni, imprese, ordini professionali e sistema formativo per accelerare l’innovazione
|Le Professioni come leva di crescita per il Sistema Paese
|• Il contributo delle Professioni alla competitività delle imprese, alla qualità dei servizi e alla tenuta del tessuto produttivo
• L’evoluzione dei modelli professionali tra digitalizzazione, automazione, consulenza ad alto valore aggiunto e nuove competenze
• Il ruolo di ordini, associazioni e provider di servizi tecnologici nel supportare professioni più innovative e integrate
|Verso un nuovo patto tra istituzioni, Professioni e imprese
|• Un’alleanza stabile tra istituzioni, Professioni e imprese per la crescita del Paese
• Fisco, semplificazione e innovazione come leve di competitività e produttività
• Competenze professionali come leva di modernizzazione e fiducia
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lo Scenario delle Professioni 2026: appuntamento online il 24 settembre