Lo Scenario delle Professioni 2026: appuntamento online il 24 settembre

Dalle regole europee alle riforme italiane: come governare il cambiamento • Il ruolo delle istituzioni nel creare un quadro regolatorio chiaro, abilitante e coerente con l’AI Act europeo

• L’impatto dell’AI su giustizia, fiscalità, servizi professionali e rapporto tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione

• Le condizioni per fare dell’AI un motore di produttività, legalità, semplificazione e competitività per il Sistema Paese

Lo Scenario dell’Innovazione e dell’Intelligenza Artificiale • Le principali traiettorie evolutive dell’AI e il loro impatto sui modelli organizzativi, decisionali e professionali

• Etica, trasparenza e responsabilità come condizioni essenziali per un’adozione affidabile dell’Intelligenza Artificiale

• Il bisogno di nuove competenze e alfabetizzazione digitale per usare l’AI come strumento di supporto e non di sostituzione

L’Italia alla prova dell’AI: l’impegno delle istituzioni • Le politiche pubbliche e le infrastrutture digitali necessarie per sostenere l’adozione dell’AI nel Paese

• Cybersicurezza, protezione dei dati e fiducia digitale come prerequisiti della trasformazione

• Il coordinamento tra istituzioni, imprese, ordini professionali e sistema formativo per accelerare l’innovazione

Le Professioni come leva di crescita per il Sistema Paese • Il contributo delle Professioni alla competitività delle imprese, alla qualità dei servizi e alla tenuta del tessuto produttivo

• L’evoluzione dei modelli professionali tra digitalizzazione, automazione, consulenza ad alto valore aggiunto e nuove competenze

• Il ruolo di ordini, associazioni e provider di servizi tecnologici nel supportare professioni più innovative e integrate