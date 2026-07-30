Voucher Cloud & Cybersecurity: ecco come e quando presentare domanda per i contributi a fondo perduto

Webinar formativo gratuito per spiegare come ottenere i contributi a fondo perduto per gli investimenti in hardware e software posti in essere dalle aziende nell'ambito di progetti cloud e di sicurezza informatica

TeamSystem e Informazione Fiscale hanno organizzato un nuovo importante appuntamento formativo gratuito: si tratta del webinar che si terrà il prossimo lunedì 7 settembre alle 15.00 e dove andremo a spiegare come e quando fare domanda per i nuovi contributi a fondo perduto in arrivo per le aziende che hanno in programma di investire in hardware e software (qui la pagina di registrazione).

Si tratta, in particolare, di analizzare il bando

"Voucher Cloud & Cybersecurity"

del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che vede TeamSystem come fornitore accreditato ufficialmente e, di conseguenza, in grado di erogare servizi agevolabili dal bando stesso.

Il bando, per il quale la domanda si potrà presentare a partire dalle prossime settimane, consente alle aziende e ai professionisti di ottenere contributi a fondo perduto fino a 20.000,00 euro sull’acquisto di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security (sia software che hardware), a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

La dotazione finanziaria, prevista per la misura, è pari a 150 milioni di euro ed è finanziata dalle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020.

Il Voucher Cloud & Cybersecurity sosterrà dunque la domanda di:

"servizi e prodotti di cloud computing e cyber security ammettendo, al fine di promuovere lo sviluppo e l’adozione di servizi applicativi digitali innovativi, soltanto l’acquisizione di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione dei soggetti richiedenti e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso"

Al fine di fornire alle aziende tutte le informazioni utili per poter decidere se partecipare o meno al bando, TeamSystem e Informazione Fiscale hanno organizzato un webinar formativo gratuito davvero imperdibile e che avrà il seguente programma:

Il bando Voucher Cloud & Cybersecurity: istruzioni, soggetti beneficiari e requisiti soggettivi ed oggettivi;

I progetti ammissibili;

Gli importi dell’agevolazione, i massimali di spesa e la cumulabilità con agevolazioni simili;

Come e quando presentare domanda, le procedure previste, i tempi per la realizzazione e presentazione del progetto e per l’ottenimento del contributo

L’occasione sarà utile anche per fare una panoramica generale degli strumenti di agevolazioni sugli investimenti che la normativa in vigore già prevede per le aziende.

Durante il webinar verranno forniti, inoltre, diversi spunti utili per conoscere tutte le potenzialità della digitalizzazione dei processi aziendali.

Un passo fondamentale per ottimizzare le operazioni quotidiane e migliorare l’efficienza dell’azienda.

In questo modo sarà possibile scoprire come l’adozione di soluzioni software avanzate consenta alle imprese di automatizzare e monitorare ogni fase del proprio ciclo operativo. In questo contesto, TeamSystem Enterprise si presenta come la soluzione ERP ideale: un sistema completo, rapido e flessibile, progettato per supportare la gestione aziendale in modo integrato e in tempo reale. Uno strumento in grado di coprire tutte le aree aziendali e facilitare la supervisione dei processi, dalla gestione finanziaria alla produzione, rendendo la soluzione perfetta per aziende di ogni dimensione, piccole, medie e grandi, e per ogni tipo di settore.

Relatore dell’evento sarà Francesco Oliva, dottore commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale.

Iscriviti al webinar gratuito!

Vuoi approfondire tutte le informazioni utili per partecipare al bando Voucher Cloud & Cybersecurity e ottenere il contributo a fondo perduto sugli investimenti della tua azienda e/o del tuo studio? Iscriviti al webinar formativo gratuito di Informazione Fiscale, in collaborazione con TeamSystem, inserendo i tuoi dati nell’apposita pagina di registrazione dedicata.