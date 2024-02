Rottamazione quater, prossima scadenza per tutti il 15 marzo 2024: proroga in arrivo

In arrivo una nova proroga per la rottamazione quater: è il 15 marzo la nuova scadenza in programma per tutti e tutte. Alla riapertura dei termini si affianca anche la possibilità di beneficiare della tolleranza dei 5 giorni. Le novità inserite nella conversione in legge del DL Milleproroghe

Mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorda il termine del 28 febbraio per il pagamento della terza rata, dai lavori delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera sul DL Milleproroghe, proseguiti fino a notte inoltrata, arriva la notizia di una ulteriore proroga che riguarderà tutte e tutti i contribuenti della definizione agevolata delle cartelle.

Entro la nuova scadenza in programma, che sarà fissata al 15 marzo 2024, potranno versare gli importi previsti dal piano rateale sia coloro che sono in regola con i pagamenti che coloro che non hanno rispettato i termini previsti, i cosiddetti decaduti. Alla riapertura dei termini si affianca anche la possibilità di beneficiare della canonica tolleranza dei 5 giorni.

Stessa opportunità sarà offerta ai cittadini e alle cittadine dei territori colpiti dalle alluvioni di maggio che già seguono un calendario posticipato di tre mesi rispetto a quello ordinario.

Rottamazione quater, proroga in arrivo: scadenza 15 marzo 2024 per tutti

Già nelle ultime settimane era circolata la notizia di una nuova riapertura dei termini per la rottamazione quater, dopo la possibilità offerta a dicembre di mettersi in regola con le prime due rate non versate.

Con la prosecuzione dei lavori sul testo di conversione in legge del Decreto Milleproroghe, la notizia della proroga si fa sempre più certa.

Per l’ufficialità bisognerà, in ogni caso, attendere il via libera di entrambi i rami del Parlamento. L’approdo alla Camera per il voto è previsto per domani, 15 febbraio, poi il provvedimento passerà al Senato per concludere l’iter entro fine mese.

La rottamazione quater permette di definire in maniera agevolata i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

Regolata dalla Legge di Bilancio 2023, è uno degli strumenti della tregua fiscale e prevede il versamento delle somme dovute a titolo di capitale, delle spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica, senza invece corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e il cosiddetto aggio.

Circa 3 milioni di contribuenti hanno presentato domanda per beneficiare della definizione agevolata delle cartelle, scegliendo tra pagamento in un’unica soluzione e piano rateale, ma non tutti e tutte hanno rispettato il calendario per il versamento degli importi dovuti.

Proprio per riaprire le porte della rottamazione delle cartelle, con il Decreto Milleproroghe si punta alla nuova scadenza del 15 marzo, allungando i tempi del terzo versamento per chi è in regola e offrendo una nuova chance ai cosiddetti decaduti.

Rottamazione quater verso la proroga: come cambia il calendario con la scadenza del 15 marzo

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate da corrispondere nel 2023 ed entro il 28 febbraio non determinerà la decadenza dalla definizione agevolata nel caso in cui si proceda all’integrale versamento delle somme rimaste arretrate entro il nuovo termine. È questa la soluzione inserita nel provvedimento.

Lo stesso slittamento si applicherà al calendario differito riservato ai cittadini e alle cittadine con sede o residenza nelle zone dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpite dalle alluvioni.

Riepilogando, quindi, sulla scadenza del 15 marzo 2024 confluiscono i termini per il versamento di una lunga lista di rate.

Tipologia di contribuenti Scadenze previste Nuova scadenza Contribuenti in regola con il piano della rottamazione quater Terza rata entro il 28 febbraio 15 marzo 2024 Contribuenti non in regola con il piano della rottamazione quater Prima rata entro il 31 ottobre

Seconda rata entro il 30 novembre (Prima e seconda rata entro il termine di recupero del 18 dicembre)

Terza rata entro il 28 febbraio 2024 15 marzo 2024 Contribuenti con sede o residenza nei territori colpiti dalle alluvioni in regola con il piano della rottamazione quater Seconda rata entro il 28 febbraio 2024 15 marzo 2024 Contribuenti con sede o residenza nei territori colpiti dalle alluvioni non in regola con il piano della rottamazione quater Prima rata entro il 31 gennaio 2024

Seconda rata entro il 28 febbraio 2024 15 marzo 2024

Stando alla formulazione dell’emendamento, diversamente dalla riapertura di dicembre, dovrebbe applicarsi anche il termine di tolleranza di 5 giorni che di solito è previsto sul calendario della rottamazione quater: un ulteriore slittamento che porta la data ultima per effettuare tutti i versamenti al 20 marzo 2024.

Per avere la conferma sulla nuova tabella di marcia, però, bisogna attendere l’approvazione definitiva del testo di conversione in legge del DL Milleproroghe.