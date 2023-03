Il lato oscuro del Fisco tra assurdità e necessità di riforma

Dalle tax expenditures ai sussidi, sono diverse le criticità, anzi le assurdità, che permangono da decenni nel sistema fiscale: i punti in cui la riforma dovrebbe intervenire

È in tempi di crisi che il “noioso” Fisco riscopre la fantasia. Nel lontano 1995 l’Eurispes lanciò una interessante ricerca dal titolo “Fisco demenziale” - Storie di imposte, tasse, cittadini ed imprese .

L’Eurispes sosteneva che: “In una economia moderna il fisco dovrebbe avere caratteristiche di semplicità ed efficienza e perseguire obiettivi di equità e sviluppo”.

Questo motto è naturalmente sempre valido.

Ma purtroppo sembra ancora lontano.

Il lato oscuro del Fisco: dopo quasi 30 anni le stesse criticità

Quella ricerca del 1995 richiamava una ricerca del CNEL che aveva censito nel luglio del 1994 ben 837 leggi in vigore in materia fiscale e 46 tributi erariali, comunali, provinciali e regionali.

Si evidenziava in particolare quanto segue:

“Una alluvione legislativa. La ricerca ha evidenziato l’opportunità di varare un codice tributario articolato in sei libri che andrebbero preceduti dalle “disposizioni della legge tributaria in generale” il cui articolato andrebbe “approvato con legge costituzionale”.

Il CNEL ha ritenuto anche opportuno rivedere l’intera materia delle sanzioni amministrative tributarie attraverso “la soppressione della soprattassa e l’adozione della pena pecuniaria quale unico tipo di sanzione applicabile alle violazioni di disposizione tributaria”.

Lungo è l’elenco delle modifiche che il CNEL ritiene opportuno introdurre. Si parte dalle disposizioni che disciplinano i redditi di capitale, di lavoro autonomo e dipendente, per arrivare al regime impositivo delle piccole imprese, all’IVA, all’imposta di registro, finendo con il settore edilizio e quello delle agevolazioni ed esenzioni. Un capitolo a parte la ricerca del CNEL dedica ai tributi che rendono meno di quel che costano.

Basta aprire un qualsiasi quotidiano di oggi per capire che queste stesse criticità sono ancora tutte presenti ed anzi peggiorate.

Secondo quanto recentemente dichiarato dal Vice Ministro Leo, la legge di bilancio 2023 dovrebbe però gettare i semi per quella che sarà la da tutti auspicata riforma fiscale.

La legge delega è attesa in Parlamento, ma doveva essere già pronta a gennaio, ripartendo comunque da dove era arrivato il precedente governo, con alcune novità, tra cui, ad esempio, una revisione delle sanzioni tributarie, laddove è stato ricordato che abbiamo sanzioni amministrative che oscillano dal 120 al 200 per cento, fuori linea rispetto agli altri partner europei.

Una misura che prepara all’idea anche di una radicale revisione delle sanzioni penali tributarie, laddove, oggettivamente, non ha senso che per gli omessi versamenti si vada di fronte al giudice penale, essendo più ragionevole che rappresentino una violazione da sanzionare sul versante amministrativo, pena il rischio di intasare le procure senza portare ad alcun significativo risultato.

Il lato oscuro del Fisco: le tax expenditures

Sulle tax espenditures, poi, si potrebbero scrivere libri di psicologia, ancor prima che di diritto ed economia.

Le tax expenditures, come noto, sono elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali, che è allegato allo stato di previsione dell’entrata del Bilancio di previsione dello Stato, laddove però le tax expenditures per le quali sono possibili analisi e approfondimenti mirati, grazie alla disponibilità di tutte le informazioni interessate dalla rilevazione (effetti finanziari, frequenza dei beneficiari ed effetti finanziari pro capite), sono comunque solo una parte.

Una pletora di sussidi pubblici, molti dei quali in forma di spesa fiscale, che rispecchiano un forte interventismo dello Stato nell’economia, e probabilmente un’ipertrofia stratificata dell’attività legislativa, spesso senza una coerenza sistematica.

Nell’ordinamento nazionale le spese fiscali sono definite come qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta, ovvero regime di favore derivante dalle norme in vigore.

Centinaia di misure individuate come spese fiscali erariali, con una apposita sezione dedicata alle (anche queste centinaia) spese fiscali locali.

Il valore complessivo delle misure (erariali e locali) è di quasi 100 miliardi di euro e tale valore è comunque solo una chimera, in quanto non tiene conto delle rilevanti incertezze nella individuazione della materia, dovute al fatto che vi è una serie di misure erariali (circa 1/3) non quantificate rispetto al totale e che vi è un’altra percentuale di misure (circa il 70 per cento) rispetto alla quale non sono stati forniti tutti i dati quantitativi (onere, frequenze e importi pro capite).

Insomma, nessuno da davvero quanto lo Stato spende in tax expenditures.

Ciò che sappiamo è che circa il 50 per cento delle spese fiscali è destinata a un numero non elevato di beneficiari (max 30.000 soggetti) e che in assenza di tutti i dati quantitativi (onere, frequenze e importi pro capite), per circa il 70% delle misure non è nemmeno possibile svolgere analisi.

Ma i problemi non finiscono qui, anzi.

I punti da rivedere nel sistema fiscale

Peggio delle spese fiscali da trasferimenti operati con il sistema delle imposte dirette esiste sono una cosa: i sussidi.

I sussidi, infatti, non tengono conto della situazione reddituale delle categorie sussidiate.

Se l’obiettivo è aiutare un’azienda a investire e crescere, o tutelare il potere d’acquisto delle persone fisiche, è allora più trasparente e meno distorsivo un sistema di imposte sui redditi vantaggioso, anziché facilitazioni su determinati beni o categorie.

Un esempio è l’accisa agevolata su una fascia di consumo di energia elettrica nelle abitazioni di residenti (per 650 milioni all’anno circa) che avvantaggia il single ricco quanto una famiglia numerosa e indigente.

Secondo il Ministero dell’ambiente, poi, circa 16 miliardi di spesa fiscale sarebbero da eliminare, in quanto dannosi all’ambiente e contrari a impegni interni e internazionali del Governo.

Insomma, ce ne sono di cose da fare.

A fronte di spese fiscali non sempre giustificabili, abbiamo poi anche entrate diciamo non sempre coordinate (per usare un eufemismo).

Nel tempo la mente creativa di chi doveva trovare risorse finanziarie per rimpinguare le casse erariali ha espresso del resto tutto il proprio estro.

E il problema non riguarda solo l’Erario nazionale, laddove il decentramento amministrativo, prima, e la riforma costituzionale del 2001, poi, hanno creato una vera e propria giungla tributaria locale.

I Comuni dispongono infatti oggi di decine di diverse fonti di entrata, tra tributi e canoni, addizionali e compartecipazioni.

E spesso molte di queste appaiono delle vere e proprie duplicazioni, come, per esempio, nel caso dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari.

Per l’occupazione di suolo pubblico, invece, i Comuni possono scegliere tra la tassa e il canone; come per esempio anche la famigerata “tassa sull’ombra”, che colpisce l’ombra di balconi o di tendaggi sul suolo pubblico, indipendentemente dall’effettiva occupazione dello stesso e che è stata (la sua prima introduzione risale al 1972).

Passando al livello provinciale (dato che le Province ancora esistono) si contano invece anche qui circa dieci fonti di entrata, tra tributi, canoni, addizionali e compartecipazioni.

Anche in questo caso vi sono fattispecie non molto chiare, come l’addizionale sull’energia elettrica, che colpisce le utenze non domestiche e ha effetto regressivo (determinando così la conseguenza di far pagare di più le piccole imprese che consumano meno), o quella dell’imposta provinciale di trascrizione, che sulla vendita dell’usato prevede un prelievo triplo rispetto al nuovo.

Le Regioni, infine, dispongono di altre decine di tributi: dall’IRAP alle tasse automobilistiche, fino all’addizionale IRPEF; la compartecipazione all’IVA è poi assegnata in base ai consumi misurati dall’Istat.

In conclusione, è giusto tutto questo?

Se sia giusto o meno, in realtà, è forse poco rilevante.

Come agire sul sistema fiscale?

Anche il diritto tributario soggiace alla nota differenza tra giustizia e diritto.

Una delle prime nozioni che qualsiasi studente di giurisprudenza impara fin dai primi anni di facoltà è che i due concetti non sempre sono compatibili, anzi.

Nel diritto tributario, spesso, visti i vincoli di bilancio di cui la politica fiscale deve comunque tenere conto, questa differenza si sente ancora di più.

Alcune norme palesemente ingiuste sopravvivono infatti per meri motivi di cassa.

La legge però resta il solo metro “umano” di giudizio sulla giustizia.

E, laddove non la si condivida, il solo modo per evitarne le ingiuste conseguenze non è violarla, ma chiedere eventualmente alla politica, cioè a chi fa le leggi, che la stessa legge venga cambiata.

Certo, le tasse non devono essere alte per sostenere una spesa pubblica sempre più alta e magari, come visto, poco e mal governata.

Le tasse sono troppo alte e vanno abbassate. E uno dei passaggi fondamentali che, viste le cifre dell’evasione fiscale in Italia e visti i vincoli di bilancio comunitari, vanno però affrontati per consentire (realisticamente) l’abbassamento delle tasse è quello di contrastare in modo efficace l’evasione fiscale.

In conclusione:

ogni Stato non può esistere senza imposizione fiscale ;

; l’imposizione fiscale viene stabilita con legge del Parlamento;

la pressione fiscale è oggi troppo elevata e deve essere abbassata;

evadere rappresenta una violazione di legge (come il furto, come l’occupazione abusiva, come l’eccesso di velocità) e quindi è illegale;

(come il furto, come l’occupazione abusiva, come l’eccesso di velocità) e quindi è illegale; ciò che non viene pagato dall’uno sarà pagato dall’altro (che non vuole violare la legge, o che comunque non la può violare);

(che non vuole violare la legge, o che comunque non la può violare); il solo modo per abbassare la pressione fiscale è modificare le leggi attraverso la politica.

Quello che è certo è che la Pubblica Amministrazione spende più di quanto incassa. Ed è dunque evidente che c’è qualcosa che non quadra.

La riduzione della spesa pubblica “inutile” è quindi necessaria, magari seguendo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità: i pilastri di ogni buona Pubblica Amministrazione.

Come giustamente evidenziato durante una inaugurazione dell’anno giudiziario da un Presidente di Commissione Tributaria Regionale, “l’elite degli evasori fiscali è lungi dall’essere debellata, come dimostrano le statistiche sul numero degli evasori totali e sui miliardi di euro nascosti al fisco”. Elite che, del resto, proprio per il fatto che nulla dichiara, assomma privilegi su privilegi (agevolazioni sulle rette degli asili e sulle tasse universitarie, accesso ai servizi comunali, sgravi e bonus fiscali etc. etc.).

Aumentare quindi l’aliquota sui redditi più alti, facendo pagare cioè ancora più tasse a quei pochi che le dichiarano davvero andrebbe proprio nella direzione inversa rispetto a quel principio costituzionale di equità e progressività che deve caratterizzare il nostro Ordinamento tributario.

E allora ben venga una (finalmente) ragionevole ed efficace riforma fiscale.