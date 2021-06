One FISCALE: la più completa soluzione digitale di informazione e approfondimento per commercialisti, aziende e i loro consulenti

One FISCALE: la soluzione digitale completa, aggiornata e personalizzabile pensata per tenere sotto controllo ogni sfaccettatura del mondo della fiscalità, anche grazie ai moduli di approfondimento su specifiche aree di specializzazione.

Wolters Kluwer è da sempre accanto ai professionisti per offrire loro gli strumenti migliori per gestire il lavoro quotidiano.

Dalla consolidata esperienza di IPSOA e il Fisco, è nata One FISCALE, la soluzione digitale completa, aggiornata e personalizzabile pensata per dare la chance di tenere sotto controllo ogni sfaccettatura del mondo della fiscalità.

One FISCALE offre la possibilità di avere sempre a disposizione, in qualunque situazione e da qualunque dispositivo:

fonti complete e autorevoli : archivi di normativa, prassi, guide pratiche e codici commentati sempre aggiornati;

: archivi di normativa, prassi, guide pratiche e codici commentati sempre aggiornati; aggiornamenti tempestivi : lo scadenzario degli adempimenti, le news sulle novità in tema di fisco, lavoro e previdenza, bilancio e contabilità, finanziamenti e impresa e le pratiche tabelle di confronto tra vecchia e nuova disciplina per comprendere meglio e più in fretta le novità normative;

: lo scadenzario degli adempimenti, le news sulle novità in tema di fisco, lavoro e previdenza, bilancio e contabilità, finanziamenti e impresa e le pratiche tra vecchia e nuova disciplina per comprendere meglio e più in fretta le novità normative; approfondimenti dei migliori esperti: interpretazioni, commenti, note a sentenza delle firme più prestigiose ed autorevoli.

One FISCALE ha un sistema di funzionalità avanzate che consentono di:

attivare il sistema di notifiche e-mail personalizzato per essere avvisati in caso di aggiornamento dei temi di interesse.

per essere avvisati in caso di aggiornamento dei temi di interesse. trovare velocemente i contenuti di tuo interesse grazia al sistema di ricerca intelligente tramite ricerca semantica, ricerca vocale e grazie all’assistente virtuale ;

; personalizzare la soluzione selezionando una lista di argomenti preferiti e visualizzarli in home page.

monitorare gli adempimenti attraverso il calendario delle scadenze.

One FISCALE: la più completa soluzione digitale di informazione e approfondimento per commercialisti, aziende e i loro consulenti

Per approfondire la materia One FISCALE ti offre inoltre gli Experta, moduli realizzati in collaborazione con i migliori esperti, studi e professionisti che offrono aggiornamenti, contenuti di approfondimento e strumenti operativi sulle principali aree di specializzazione:

Experta Fiscale : Gli approfondimenti su IVA, TUIR, Imposte Indirette e tributi locali, Accertamento e riscossione con i Commentari curati dai migliori esperti sul mercato, garantiscono al professionista gli strumenti per una consulenza completa e di valore in materia fiscale;

: Gli approfondimenti su IVA, TUIR, Imposte Indirette e tributi locali, Accertamento e riscossione con i Commentari curati dai migliori esperti sul mercato, garantiscono al professionista gli strumenti per una consulenza completa e di valore in materia fiscale; Experta Contenzioso Tributario : Per recepire le novità e i vari orientamenti giurisprudenziali in materia di processo tributario offrendo una consulenza completa per gestire al meglio il contenzioso tributario;

: Per recepire le novità e i vari orientamenti giurisprudenziali in materia di processo tributario offrendo una consulenza completa per gestire al meglio il contenzioso tributario; Experta Bilancio e Revisione : Dall’approfondimento d’autore fino alle attività operative attraverso l’utilizzo di scritture contabili e check list. In un unico prodotto tutte le informazioni per chi svolge attività di consulenza in tema di bilancio e per chi svolge attività di controllo come Revisore o come sindaco di società;

: Dall’approfondimento d’autore fino alle attività operative attraverso l’utilizzo di scritture contabili e check list. In un unico prodotto tutte le informazioni per chi svolge attività di consulenza in tema di bilancio e per chi svolge attività di controllo come Revisore o come sindaco di società; Experta Controllo di Gestione : Per il Consulente d’azienda che vuole acquisire competenze specifiche nella pianificazione e gestione dei processi aziendali al fine di prevedere i ricavi, monitorare i costi attraverso gli strumenti di controllo di gestione finalizzati alla prevenzione della crisi;

: Per il Consulente d’azienda che vuole acquisire competenze specifiche nella pianificazione e gestione dei processi aziendali al fine di prevedere i ricavi, monitorare i costi attraverso gli strumenti di controllo di gestione finalizzati alla prevenzione della crisi; Experta Società : Per offrire la miglior consulenza d’impresa per ogni tipologia o figura societaria, valutare gli impatti fiscali delle operazioni societarie;

: Per offrire la miglior consulenza d’impresa per ogni tipologia o figura societaria, valutare gli impatti fiscali delle operazioni societarie; Experta Fiscalità e Commercio Internazionale : L’unica soluzione sul mercato per gli specialisti della materia: disciplina della tassazione persone fisiche e società dei Paesi UE e extra UE a cura di IBFD, individuazione del rischio Paese e valutazione di opportunità di investimento nei vari settori economici;

: L’unica soluzione sul mercato per gli specialisti della materia: disciplina della tassazione persone fisiche e società dei Paesi UE e extra UE a cura di IBFD, individuazione del rischio Paese e valutazione di opportunità di investimento nei vari settori economici; Experta Contratti : Per guidare il professionista nella redazione completa del contratto e nella valutazione delle clausole e degli impatti civilistici e fiscali;

: Per guidare il professionista nella redazione completa del contratto e nella valutazione delle clausole e degli impatti civilistici e fiscali; Experta Crisi di impresa : Le informazioni per gestire al meglio il passaggio dalla Legge fallimentare alla nuova disciplina introdotta dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza;

: Le informazioni per gestire al meglio il passaggio dalla Legge fallimentare alla nuova disciplina introdotta dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza; Experta Gestione Patrimoni: Per il consulente che deve individuare gli strumenti più opportuni per gestire e tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare di famiglie e imprese.

