Messaggio di allarme in arrivo? È solo un test: come funziona e quando viene attivato IT-Alert

Nessuna preoccupazione per i messaggi di allarme pubblico arrivati sugli smartphone di chi si trova in Campania, Marche e Friuli Venezia Giulia: è solo un test. Ma come funziona il nuovo sistema IT-Alert in via di sperimentazione e in quali casi di emergenza viene attivato?

12 settembre 2023

Messaggio di allarme pubblico italiano: a un primo sguardo potrebbe addirittura sembrare uno dei tanti SMS di comunicazione ingannevole che arrivano sugli smartphone tutti i giorni. E invece è tutto vero, ma (per fortuna) è solo un test. Il mittente è affidabile ed è il nuovo sistema IT-Alert che la Protezione Civile utilizzerà in caso di emergenza per avvisare i cittadini e le cittadine presenti sui territori interessati. Dopo una prima fase avviata a giugno, è ripartita la sperimentazione nelle diverse regioni italiane per arrivare a rendere operativo il servizio di alert. Messaggio di allarme in arrivo? È solo un test: riparte la sperimentazione del sistema IT-Alert Questa mattina, 12 settembre, il messaggio di allarme pubblico italiano, preceduto dalla precisazione che si tratta di un test, è arrivato sugli smartphone delle persone presenti in Campania, Friuli Venezia Giulia e Marche. E fino al 13 ottobre l’ondata di avvisi arriverà anche nel resto d’Italia. Data sperimentazione IT-Alert Regioni interessate 14 settembre Piemonte, Puglia e Umbria 19 settembre Basilicata, Lombardia e Molise 21 settembre Lazio, Valle d’Aosta e Veneto 26 settembre Abruzzo e Provincia Autonoma di Trento 27 settembre Liguria 13 ottobre Provincia Autonoma di Bolzano L’appuntamento è alla stessa ora in tutte le regioni: sempre intorno a mezzogiorno il sistema invierà la notifica di emergenza per testare il sistema invitando anche gli utenti a compilare il questionario per fornire indicazioni sul servizio. IT-Alert: quando viene inviato il messaggio di allarme pubblico italiano? C’è da fidarsi, quindi, ma non c’è da preoccuparsi: il messaggio di allarme pubblico italiano rappresenta un test che servirà a mettere a punto un nuovo servizio pubblico che, tramite l’invio di messaggi sui dispositivi presenti nell’area interessata da una grave emergenza o da un evento catastrofico imminente o in corso, informa tempestivamente le persone potenzialmente coinvolte. “Quando sarà operativo, per determinati eventi emergenziali, il Servizio Nazionale della protezione civile con IT-alert integrerà le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione, allo scopo di favorire l’adozione delle misure di autoprotezione in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento”. Si legge sul portale dedicato. Nella prima fase di operatività, si riceverà un messaggio di emergenza nei seguenti casi: maremoto generato da un sisma;

collasso di una grande diga;

attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso);

precipitazioni intense. Ad attivarlo sarà la Protezione civile e la comunicazione sarà ben distinta e riconoscibile, anche a livello sonoro, dai canonici SMS che si ricevono. I messaggi di emergenza vengono inviati con modalità cell-broadcast e arrivano al destinatario, quindi, anche in caso di campo limitato o saturazione della banda telefonica. Dalle regioni interessate da questa prima tornata di settembre, molti utenti hanno segnalato che il messaggio IT-Alert non è arrivato, diverse potrebbero essere le cause. La notifica, infatti, non arriva se il dispositivo risulta spento, se il cellulare si trova in una zona priva di campo o ancora se il sistema operativo non è stato aggiornato.