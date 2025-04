Il Ministero del Lavoro apre la consultazione pubblica per la stesura delle nuove linee guida per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. La partecipazione è aperta a tutti, ecco come fare

15 aprile 2025

L’intelligenza artificiale fa sempre più parte delle nostre vite, soprattutto di quelle lavorative. Con l’obiettivo di aiutare imprese, lavoratori, enti di formazione e altri operatori il Ministero del Lavoro ha avviato la stesura delle “Linee Guida per l’Implementazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel Mondo del Lavoro”. La prima bozza del documento è attualmente in fase di consultazione pubblica: tutti possono contribuire con proposte e osservazioni. Ecco come fare. IA nel mondo del lavoro: come partecipare alla consultazione pubblica per le linee guida Il Ministero del Lavoro sta lavorando alla stesura delle nuove linee guida per l’implementazione dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro e ha avviato una consultazione pubblica finalizzata a raccogliere contributi e suggerimenti. Il documento è pensato nell’ottica di aiutare imprese, lavoratori, enti di formazione e intermediari a sfruttare appieno le potenzialità dell’IA, in modo etico, responsabile e centrato sulla persona. L’obiettivo, si legge nel comunicato diffuso il 14 aprile, è favorire produttività, efficienza, benessere e sicurezza in ogni ambiente di lavoro, nel rispetto della dignità individuale e collettiva. La prima bozza del documento, disponibile di seguito, è consultabile sul “Portale ParteciPA”, la consultazione è aperta a tutti. La partecipazione consente di contribuire attivamente al processo. Gli interessati possono suggerire miglioramenti concreti e segnalare eventuali criticità operative o normative da affrontare. Si possono fare proposte e apportare strumenti pratici ed operativi, favorendo così la creazione di un documento realmente utile alle imprese. Ministero del Lavoro Linee Guida per l’Implementazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel Mondo del Lavoro Chi può partecipare e come Come detto, la consultazione delle linee guida è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. Ad ogni modo, il Ministero invita a contribuire in particolare PMI, lavoratori autonomi, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, istituti di formazione, centri di ricerca, esperti in tecnologie digitali e IA, e qualsiasi altra figura professionale coinvolta o interessata dagli impatti dell’implementazione dell’IA nel contesto lavorativo. Per partecipare alla consultazione è necessario accedere alla piattaforma ParteciPA tramite SPID, CIE o CNS. Successivamente bisogna seguire le indicazioni contenute nel questionario online dedicato. Questo strumento raccoglierà pareri specifici sui contenuti delle linee guida, facilitando la raccolta di informazioni strutturate per migliorare la qualità e l’efficacia del documento finale. Oltre a compilare il questionario è possibile anche inviare un documento con un contributo più ricco e strutturato (ad esempio: descrizione di metodologie, di strumenti operativi, template ed altro). Va inviato via e-mail all’indirizzo: “[email protected]”. La consultazione pubblica termina il 21 maggio 2025.