Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per le PMI con vocazione internazionale: dal Recovery Fund stanziati 1,2 miliardi di euro per la transizione digitale, lo sviluppo dell'e-commerce e non solo. Le domande per l'accesso al Fondo 394 aperto dalla SIMEST, società di GDP, potranno essere presentate dal 28 ottobre 2021, ma il portale è aperto già dal 21. Tutte le indicazioni nel comunicato stampa del 30 settembre.

6 ottobre 2021

Disponibili nuovi finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto alle PMI con vocazione internazionale. Dal 28 ottobre è possibile presentare le domande per accedere al Fondo 394 che ha una dotazione di 1,2 miliardi di euro messi a disposizione dall’Unione Europea. La notizia nel comunicato stampa diffuso il 30 settembre 2021 da SIMEST, società appartenente al Gruppo Depositi e Prestiti. Favorire la transizione digitale ed ecologica e sviluppare l’e-commerce sono alcuni degli obiettivi da raggiungere con le risorse provenienti dal Recovery Fund. Il Fondo 394 è uno strumento pubblico volto a favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane nell’ambito degli obiettivi stabiliti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione Europea attraverso le risorse del Recovery Fund (NextGenerationEU). Le PMI italiane che vogliono investire per diventare competitive a livello internazionale potranno richiedere finanziamenti agevolati con una quota a fondo perduto, senza quindi alcun onere di restituzione, che può arrivare fino al 25 per cento. Una soglia che per le aziende del Sud Italia arriva a 40 per cento. Dal prossimo 28 ottobre, a partire dalle ore 9.30 del mattino, sarà aperto il Portale per la ricezione delle domande di finanziamenti, ma si potrà comunque caricare il modulo di domanda firmato digitalmente già a partire dal 21 ottobre. Finanziamenti agevolati PMI, domande dal 28 ottobre 2021 per accedere al Fondo 394 Le risorse del Fondo 394 sono destinate esclusivamente alle PMI, ossia le imprese di piccole e medie dimensioni, che vogliano divenire competitive sul mercato internazionale attraverso percorsi di transizione digitale ed ecologia e non solo. Le risorse disponibili, 1,2 miliardi di euro, arrivano dal Recovery Fund e servono a dare risalto alle imprese italiane nel mercato globale, obiettivo stabilito dal PNRR. In particolare, riporta il comunicato del 30 settembre, ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda tra tre tipologie di finanziamento: transizione digitale ed ecologica delle PMI a vocazione internazionale;

delle PMI a vocazione internazionale; partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali , anche in Italia;

, anche in Italia; missioni di sistema e sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri con l’e-commerce. Nuovo Fondo 394: finanziamenti a tasso agevolato e fondo perduto Dal 28 ottobre, quando sarà possibile inoltrare le domande, le imprese interessate potranno richiedere un finanziamento a tasso agevolato (0,055 per cento annuo) con una quota di fondo perduto che può arrivare fino al 25 per cento del totale senza dover presentare alcuna garanzia. Dovrà comunque essere sempre rispettato il limite degli aiuti di Stato, concessi all’impresa richiedente in regime di Temporary Framework. La soglia del cofinanziamento a fondo perduto arriva al 40 per cento se l’impresa richiedente ha almeno una sede in una regione del Mezzogiorno, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Peraltro alle PMI del Sud Italia è riservato il 40 per cento dell’intera dotazione del fondo, 480 milioni di euro sui 1,2 miliardi complessivi. SIMEST- comunicato stampa del 30 settembre 2021 PNRR: SIMEST (Gruppo CDP), dal Comitato Agevolazioni via libera al nuovo Fondo 394 finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU