Finanza agevolata in azienda: corso di formazione gratuito

Corso di formazione gratuito di 6 ore in avvio a fine febbraio: al centro tecniche e metodi di gestione della finanza agevolata in azienda, dall'analisi di prefattibilità alla verifica de minimis, passando per una panoramica completa delle opportunità disponibili per le aziende

A fine febbraio avvieremo la prima edizione del corso di formazione gratuito denominato Finanza Agevolata in Azienda.

L’idea nasce dall’esperienza sul campo: le aziende che negli ultimi due anni hanno frequentato i nostri corsi di amministrazione e analisi di bilancio ci hanno espresso tutta una serie di esigenze che ci hanno portato a realizzare questo corso.

Gestire la finanza agevolata in azienda significa fondamentalmente due cose:

avere in casa le competenze tecniche necessarie per portare avanti in modo autonomo tutta una serie di attività che consentono di comprendere se impiegare risorse umane ed economiche nell’individuazione e ottenimento di strumenti di finanza agevolata (bandi e avvisi pubblici, di carattere internazionale, nazionale o locale);

ottimizzare il rapporto con i professionisti che l'azienda deciderà di coinvolgere in questa attività, si pensi al commercialista, all'avvocato o allo specialista in materia di finanza agevolata.

Destinatari di questo corso sono quindi imprenditori, amministratori di aziende, CFO, direttori amministrativi e, in generale, tutte quelle figure che, all’interno dell’azienda, si occupano di amministrazione, tesoreria e finanza aziendale.

Il corso si terrà interamente online si strutturerà in 6 ore, suddivise in tre appuntamenti da 2 ore ciascuno.

Ecco il programma del corso:

Argomento Durata programmata L’analisi di prefattibilità per l’ottenimento di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati: ammissibilità soggettiva ed oggettiva, analisi dei requisiti tecnici e fattibilità economico-finanziaria 2 ore Il regime de minimis, il de minimis gruppo e l’impresa unica: calcolo del plafond 1 ora Come adottare semplici strumenti di Intelligenza Artificiale per gestire la Finanza Agevolata in azienda 1 ora Dalla teorica alla pratica: a quali bandi potrà partecipare la mia azienda nei prossimi 6 mesi? 2 ore

I partecipanti otterranno le registrazioni delle lezioni, una guida in pdf con schemi e schede di sintesi e un attestato di partecipazione.

Docente del corso sarà Francesco Oliva, direttore responsabile di Informazione Fiscale e del progetto Academy.

Coordinatrici delle attività organizzative legate al corso saranno Alessia Veneziane e Carmela Picone.

Il corso ha un prezzo di 900,00 euro + IVA e si terrà sulla piattaforma di elearning Academy.

Il corso può essere erogato anche gratuitamente attraverso gli strumenti offerti dalla formazione finanziata.

In caso di interesse si prega di compilare il form, inserendo i contatti di riferimento (indirizzo email e numero di telefono del referente aziendale per il corso) e qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni sul corso:

Crediamo veramente che questo corso possa avere una grandissima utilità per gli imprenditori e le aziende che seguono i nostri corsi.

Oggi internalizzare le attività di finanza agevolata in azienda è diventato davvero fondamentale.

Basti pensare alle risorse finanziarie straordinarie che sono rese disponibili dal PNRR e che nel primo semestre 2026 vedranno una concentrazione mai vista prima e che non ci si può far sfuggire.

Ma non c’è solo in PNRR: ci sono i bandi e gli avvisi di finanza agevolata locale delle Regioni e delle Camere di Commercio, i bandi per l’internazionalizzazione di SIMEST, quelli organizzati dalla Commissione Europea.

Insomma: le opportunità sono tante e occorre coglierle al meglio, questo corso è uno strumento fondamentale per farlo!