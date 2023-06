Dal 15 giugno domanda all’INPS per il bonus autonomi e professionisti del DL Alluvione: le istruzioni

Dal 15 giugno sarà possibile presentare domanda all'INPS per ottenere il bonus fino a 3.000 euro introdotto dal DL Alluvione e destinato ad autonomi, professionisti e altre categorie di lavoratrici e lavoratori che hanno sospeso o sospendono l'attività dal 1° maggio al 31 agosto 2023: le istruzioni da seguire entro la scadenza del 30 settembre

Dall’INPS, con la circolare numero 54 dell’8 giugno 2023, arrivano le istruzioni per presentare la domanda di accesso al bonus fino a 3.000 euro introdotto dal DL Alluvione per autonomi, professionisti e altre categorie di lavoratrici e lavoratori che si trovano nelle zone dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpite dagli eventi climatici.

L’importo dell’indennità una tantum si calcola in base al periodo di sospensione dell’attività che si è verificata o si verificherà dal 1° maggio al 31 agosto 2023: per un arco temporale non superiore a 15 giorni si ha diritto alla somma di 500 euro.

Si può procedere con la richiesta dal 15 giugno e c’è tempo fino alla scadenza del 30 settembre 2023.

Bonus autonomi e professionisti del DL Alluvione: i requisiti per presentare domanda all’INPS

Potranno presentare domanda per ottenere l’indennità una tantum, fino a un massimo di 3.000 euro, le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori che hanno sospeso la loro attività a causa degli eventi alluvionali:

collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;

titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

Dall’INPS, con la circolare 54 dell’8 giugno, arrivano dettagli sui requisiti e istruzioni da seguire per richiedere il bonus del DL Alluvione.

Beneficiari e beneficiarie dell’indennità Caratteristiche Collaboratori coordinati e continuativi Collaboratori coordinati e continuativi iscritti alle seguenti gestioni:



Gestione separata dell’INPS; Gestione separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI); Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI);

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS (ad esempio, ex PALS);

dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica. Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alle seguenti gestioni:



Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;

Gestione separata dell’INPS (veditori porta a porta). Autonomi, professionisti e titolari di attività di impresa Lavoratrici e lavoratori iscritti alle seguenti gestioni INPS:



gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;

gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;

gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;

liberi professionisti iscritti alla Gestione separata;

gestione speciale ex ENPALS.



Rientrano in questa categoria anche i professionisti iscritti alle casse private, i pescatori autonomi, i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri

Per poter richiedere l’indennità prevista dal DL Alluvione è necessario risultare iscritti alla gestione di riferimento il 1° maggio 2023 e, nella stessa data, avere l’attività avviata.

Coloro che presentano domanda all’INPS, oltre ad avere le caratteristiche descritte, devono aver sospeso l’attività e devono dichiarare:

di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;

di risultare residenti, il 1° maggio, in uno dei Comuni di Emilia Romagna, Toscana e Marche individuati nell’allegato 1 dello stesso decreto;

individuati nell’allegato 1 dello stesso decreto; di risultare domiciliati, il 1° maggio, nei territori individuati;

di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente, o prevalentemente nel caso dei titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, in uno dei Comuni individuati.

Domanda all’INPS per il bonus autonomi e professionisti del DL Alluvione entro la scadenza del 30 settembre

Entro la scadenza del 30 settembre sarà possibile inviare la richiesta per ottenere il bonus autonomi seguendo tre strade:

tramite il portale INPS ;

; affidandosi agli istituti di Patronato ;

; tramite il servizio di Contact Center multicanale.

Numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) Numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)

Il servizio online INPS dedicato all’indennità prevista dal DL Alluvione è accessibile alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” tra gli strumenti disponibili alla voce “Sostegni, Sussidi e Indennità”.

Come di consueto, autonomi e professionisti che hanno diritto al beneficio potranno accedere al portale online per presentare la domanda per ricevere il bonus destinato a chi svolge delle attività nelle zone di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpite dall’alluvione accedendo tramite le canoniche credenziali:

SPID;

CIE - Carta d’Identità Elettronica;

CNS - Carta Nazionale dei Servizi.

In fase di domanda è necessario indicare il periodo di sospensione della propria attività a causa degli eventi alluvionali e specificare per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione che deve essere, in ogni caso, riferita al passato.

“I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi”.

Si legge nella circolare INPS dell’8 giugno.

Ed è proprio in base alla durata della pausa forzata dall’attività che si calcola l’importo del beneficio: l’indennità, infatti, è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni fino a un massimo di 3.000 euro.

L’INPS provvederà, poi, a erogare l’indennità una tantum sulla base dei dati dichiarati e della documentazione allegata ma anche basandosi sulle informazioni già in suo possesso.

Tutti i dettagli e le istruzioni per la presentazione della domanda di accesso al bonus autonomi e professionisti del DL Alluvione sono contenuti nel testo integrale della circolare numero 54 del 2023.