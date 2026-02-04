Dichiarazione IVA, LIPE e Intrastat: le novità 2026

Webinar formativo gratuito organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale in materia di adempimenti IVA 2026 annuali e periodici
Il prossimo lunedì 16 febbraio terremo un interessantissimo webinar formativo gratuito e online organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale in materia di novità 2026 in materia di dichiarazione IVA, Lipe e Intrastat.
L’evento formativo è rivolto a dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e tributaristi, che vogliono approfondire i nuovi aspetti operativi che caratterizzano i principali adempimenti IVA annuali e periodici.
Per partecipare è necessario compilare il form dedicato nell’apposita pagina di registrazione.
Ecco il programma del webinar formativo:
- Dichiarazione IVA 2026: novità sui quadri VE, VJ e VX;
- Gestione del credito IVA: novità su rimborso e compensazione;
- LIPE 2026: i nuovi controlli fiscali automatizzati;
- Tutti i casi di esonero dalle LIPE;
- Intrastat 2026: importi, limiti, sanzioni e ravvedimento operoso.
La dichiarazione IVA 2026 recepisce le novità fiscali introdotte dalla riforma fiscale e da alcuni provvedimenti dello scorso anno.
Analizzeremo, in particolare, le novità dei quadri VE, VX e VJ oltre a quelle relative alla esclusione dalla liquidazione IVA di gruppo dei crediti trasferiti nel corso dell’anno di imposta da società risultate di comodo.
Un focus particolare sarà dedicato alla gestione del credito IVA, con una serie di spunti che riteniamo molto utili per gli studi professionali in materia di gestione del rimborso e della compensazione.
Sulle LIPE faremo una breve panoramica delle regole di base, che non sono state modificate, e ci soffermeremo poi sui nuovi controlli fiscali automatizzati.
Concluderemo con l’Intrastat e, in particolare, sulle nuove regole in vigore dal 2026 su sanzioni e ravvedimento operoso, oltre che sul progetto europeo che prevede il superamento dell’obbligo a partire dal 2028.
Obiettivi del corso
La partecipazione al webinar formativo consentirà di:
- fare il punto sulle novità relative ai principali adempimenti fiscali in materia di IVA ovvero Dichiarazione annuale, Lipe e Intrastat, con una panoramica ragionata dell’attuale situazione e delle prospettive future. Analizzeremo le novità in materia di quadri VE, VJ e VX. Faremo il punto sulla corretta gestione del credito IVA, sia in ordine alla compensazione che al rimborso (potenziato dall’AI dell’Agenzia delle Entrate a partire da quest’anno). Illustreremo in modo schematico il nuovo meccanismo dei controlli fiscali automatizzati in materia di Lipe. Concluderemo con alcuni spunti utili in materia di Intrastat, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla riforma fiscale in materia di sanzioni. L’obiettivo è fare il punto sugli elementi di novità che dovranno essere maggiormente considerati negli studi professionali che si occupano di consulenza fiscale per assistere al meglio i propri clienti;
- conoscere tutte le potenzialità di TeamSystem Studio, il software basato sull’intelligenza artificiale e rivolto a dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e tributaristi. La soluzione, grazie alle specifiche funzionalità racchiuse in un’unica piattaforma, permette di ottimizzare l’organizzazione, riducendo tempi e rischi di errori. L’interazione, facile e intuitiva, permette un’agile gestione di consulenze professionali e servizi, impattando positivamente sulle attività quotidiane dello Studio, in relazione alla gestione di tutti gli adempimenti necessari per la completa gestione del cliente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione IVA, LIPE e Intrastat: le novità 2026