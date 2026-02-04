Dichiarazione IVA, LIPE e Intrastat: le novità 2026

Webinar formativo gratuito organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale in materia di adempimenti IVA 2026 annuali e periodici

Il prossimo lunedì 16 febbraio terremo un interessantissimo webinar formativo gratuito e online organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale in materia di novità 2026 in materia di dichiarazione IVA, Lipe e Intrastat.

L’evento formativo è rivolto a dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e tributaristi, che vogliono approfondire i nuovi aspetti operativi che caratterizzano i principali adempimenti IVA annuali e periodici.

Per partecipare è necessario compilare il form dedicato nell’apposita pagina di registrazione.

Ecco il programma del webinar formativo:

Dichiarazione IVA 2026 : novità sui quadri VE, VJ e VX;

: novità sui quadri VE, VJ e VX; Gestione del credito IVA : novità su rimborso e compensazione;

: novità su rimborso e compensazione; LIPE 2026 : i nuovi controlli fiscali automatizzati;

: i nuovi controlli fiscali automatizzati; Tutti i casi di esonero dalle LIPE ;

; Intrastat 2026: importi, limiti, sanzioni e ravvedimento operoso.

La dichiarazione IVA 2026 recepisce le novità fiscali introdotte dalla riforma fiscale e da alcuni provvedimenti dello scorso anno.

Analizzeremo, in particolare, le novità dei quadri VE, VX e VJ oltre a quelle relative alla esclusione dalla liquidazione IVA di gruppo dei crediti trasferiti nel corso dell’anno di imposta da società risultate di comodo.

Un focus particolare sarà dedicato alla gestione del credito IVA, con una serie di spunti che riteniamo molto utili per gli studi professionali in materia di gestione del rimborso e della compensazione.

Sulle LIPE faremo una breve panoramica delle regole di base, che non sono state modificate, e ci soffermeremo poi sui nuovi controlli fiscali automatizzati.

Concluderemo con l’Intrastat e, in particolare, sulle nuove regole in vigore dal 2026 su sanzioni e ravvedimento operoso, oltre che sul progetto europeo che prevede il superamento dell’obbligo a partire dal 2028.

Obiettivi del corso

La partecipazione al webinar formativo consentirà di: