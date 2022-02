Bonus psicologo 2022, nella legge di conversione del decreto Milleproroghe è stato inserito il contributo di 600 euro, riconosciuto nel rispetto di specifici requisiti e in caso di ISEE fino a 50.000 euro. Una novità che sarà attuata dal Ministero della Salute, con apposito decreto da emanare di concerto con il MEF.

Dopo il tentativo mancato di introdurre un bonus economico per il sostegno psicologico con la Legge di Bilancio 2022, l’agevolazione trova spazio tra le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio della Camera nel corso dei lavori per la conversione del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021.

Il bonus psicologo 2022 sarà pari ad un massimo di 600 euro a persona, importo che verrà parametrato in modalità progressiva in relazione al valore dell’ISEE del richiedente.

Bonus psicologo 2022, dai requisiti all’importo: le novità nel DL Milleproroghe

È pari a 10 milioni di euro lo stanziamento previsto per il bonus psicologo, al quale si affiancano ulteriori 10 milioni previsti per potenziare i servizi di salute mentale.

L’agevolazione è stata approvata in Commissione Bilancio della Camera il 16 febbraio 2022 ed è uno degli emendamenti destinati ad arricchire il testo della legge di conversione del decreto Milleproroghe.

Il contributo economico, pari ad un massimo di 600 euro di importo a persona, sarà introdotto alla luce dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causato dalla pandemia e dalla crisi socio-economica, si legge nel testo dell’emendamento approvato.

L’importo riconosciuto potrà essere speso per sessioni di psicoterapia fruibili presso privati iscritti all’albo degli psicoterapeuti.

Bonus psicologo 2022, importo calcolato in base al valore ISEE

Ai fini del calcolo del contributo spettante sarà necessario presentare il modello ISEE, parametro che determinerà chi potrà accedervi.

Come già evidenziato, l’’importo massimo del bonus psicologo sarà pari a 600 euro a persona. Saranno fissate specifiche fasce, con il fine di agevolare maggiormente le persone appartenenti a nuclei familiari con ISEE più basso.

In ogni caso, il valore massimo dell’ISEE per l’accesso al bonus economico sarà pari a 50.000 euro, soglia superata la quale non sarà possibile fruire dell’agevolazione.

Bonus psicologo 2022, domanda e requisiti: decreto attuativo entro 30 giorni

L’approvazione dell’emendamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe 2022 è solo il primo passo per l’avvio dell’agevolazione.

In primis sarà necessario attendere l’approvazione definitiva della legge di conversione, e successivamente partirà l’iter attuativo della misura.

Come previsto dall’emendamento, sulle modalità di presentazione della domanda, così come sul calcolo dell’importo e sui requisiti - anche reddituali - dovrà essere emanato un apposito decreto attuativo da parte del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia.

Dalla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge n. 228/2021 ci saranno 30 giorni di tempo a disposizione per l’adozione delle norme destinate a dare il via al bonus psicologo.