Detassazione dei bonus aziendali e fringe benefit: ecco come procedere

Sessione pratica di formazione destinata a chi in azienda si occupa di risorse umane, responsabili HR, CFO e consulenti del lavoro interessati al tema della detassazione dei bonus aziendali e dei fringe benefit in busta paga: regole e procedure previste

17 marzo 2026

Il prossimo venerdì 27 marzo alle 15.00 su Academy, il portale di formazione online di Informazione Fiscale, terremo un imperdibile webinar formativo gratuito in materia di bonus aziendali detassati e fringe benefit. Una sessione pratica di un’ora in cui Francesco Oliva, commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale, illustrerà ai partecipanti: la normativa di riferimento in materia di detassazione dei premi di produttività (bonus aziendali) ;

in materia di ; la normativa di riferimento in materia di fringe benefit ;

in materia di ; come redigere un accordo che prevede la defiscalizzazione dei bonus aziendali ;

che prevede la ; come ed entro quando registrare l’accordo di cui sopra presso il sindacato e poi presso il Ministero del Lavoro e renderlo quindi operativo. L’opportunità è interessante per tutti le parti in causa. Per i dipendenti, per massimizzare la produttività e il benessere di chi ottiene importanti risultati. Ma anche per le aziende, che soprattutto lato fringe benefit di fatto possono ottimizzare (indirettamente) il costo del lavoro. La materia si presenta articolata, per questo motivo abbiamo pensato di organizzare un percorso operativo breve dedicato a chi in azienda si occupa di risorse umane e agli stessi consulenti del lavoro in cui ottenere: un webinar in live streaming nel quale poter interagire, porre quesiti e ottenere risposte sulla propria situazione direttamente dal relatore (webinar che sarà poi visibile anche in differita);

nel quale poter interagire, porre quesiti e ottenere risposte sulla propria situazione direttamente dal relatore (webinar che sarà poi visibile anche in differita); una guida con la raccolta ragionata dei principali articoli sul tema realizzati da Informazione Fiscale ;

; una ulteriore guida con schemi e schede di sintesi utile per avere una panoramica completa sul tema. Webinar gratuito per gli iscritti alla newsletter Se si è già iscritti alla newsletter di Informazione Fiscale, è possibile partecipare senza alcun costo, cliccando su "Acquista gratis". Se non si è ancora iscritti, occorre completare l’iscrizione alla newsletter (gratuitamente) per accedere gratis subito all’evento. Un’opportunità unica per aggiornarsi su bonus e fringe benefit in maniera pratica, guidata da un esperto, senza alcun investimento economico. Per partecipare all’evento formativo online è necessario: accedere o registrarsi alla piattaforma academy.informazionefiscale.it ;

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