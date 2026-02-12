Agevolazioni sugli investimenti delle aziende nel 2026

Webinar formativo gratuito dedicato alle aziende che nel 2026 dovranno investire in acquisto di beni strumentali nuovi, ricerca e sviluppo, digitalizzazione, intelligenza artificiale e internazionalizzazione

Nuovo webinar formativo gratuito organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale: appuntamento online il prossimo martedì 24 febbraio, alle ore 15:00.

Nel corso dell’evento verranno approfondite le nuove agevolazioni fiscali disponibili nel 2026 per le aziende che intendono investire in beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali, ma anche in ricerca, sviluppo e innovazione o in digitalizzazione, intelligenza artificiale e cyber security.

Tali agevolazioni possono essere classificate in due macro aree:

agevolazioni fiscali vere e proprie, con la novità relativa alla reintroduzione dell'iper ammortamento, ma anche alla possibilità di fruire dell'IRES premiale, ancorché per un solo anno;

L’evento formativo offrirà spunti molto interessanti per gli imprenditori e per le figure professionali che in azienda si occupano di amministrazione, finanza, tesoreria, programmazione economico finanziaria e controllo di gestione.

Gli strumenti a disposizione dei soggetti verranno analizzati con un taglio pratico, che permetta di massimizzare le opportunità al momento presenti.

Il webinar si svolgerà in modalità online martedì 24 febbraio dalle 15:00 alle 16:30 e i relatori saranno:

Francesco Oliva , dottore commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale ;

, dottore commercialista e direttore responsabile di ; Andrea Familiari, Market Management Business Unit Enterprise di TeamSystem;

Per la partecipazione al webinar gratuito sarà necessaria l’iscrizione attraverso l’apposita pagina di registrazione.

Durante l’appuntamento ci sarà l’opportunità di conoscere tutte le potenzialità della digitalizzazione dei processi aziendali.

Un passo fondamentale per ottimizzare le operazioni quotidiane e migliorare l’efficienza dell’impresa. In questo modo sarà possibile scoprire come l’adozione di soluzioni software avanzate consenta alle imprese di automatizzare e monitorare ogni fase del proprio ciclo operativo.

In questo contesto, TeamSystem Enterprise si presenta come la soluzione ERP ideale: un sistema completo, rapido e flessibile, progettato per supportare la gestione aziendale in modo integrato e in tempo reale. Grazie alla sua infrastruttura cloud, è accessibile ovunque e in qualsiasi momento, permettendo anche un’agevole fruizione in mobilità.

TeamSystem Enterprise copre tutte le aree aziendali e facilita la supervisione dei processi, dalla gestione finanziaria alla produzione, rendendo la soluzione perfetta per aziende di ogni dimensione, piccole, medie e grandi, e per ogni tipo di settore. Con il software ERP di TeamSystem, ogni impresa può beneficiare di una soluzione su misura per rispondere alle proprie specifiche necessità.

Agevolazioni sugli investimenti 2026 delle aziende: il programma del webinar

La partecipazione a questo momento di approfondimento consentirà alle aziende interessate di approfondire le opportunità di agevolazioni fiscali e finanziarie disponibili per gli investimenti da porre in essere nel 2026, partendo dalle analisi di prefattibilità e da alcuni concetti giuridici utili per programmare correttamente queste attività.

Verrà presentata, in particolare, una panoramica delle opportunità previste per le aziende che devono porre in essere investimenti in quattro ambiti specifici: acquisto beni materiali nuovi; ricerca, innovazione e sviluppo; digitalizzazione e cyber security; internazionalizzazione.

Ecco il programma dell’evento formativo:

L’ iper ammortamento per agevolare fiscalmente gli investimenti dell’azienda ;

per agevolare fiscalmente gli ; Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati su progetti di ricerca, innovazione e sviluppo ;

; Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati su intelligenza artificiale, digitalizzazione e adozione di misure di cyber security ;

; Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati su progetti di internazionalizzazione.

Per partecipare al webinar è necessaria la registrazione attraverso l’apposita pagina.