ZES Unica agricoltura: come compilare il modello F24 per la compensazione

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per l'utilizzo in compensazione con modello F24 del credito della ZES Unica Sud per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura e del settore forestale

Si aggiunge l’ultimo tassello per chiudere il cerchio sull’agevolazione prevista per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura e del settore forestale che hanno acquisito beni strumentali destinati a strutture produttive della ZES Unica Sud.

Il credito d’imposta dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 in modalità telematica.

Con la risoluzione numero 6 del 24 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo da inserire all’interno del modello e fornisce le istruzioni per la compilazione del modello F24.

ZES Unica agricoltura: pronto il codice tributo per la compensazione

A chiusura degli aspetti operativi legati all’agevolazione prevista per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, che operano nella ZES Unica Sud, l’Agenzia delle Entrate fornisce il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione.

I soggetti interessati dovranno inserire nel modello F24 il codice tributo riportato nella tabella riassuntiva, istituito dalla risoluzione numero 6 del 24 gennaio 2025.

Codice tributo Descrizione 7035 credito d’imposta investimenti Zes unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura - articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124

La sequenza di cifre dovrà essere utilizzata per fruire dell’agevolazione, che rientra nelle regole della normativa europea in materia di aiuti di Stato, dalle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati alle strutture produttive delle zone assistite delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

Le modalità di attuazione del credito di imposta sono state definite con il decreto del 18 settembre 2024 del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.

Gli investimenti che permettono di ottenere il credito di imposta sono quelli relativi al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al settore forestale e al settore della pesca e acquacoltura.

ZES Unica agricoltura: le istruzioni per la compilazione del modello F24 per la compensazione

L’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica Sud, per le imprese in precedenza indicate, è consentito esclusivamente tramite la compensazione con modello F24.

Il modello dovrà essere utilizzato in modalità telematica esclusivamente attraverso i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Come anticipato, in tale modello dovrà essere inserito il codice tributo 7035.

In fase di compilazione del modello F24 il codice tributo dovrà essere indicato nella sezione “Erario”:

nella colonna “importi a credito compensati”;

oppure, nell’eventualità in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

Dopo l’elaborazione dei modelli F24 viene verificato che l’importo del credito non sia superiore all’ammontare massimo fruibile, sulla base dei dati che risultano:

dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate;

dalla percentuale comunicata dal provvedimento direttoriale.

In caso di superamento del limite il modello F24 verrà scartato.

Accedendo all’area privata del portale dell’Amministrazione finanziaria, all’interno del proprio cassetto fiscale ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito d’imposta effettivamente utilizzabile in compensazione.

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, con le istruzioni per la compilazione del modello F24, può essere scaricato dal portale istituzionale.