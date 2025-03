Dall'illuminazione alla puntualità, anche videochiamate e conferenze hanno un loro galateo. Tendenze e analisi dei dati raccolti da Bitrix24

Anche le videochiamate prevedono alcune regole di “galateo”: una buona illuminazione, così come l’audio chiaro e la puntualità negli appuntamenti online, sono tra gli aspetti fondamentali a cui prestare attenzione.

Alla luce dell’ormai consolidato sviluppo del lavoro a distanza, le riunioni online sono diventate parte della vita professionale di molti. Sebbene vi siano principi universali, le sfumature culturali influenzano il modo in cui le persone partecipano alle videochiamate nei diversi Paesi.

Lo dimostra la ricerca pubblicata da Bitrix24, piattaforma software all-in-one per la collaborazione online, l’automazione e il marketing.

Videochiamate e conferenze, il “galateo” e le tendenze nei diversi Paesi

Partendo dalle regole di galateo, in caso di videochiamate e riunioni online si confermano i seguenti aspetti fondamentali:

vestirsi in modo appropriato;

disporre di una buona illuminazione e di un audio chiaro;

puntualità;

utilizzo di uno sfondo virtuale neutro o professionale quando necessario.

Sullo sfondo è sconsigliato utilizzare colori vivaci, animati o inappropriati, che possono causare stanchezza fisica, emotiva, mentale e sociale più velocemente rispetto a sfondi neutri o assenti.

Disattivare l’audio quando non si parla è una delle regole da seguire, così come mantenere il contatto visivo guardando la videocamera e, in linea generale, mantenere una partecipazione attiva.

Videochiamate “nel mondo”: in Italia la durata maggiore

Se il galateo può dirsi universale, anche quando si parla di videochiamate, vi sono differenze che variano da Paese a Paese.

Come riportato nell’analisi pubblicata da Bitrix24, ad esempio, in Nord America e in gran parte dell’Europa occidentale le video riunioni sono tipicamente informali ma strutturate e c’è una linea più “rilassata” sull’abbigliamento.

Più formalità invece nei Paesi asiatici, dove prevalgono saluti formali e utilizzo di titoli specifici per rivolgersi ai colleghi.

All’estremo opposto l’America Latina, dove le riunioni online sono anche un momento di interazione personale, con condivisione di informazioni relative alla propria vita familiare e personale, e c’è solitamente meno rigidità anche sul fronte della puntualità.

Sono questi alcuni dei risultati elaborati da Bitrix24 analizzando circa 1,2 milioni di chiamate in più di 95 Paesi.

Tra i dati interessanti quelli relativi alla durata media, pari a 21 minuti per le chiamate di gruppo e 10 minuti per le chiamate individuale, con differenze sostanziali tra i vari Paesi. L’Italia è in testa: la media delle conferenze di gruppo è di 34 minuti, mentre le riunioni individuali durano in media 14 minuti. All’estremo opposto l’India, con durata pari rispettivamente a 14 minuti e a 7 minuti.

Per i lettori interessati ad approfondire, si allegano di seguito i dati della ricerca condotta da Bitrix24.