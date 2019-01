Pensioni ultime novità: Approvato dal CDM il Decreto su Quota 100 e Reddito di cittadinanza

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto su Quota 100 e sul Reddito di cittadinanza. Ecco tutte le novità.

Il Consiglio dei ministri poco fa ha approvato il Decreto legge su Quota 100 e il Reddito di cittadinanza.

Sono state confermate tutte le misure proposte dal Governo, nessuna modifica dunque per Quota 100 che inizierà a produrre i suoi effetti a partire da Aprile 2019 per i dipendenti privati, e ad Agosto per quelli statali e per il Reddito di cittadinanza.

Entusiasti dell’approvazione del Decreto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i Vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini che durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi, hanno dichiarato che il Governo ha raggiunto un grande traguardo.

È stato approvato dal Consiglio dei ministri il Decreto legge su Quota 100 e sul Reddito di cittadinanza.

Nessuna modifica è stata apportata alle due misure cardine che una volta che il provvedimento verrà approvato inizieranno a produrre i loro effetti.

Quota 100, che ricordiamo consentirà a coloro che hanno compiuto 62 anni di età e che hanno versato almeno 38 anni di contributi di andare in pensione anticipatamente, grazie al meccanismo delle finestre d’uscita partirà ad Aprile 2019 per i dipendenti privati, ad Agosto 2019 per quelli statali e a Settembre per il personale scolastico.

Sempre per ciò che concerne Quota 100 rimane confermato il divieto di cumulo con altro reddito da lavoro per chi decide di beneficiare di Quota 100.

Nessuna variazione anche per quello che riguarda il Reddito di cittadinanza, sono stati infatti confermati i requisiti per ottenerlo.

Confermata anche la proroga per un anno dell’Ape sociale e dell’Opzione donna, misure che consentiranno ad alcune categorie di lavoratori e di lavoratrici di lasciare in anticipo il loro posto di lavoro.

Per i lavoratori precoci l’obiettivo è 41 e quindi non ci sarà nessun adeguamento alla speranza di vita.

Previsto anche il riscatto del periodo di laurea a condizioni agevolate entro i 45 anni.

Novità pensioni 2019: le dichiarazioni di Di Maio e Salvini dopo l’approvazione del decreto

Durante la conferenza stampa che si è tenuta subito dopo l’approvazione del Decreto legge su Quota 100 a Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato che il Governo è riuscito a portare avanti un progetto di politica economica sociale di cui lo stesso va fiero.

Alla conferenza presenti anche i Vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio che hanno dichiarato di essere fieri del lavoro che il Governo ha svolto in 7 mesi.

Luigi Di Maio parlando del Reddito di cittadinanza ha spiegato che questa è una misura di reinserimento nel mondo del lavoro, consentirà una notevole diminuzione della disoccupazione.

Salvini invece parlando di Quota 100 ha spiegato che 1 milione di persone potranno decidere di andare in pensione anticipatamente favorendo così il ricambio generazionale.