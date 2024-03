L'Intelligenza Artificiale può essere un supporto per le imprese anche nella gestione del servizio clienti. CoPilot di Bitrix24 aumenta la fidelizzazione, grazie alle soluzioni che consentono di soddisfare in modo facile ma accurato le richieste della propria clientela

L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per chi esercita un’attività imprenditoriale consente di semplificare la gestione di progetti e campagne di vendita.

Dalla fase di predisposizione fino a quella di monitoraggio, l’utilizzo di software che si avvalgono di algoritmi intelligenti aiuta a incrementare produttività e redditività, senza il rischio di “perdere di vista” e lasciare in secondo piano alcuni aspetti legati ad una gestione ottimale della propria attività d’impresa.

Tra questi rientrano tutti i processi utili per aumentare la soddisfazione dei clienti e favorirne così la fidelizzazione.

Con CoPilot di Bitrix24 è possibile avvalersi delle potenzialità dell’IA anche per la gestione del servizio clienti: l’integrazione nel CRM, nel Contact Center e tra le altre cose nel modulo Siti e Store consente di ottimizzare la fase di pre e post vendita.

Rivoluzione dell’IA nel servizio clienti: come le tecnologie Bitrix24 possono aumentare la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti

CoPilot di Bitrix24 è lo strumento di Intelligenza Artificiale integrato in tutte le sezioni del prodotto, progettato per agevolare le imprese nella gestione delle attività quotidiane.

All’interno della suite di collaborazione, vendita e marketing sviluppata da Bitrix24, CoPilot è integrato anche nel CRM, strumento che consente di gestire contatti e transazioni, automatizzare i processi aziendali e quindi aumentare le proprie vendite.

La possibilità di utilizzare le funzionalità dell’Intelligenza Artificiale consente di rendere semplici e automatizzare operazioni di vendita, ma anche di incrementare la propria creatività per creare campagne promozionali che siano originali e accattivanti.

Nella gestione del servizio clienti, tramite il CRM è possibile riunire in un unico spazio di lavoro tutti i canali di comunicazione, utilizzando le funzionalità del Contact Center che consentono di monitorare le interazioni sulle diverse piattaforme.

Inoltre, Bitrix24 permette di pianificare gli incontri direttamente tramite il CRM, consentendo ai clienti di selezionare lo slot disponibile in calendario e confermare l’appuntamento in autonomia.

Nella piattaforma è inoltre disponibile un modulo di telefonia VoIP che, tra le funzionalità, ha anche quella di registrazione della conversazione.

Ed è su questo fronte che interviene il supporto di CoPilot, l’assistente basato sull’Intelligenza Artificiale che permette di trascrivere le chiamate in entrata, di modo da avere sin da subito a portata di mano le informazioni più rilevanti per la gestione del rapporto di vendita anche nell’ambito del lavoro in team.

La trascrizione delle chiamate si lega inoltre alla possibilità di compilare in automatico i campi del CRM, come quelli relativi al nome o al numero di telefono, con un evidente risparmio in termini di tempo da dedicare alle attività che rientrano nell’ambito del servizio clienti.

Questa una delle tante funzionalità previste dal CRM di Bitrix24, strumento gratuito, completo e con più di 35 servizi predisposti per la vendita, l’amministrazione e il marketing in favore delle aziende che vogliono gestire tramite un’unica piattaforma il proprio processo di vendita.

Con il CRM di Bitrix24 gestione di clienti e vendite in un unico spazio di lavoro

Le funzionalità di Bitrix24 e l’utilizzo di CoPilot consentono di semplificare e automatizzare anche le operazioni di vendita così come ad esempio le campagne promozionali.

Sono più di 15 milioni le aziende in tutto il mondo che utilizzano la suite di collaborazione, vendita e marketing Bitrix24, per acquisire lead, gestire contatti e transazioni, automatizzare i processi aziendali e incrementare così le proprie vendite.

Il CRM mobile consente quindi alle aziende di monitorare e organizzare la propria attività, permettendo in particolare tramite un’unica piattaforma, completa e pratica di:

gestire il team , grazie agli strumenti di comunicazione (chat e videochiamate) e alle funzionalità per l’assegnazione di incarichi e per la predisposizione di rapporti;

, grazie agli strumenti di comunicazione (chat e videochiamate) e alle funzionalità per l’assegnazione di incarichi e per la predisposizione di rapporti; gestire i clienti e potenziare i canali di assistenza;

e potenziare i canali di assistenza; gestire le vendite e avere a disposizione un’analisi completa dei risultati ottenuti. È inoltre possibile tracciare i KPI del team per monitorare il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Lead e affari possono essere gestiti con un drag and drop semplice e intuitivo, dal momento in cui il contatto viene aggiunto al CRM fino alla conclusione della vendita.

In particolare, tramite Bitrix24 è possibile generare lead tramite moduli web personalizzabili e aggiungerli automaticamente al CRM e, parimenti, tramite la suite di lavoro è possibile effettuare campagne di marketing (email, targeting o annunci), così come automatizzare flussi di lavoro e di vendita.

Il tutto tramite uno spazio unico, sempre a disposizione delle aziende e ottimizzato per il lavoro in team.

CoPilot di Bitrix24, dal servizio clienti all’integrazione in siti e store: gestione di pre e post vendita semplice ed efficace

L’integrazione nel CRM, con le diverse funzionalità previste, è solo una delle caratteristiche di CoPilot di Bitrix24.

L’Intelligenza Artificiale arriva in supporto di professionisti e aziende anche per la creazione di siti e store online.

Il website builder, integrato con gli strumenti di Bitrix24 tra i quali quelli di marketing online, è stato potenziato grazie alla possibilità di creare testi inserendo esclusivamente la tematica di riferimento e il tone of voice. CoPilot si occuperà di redigere il tutto di modo da trasmettere il messaggio che si vuole veicolare.

Allo stesso modo, CoPilot consente di creare immagini originali e pertinenti per il proprio sito o store, ottimizzando tempi e costi grazie ai vantaggi dell’Intelligenza Artificiale applicata al mondo del lavoro.

Non da ultimo, tramite il Contact Center di Bitrix24 è possibile avere a portata di mano e in un’unica dashboard tutti i propri canali di comunicazione (dai social ai siti online), così da poter tenere traccia delle interazioni con i clienti e raccogliere i dati utili ai fini delle attività di marketing.

Ad esempio, tramite il CRM di Bitrix24 è possibile gestire le interazioni sullo shop Instagram e sulle pagine Facebook, così da poter fornire ai propri clienti l’assistenza necessaria più agevolmente, senza dover passare da un sito all’altro.

Abilitando il widget Whatsapp sul proprio sito web è inoltre possibile gestire tramite Bitrix24 anche il servizio di messaggistica, offrendo ai clienti la possibilità di contattare tramite più i canali il servizio di assistenza.

In pochi e semplici passaggi diventa quindi possibile gestire a 360° le attività di pre e post vendita, grazie alle funzionalità di CoPilot e dell’Intelligenza Artificiale integrata nei prodotti e servizi sviluppati da Bitrix24.