Nel 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica è entrato in vigore anche per tutti forfettari e gli altri soggetti finora esclusi. Per i documenti relativi al 2023 ma inviati o ricevuti nel 2024 la fattura può anche non essere elettronica. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in una delle risposte presentate a Telefisco

Tutti i professionisti in regime forfettario dal 2024 devono obbligatoriamente utilizzare la fattura elettronica.

Esiste, però, un’eccezione. Per i documenti datati 2023 e inviati e ricevuti nel 2024 la fattura può anche non essere elettronica. Questo perché l’elemento qualificante è la data del documento.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una delle risposte fornite nel corso della 33° edizione di Telefisco, il 1° febbraio 2024.

Forfettari: per i documenti 2023 inviati e ricevuti nel 2024 la fattura elettronica non è obbligatoria

Si sono appena conclusi i lavori pomeridiani della trentatreesima edizione di Telefisco, il convegno organizzato dal Gruppo Sole24ore, dedicato alle novità tributarie per professionisti, aziende e contribuenti.

Diversi gli ospiti presenti all’evento, compresi il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con quest’ultimo che si è soffermato in particolare sui dati relativi ai crediti da riscossione.

Come di consueto, nel corso del convegno sono state presentate le risposte dell’Agenzia delle Entrate alle domande relative ai vari temi oggetto della giornata di lavoro.

Tra questi anche quello della fatturazione elettronica, che dal 1° gennaio 2024 è diventata obbligatoria anche per i soggetti esclusi fino al 31 dicembre scorso. Si tratta dei contribuenti in regime forfettario, i titolari di partita IVA in regime di vantaggio e associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991, in caso di proventi da attività commerciali non superiore a 65.000 euro.

Il chiarimento riguarda nello specifico l’obbligo di fatturazione elettronica per i documenti datati 2023 ma inviati e ricevuti nel 2024.

In questo caso si può ritenere confermato quanto già illustrato dall’Agenzia nelle FAQ relative al 2019, cioè quando è stato introdotto l’obbligo di fattura elettronica.

Già nel 2019 si era detto che l’elemento qualificante è rappresentato dalla data del documento. Pertanto, se la fattura o la nota di variazione riporta una data del 2023, allora la fattura potrà anche non essere elettronica.

Se, invece, la data è del 2024, la fattura dovrà obbligatoriamente essere elettronica.

L’Agenzia sottolinea che, come indicato nella circolare n. 32/E/2023, solo per i contribuenti che nel 2021 hanno ottenuto ricavi o compensi ragguagliati ad anno superiori a 25.000 euro, l’obbligo di fatturazione elettronica è entrato in vigore dal 1° luglio 2022.

Per tutti gli altri soggetti forfettari, l’obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi e compensi conseguiti nel 2022.

Pertanto, i contribuenti che rimangono nel regime forfettario nel 2023 e che per il 2022 erano già tenuti alla fatturazione elettronica, continuano a fatturare con questa modalità.

Per i soggetti, che invece restano nel forfettario nel 2023 e che per il 2022 non erano tenuti alla fatturazione elettronica, l’obbligo è scattato dal 1° gennaio.

Nel caso in cui la permanenza nel regime forfettario sia venuta meno nel 2023 per il superamento del nuovo limite di 100.000 euro, l’obbligo per il contribuente divenuto ordinario è scattato direttamente nel 2023.

“Dal 1° gennaio 2024, dunque, tutte le fatture emesse da soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti in Italia, con l’eccezione delle fatture effettuate dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, devono essere elettroniche.”

Come detto, tale obbligo è da valutare in base all’emissione del documento. In caso di mancato adeguamento si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 471/1997, da 250 a 2.000 euro.