Decreto Scuola, testo approvato: le novità su esami, concorsi e voti

Decreto Scuola, l’approvazione definitiva del testo è giunta il 6 giugno dalla Camera con 245 voti a favore e 122 contrari, dopo il voto favorevole ottenuto il 28 maggio scorso dall’altro ramo del Parlamento.

Il testo del decreto Scuola incide su molteplici aspetti del mondo della scuola, dopo lo sconvolgimento causato dall’epidemia di coronavirus: dalle modalità di svolgimento dei prossimi esami di Stato del I e II ciclo a quelle del concorso straordinario della scuola secondaria di I e II grado, dall’edilizia scolastica al tipo di valutazioni per gli studenti fino alla graduatorie per le supplenze che diventano digitali.

“È un provvedimento nato in piena emergenza” - ha dichiarato in merito il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina - “che consente di chiudere regolarmente l’anno scolastico in corso. Il testo è stato migliorato durante l’iter parlamentare grazie al lavoro responsabile della maggioranza di governo. Con l’obiettivo di mettere al centro gli studenti e garantire qualità dell’istruzione. Ora definiamo le linee guida per settembre, per riportare gli studenti a scuola, in presenza e in sicurezza”.