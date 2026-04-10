Corso di contabilità avanzata: 24 ore di formazione gratuita

Corso gratuito destinato ai lavoratori dipendenti di aziende private e di studi professionali che operano nei reparti di contabilità, amministrazione e controllo di gestione, interessati ad approfondire le tecniche di contabilità avanzata, analisi di bilancio e gestione dei costi aziendali.

Proseguono le edizioni del corso avanzato di contabilità. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il corso ha riaperto le iscrizioni per una nuova edizione che si terrà a partire dall’inizio del mese di luglio 2026.

Chi desidera iscriversi può compilare il form presente in questa pagina e contattarci per ricevere indicazioni sulla procedura da seguire.

Destinatari del corso sono lavoratrici e lavoratori dipendenti delle aziende e degli studi professionali che si occupano di amministrazione, contabilità e gestione fiscale. Il corso consentirà loro di approfondire conoscenze teorico-pratiche utili a:

comprendere e applicare correttamente i principi contabili nazionali e le relative conseguenze fiscali;

e le relative conseguenze fiscali; redigere e analizzare il bilancio d’esercizio e gli adempimenti fiscali ;

e gli ; utilizzare strumenti di contabilità analitica per la rilevazione e analisi dei costi aziendali;

per la rilevazione e analisi dei costi aziendali; applicare tecniche di budgeting e reporting per il controllo di gestione.

Il corso è destinato a chi si occupa già di contabilità e desidera approfondire in modo specialistico gli aspetti della gestione contabile, dell’analisi di bilancio e del controllo dei costi aziendali.

Corso avanzato di contabilità: la struttura del corso

Il corso durerà 24 ore e sarà strutturato in tre moduli:

Modulo 1 - 8 ore - Principi contabili nazionali e conseguenze fiscali

Approfondimento principi nazionali OIC e articoli del Codice Civile

Analisi del bilancio d’esercizio

Adempimenti fiscali.

Modulo 2 - 8 ore - Analisi per indici e per flussi

Rendiconto finanziario

Riclassificazione Stato Patrimoniale e Conto Economico

Indici patrimoniali, finanziari ed economici.

Modulo 3 - 8 ore - Contabilità analitica e controllo dei costi

Metodologie e strumenti di contabilità analitica per la rilevazione e analisi dei costi aziendali

Tecniche di budgeting e reporting per analizzare i costi

Nome (Obbligatorio) Cognome (Obbligatorio) Il tuo indirizzo email (Obbligatorio) Telefono (Obbligatorio solo numeri) Azienda Stato occupazionale (Obbligatorio) Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Altro Corso di interesse (Obbligatorio) Testo del tuo messaggio: (Obbligatorio) Si prega di lasciare vuoto questo campo:

Docenti del corso

Giovanni Malara - Docente di Economia Aziendale

Domenico Catalano - Docente di Economia Aziendale

Coordinamento dei corsi

Alessia Veneziane - Coordinatrice progetti di formazione finanziata di Informazione Fiscale

Quando e come partecipare al corso

I nostri corsi di formazione gratuiti si tengono interamente online e sono destinati a lavoratrici e lavoratori dipendenti (anche in apprendistato) di aziende e studi professionali che vogliono fruire dell’opportunità offerta dalla formazione finanziata.

Il corso avanzato di contabilità ha un prezzo teorico di mercato di circa 3.000,00 euro IVA compresa, non dovuto per i lavoratori dipendenti delle aziende e degli studi professionali che possono fruire dei vantaggi offerti dalla formazione finanziata.

I corsi si terranno interamente a distanza ed in diretta (cd FAD sincrona) e consentiranno ai partecipanti di ottenere:

attestato di partecipazione;

valutazione delle competenze acquisite;

materiale didattico del corso.

Durante il corso è obbligatorio che i partecipanti siano muniti di microfono e videocamera attivi e funzionanti.

In caso di interesse, si prega di compilare il form inserendo i contatti di riferimento (indirizzo email e numero di telefono del referente aziendale per il corso), il corso di interesse e eventuali richieste di ulteriori informazioni.