Bonus giovani under 35: saranno agevolate tutte le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024. A confermarlo è la Ministra del Lavoro Marina Calderone

Le aziende che hanno assunto giovani lavoratori e lavoratrici dallo scorso settembre possono stare tranquilli: i nuovi rapporti saranno agevolati.

La conferma arriva direttamente dalla Ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervenuta il 20 marzo sulla web tv dei Consulenti del Lavoro.

La prima formulazione del decreto attuativo del bonus previsto dal decreto Coesione escludeva infatti la fruizione del bonus per le assunzioni precedenti l’autorizzazione della Commissione UE.

Il decreto è in fase di revisione e l’agevolazione, assicura la Ministra, sarà operativa a breve.

Bonus giovani under 35, Calderone: “agevolate le assunzioni dal 1° settembre 2024”

La discussione sull’attuazione del bonus giovani under 35 sembra ad una svolta: tutte le assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 saranno agevolate.

La conferma è arrivata direttamente dalla Ministra del Lavoro, la quale nel corso dell’intervento a “Diciottominuti” sulla web tv dei Consulenti del Lavoro, ha rimosso ogni possibile dubbio, nonostante il fatto che l’autorizzazione della Commissione Europea sia arrivata solo il 31 gennaio 2025.

“Quando scriviamo che i benefici decorrono dal primo settembre siamo anche consapevoli di dover attuare delle misure in modo differenziato, che possano coprire l’intero arco di durata di una misura incentivante. E così sarà fatto.”

Ma facciamo un passo indietro. La questione è nata, come riportato proprio su queste pagine, con la pubblicazione del decreto attuativo della misura prevista all’articolo 22 del decreto Coesione, ritirato dopo qualche giorno.

Nel testo, infatti, si leggeva che l’agevolazione dovesse riguardare solamente le assunzioni effettuate a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea (31 gennaio) e fino al 31 dicembre 2025. Non quindi dal 1° settembre 2024 come stabilisce il DL n. 60/2024. Inoltre, prevedeva che la domanda dovesse essere presentata prima di procedere con l’assunzione.

In sostanza, questa formulazione escludeva dal perimetro dell’agevolazione tutti i contratti già sottoscritti a partire dal 1° settembre 2024 e fino al periodo immediatamente successivo alla pubblicazione della circolare INPS (ad oggi non ancora pubblicata).

Qualche giorno dopo la pubblicazione il decreto attuativo è stato ritirato e non è più disponibile.

Come precisato da Vincenzo Caridi (Capo Dip. PAL del Ministero del Lavoro), intervento dopo la Ministra:

“la dilatazione dei tempi (per il rilascio del decreto) è stata necessaria affinché il bonus non fosse limitato dalla data di autorizzazione della Commissione, ma potesse valere per tutte le assunzioni a decorrere dal 1° settembre 2024, come si aspettavano tutte le aziende.”

Si attende quindi ora la pubblicazione del nuovo decreto, e la successiva pubblicazione della circolare INPS con le indicazioni per la presentazione delle domande. Gli strumenti legati allo sgravio contributivo, ha assicurato la Ministra, “saranno operativi a breve”.

Come funziona il bonus giovani under 35?

Come detto a prevedere il bonus per l’assunzione di giovani è il decreto Coesione, n. 60/2024.

La misura consiste in un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato nel periodo compreso appunto tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Per ogni assunzione a tempo indeterminato (o per trasformazione da tempo determinato) i datori di lavoro possono ottenere uno sgravio che copre il 100 per cento della contribuzione (esclusi premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 500 euro mensili. L’agevolazione ha una durata massima di 2 anni.

In caso di assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), invece, l’esonero contributivo è riconosciuto nel limite di 650 euro.

L’agevolazione non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato ma è cumulabile, senza alcuna riduzione, con la maxi deduzione per le nuove assunzioni.