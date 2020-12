Split payment, senza la nota di variazione è necessaria l’istanza di rimborso

Split payment, se non viene emessa alcuna nota di variazione da parte del fornitore, la Pubblica Amministrazione può recuperare le somme versate in eccesso presentando un’istanza di rimborso.

Questa è la sintesi della risoluzione 79/E del 21 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in questione non potranno essere computati maggiori esborsi a scomputo dei successivi versamenti IVA con scissione dei pagamenti.

Nell’istanza di rimborso dovrà essere dimostrato che l’IVA versata non sia più dovuta e che si verifica un pagamento indebito oggettivo o di arricchimento senza causa da parte dell’amministrazione finanziaria.

Si dovrà inoltre dimostrare che il fornitore non può emettere la nota di variazione, secondo quanto previsto dal decreto IVA.

La risoluzione numero 79/E del 21 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui casi in cui si applica lo split payment e siano stati effettuati maggiori versamenti nell’ambito di contratti pubblici e in assenza di emissione di una nota di variazione IVA in diminuzione da parte del fornitore.

Nella situazione in esame non si potrà computare le somme versate a scomputo dei successivi versamenti IVA.

Si potrà invece recuperare le somme presentando un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.

Tale istanza deve provare che:

Nel fornire i chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento ed i documenti di prassi che si esprimono sulla questione.

Il meccanismo dello split payment è stato introdotto nel decreto IVA dalla legge di bilancio 2015, ovvero la legge del 23 dicembre 2014, n. 190.

Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è stato aggiunto l’articolo 17-ter, che regolamenta le scissioni dei pagamenti.

Tale articolo prevede che:

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.