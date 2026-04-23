Simest: più incentivi per su Digitalizzazione e Green, ecco tutte le novità

Webinar formativo gratuito organizzato da FI Group e ORA in collaborazione con Simest per illustrare alle aziende tutte le nuove agevolazioni della misura “Transizione Digitale ed Ecologica”
Finanza agevolata e innovazione rappresentano da sempre un binomio strategico.
Nel 2026 la sostenibilità e la digitalizzazione restano le priorità industriali per le imprese italiane.
In questo contesto si rafforza la misura Simest “Transizione Digitale ed Ecologica”, che sostiene investimenti in tecnologie 4.0, impianti di efficientamento e interventi per la riduzione dei consumi energetici.
Per le aziende, l’iniziativa rappresenta una leva di competitività in grado di ridurre il costo dell’investimento grazie al contributo a fondo perduto e al finanziamento agevolato con tasso calmierato.
Per questo motivo, FI Group, specialista in finanza agevolata, insieme a ORA, esperta in efficienza energetica, in collaborazione con Simest S.p.A., hanno organizzato un importante webinar formativo gratuito - qui la pagina di registrazione - nel quale saranno presentate diverse nuove agevolazioni finanziarie per le aziende.
Novità 2026: contributo fino al 30% e riduzione delle garanzie
Nei prossimi aggiornamenti regolamentari, la percentuale di contributo a fondo perduto Simest sarà innalzata fino al 30%, rendendo la misura una delle più appetibili nel panorama nazionale.
Inoltre, le imprese che integrano nel progetto una diagnosi energetica potranno beneficiare dell’esenzione dalle garanzie e della riduzione del requisito di export, semplificando l’accesso al finanziamento.
Investimenti ammissibili: tecnologie 4.0 e sistemi BESS
Oltre ai beni strumentali 4.0, la misura consente di finanziare sistemi di accumulo energetico (BESS), sempre più diffusi nelle strategie di autonomia e flessibilità energetica.
Le imprese con i requisiti richiesti potranno accedere a nuovi mercati legati al mondo della flessibilità elettrica e ridurre i tempi di ritorno dell’investimento favorendo la creazione di impianti efficienti e sostenibili, che garantiscano la sicurezza dell’intero ciclo produttivo.
Cumulo con l’iperammortamento: vantaggi fiscali e simulazioni di risparmio
L’agevolazione Simest è pienamente cumulabile con il beneficio dell’iperammortamento, permettendo di massimizzare il ritorno economico e fiscale dell’investimento.
L’iperammortamento per il periodo 2026-2028 non è un semplice “bonus”, ma uno strumento che moltiplica le deduzioni fiscali, aggiungendo all’ammortamento civilistico una quota di deduzione extracontabile che riduce la base imponibile ai fini IRES (o IRPEF per le imprese individuali).
Reintrodotto dalla Legge n. 199/2025, l’iperammortamento garantisce in parallelo all’ammortamento ordinario una maggiorazione del costo di acquisizione (180%, 100% 0 50%), con deduzione extracontabile calcolata lungo il piano di ammortamento del bene.
|Scaglione investimento
|Maggiorazione
|Costo fiscale riconosciuto
|Fino a 2,5 mln €
|180%
|280% del costo
|2,5 – 10 mln €
|100%
|200% del costo
|10 – 20 mln €
|50%
|150% del costo
|Oltre 20 mln €
|0%
|100% (nessuna maggiorazione)
Questo significa che, nel primo scaglione, per 1.000 € di costo reale, il Fisco ne considera 2.800 € ai fini della deduzione complessiva (100% ordinario + 180% extra).
In uno scenario di riferimento - ad esempio impresa di medie dimensioni, con 1 milione in beni 4.0, 500 mila euro in sistemi BESS e 500 mila in beni materiali ordinari - l’impresa può ottenere un risparmio complessivo significativo, migliorando redditività e sostenibilità finanziaria del progetto.
Webinar del 5 maggio: approfondimento con gli esperti
Tutti i dettagli della misura e gli esempi pratici di cumulabilità saranno illustrati durante il webinar del 5 maggio 2026 organizzato da FI Group by EPSA ed ORA, con la partecipazione di Simest Spa.
FI Group, specialista in finanza agevolata, insieme a ORA, esperta in efficienza energetica, offriranno alle imprese una guida operativa per utilizzare al meglio le nuove opportunità della Transizione Digitale ed Ecologica. Al termine dell’evento è prevista una sessione di domande e risposte, cui parteciperà anche Simest.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Simest: più incentivi per su Digitalizzazione e Green, ecco tutte le novità