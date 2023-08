Domanda rottamazione quater alle battute finali: la scadenza del 30 settembre per richiesta ed esito

Nel calendario della tregua fiscale il 30 settembre è una data cardine: per i contribuenti colpiti dalle alluvioni di maggio segna l'ultima scadenza per la domanda di adesione alla rottamazione quater, per tutti gli altri il termine per ricevere le comunicazioni con bollettini e tempi da rispettare

23 agosto 2023

Dopo proroghe generalizzate ed eccezioni legate agli eventi climatici di maggio, il 30 settembre segna l’ultima scadenza per i contribuenti che si trovano nei territori colpiti dalle alluvioni di maggio e intendono presentare la domanda di adesione alla rottamazione quater. La stessa data segna il termine ultimo per ricevere la comunicazione dall’Agenzia delle Entrate Riscossione con bollettini e tempi da rispettare: destinatari sono i cittadini e le cittadine che si trovano nel resto d’Italia e hanno inviato la richiesta entro il 30 giugno. Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di fisco, tasse, agevolazioni fiscali e lavoro lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento fiscale al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00 Rottamazione quater: ultima scadenza in arrivo per la domanda Nell’ambito della tregua fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2023 rientra anche la rottamazione quater che permette di definire in maniera agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Dal punto di vista pratico lo strumento permette ai contribuenti di estinguere i debiti senza versare interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Nel caso di multe e altre sanzioni amministrative si eliminano solo interessi e aggio. Dopo una prima scadenza fissata al 30 aprile, il termine ultimo per presentare domanda di adesione ai benefici della tregua fiscale è stato spostato al 30 giugno 2023. E, alla luce degli eventi climatici che hanno colpito l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche a inizio maggio, ai contribuenti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori interessati sono stati concessi altri tre mesi di tempo in più. Il termine ultimo per beneficiare della rottamazione quater è stato fissato al 30 settembre. Con la fine della pausa estiva, anche questo termine ampio si avvicina e le cittadine e i cittadine interessati ad aderire alla definizione agevolata delle cartelle devono procedere con la richiesta. Due le modalità ammesse per procedere: accedendo all’ area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi e compilando il form con le cartelle da inserire nella rottamazione quater e tutti gli altri dati richiesti;

tramite il modulo online presente sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione senza effettuare alcun accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento, inclusa la dichiarazione sostitutiva di certificazione. Rottamazione quater, in scadenza il 30 settembre anche l'esito della domanda da parte dell'AdER Non soltanto i contribuenti che si trovano nelle zone dell'Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dall'alluvione devono monitorare la scadenza del 30 settembre, nel calendario della rottamazione quater, infatti, segna un appuntamento importante anche per chi si trova nel resto d'Italia. Entro la stessa data l'Agenzia delle Entrate Riscossione invia a chi ha già richiesto di aderire ai benefici della definizione agevolata delle cartelle l'esito della richiesta con tutti i dettagli e bollettini da utilizzare per mettersi in regola con il Fisco. Entro il 30 settembre i contribuenti che hanno chiesto l'accesso ai benefici della tregua fiscale riceveranno il via libera o lo stop dall'Agenzia delle Entrate Riscossione: in caso di accoglimento della domanda di accesso alla rottamazione quater la comunicazione contiene anche le seguenti informazioni: importo complessivamente dovuto per la definizione agevolata; piano di scadenza; bollettini precompilati per il pagamento e istruzioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;

la comunicazione contiene anche le seguenti informazioni: in caso di diniego, invece, la comunicazione contiene le motivazioni del mancato accoglimento della domanda. Nel caso dei contribuenti che si trovano in Emilia Romagna, Toscana e Marche le stesse indicazioni dovranno arrivare entro il 31 dicembre 2023. Rottamazione quater Date di scadenza Scadenze per le zone colpite dall’Alluvione Domanda di adesione 30 giugno 2023 30 settembre 2023 Comunicazione AdER sulle somme dovute 30 settembre 2023 31 dicembre 2023 Primo pagamento 31 ottobre 2023 31 gennaio 2024