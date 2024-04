In arrivo ulteriori 70 milioni di euro per il completamento dei piani di recupero occupazionale. Si tratta degli interventi previsti per l'ammissione alla cassa integrazione salariale straordinaria

15 aprile 2024

Pronte le nuove risorse da assegnare alle Regioni per il completamento dei piani di recupero occupazione previsti per l’accesso a interventi di CIGS. Il decreto di MLPS e MEF attua quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2024 e ripartisce i 70 milioni di euro stanziati. Le risorse consentiranno a lavoratori e lavoratrici di completare i percorsi di politiche attive concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione. CIGS e piani di recupero occupazionale: nuove risorse in arrivo È stato adottato il decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia che prevede lo stanziamento di ulteriori 70 milioni di euro per il completamento dei piani di recupero occupazionale previsti nell’ambito degli interventi di CIGS. Questo quanto si legge sul sito del Dipartimento per il programma di Governo. Dopo la registrazione sarà pubblicato sul sito del Ministero. Il provvedimento attua la disposizione prevista dall’articolo 1, comma 170, della Legge di Bilancio 2024, che stanzia nuove risorse, per l’appunto 70 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. L’obiettivo è quello di favorire il completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dal Dlgs n. 148/2015. Come previsto al comma 11-bis dell’articolo 44 del citato decreto, le imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa e che chiedono l’accesso agli ulteriori trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) devono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. I datori di lavoro, inoltre, dichiarano contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria. La Manovra 2024, dunque, ha stanziato ulteriori fondi per completare i piani avviati. CIGS e piani di recupero occupazionale: la ripartizione delle risorse Il decreto MLPS e MEF prevede la ripartizione tra le Regioni dei 70 milioni di euro stanziati per il 2024, come indicato nella tabella di seguito. Regione Stanziamento in euro Abruzzo 1.427.763,72 Campania 7.018.729,40 Lazio 13.794.810,36 Molise 5.639.666,70 Piemonte 3.569.409,31 Puglia 3.569.409,31 Sardegna 9.637.405,13 Sicilia 3.212.468,38 Toscana 22.130.337,69 Totale 70.000.000,00 Dato che le esigenze finanziarie comunicate dalle Regioni superavano il limite di 70 milioni previsto per il 2024, le risorse sono state riparametrate applicando la percentuale di riduzione proporzionale del 28,61 per cento rispetto a quanto richiesto. Le Regioni per l’anno in corso possono utilizzare le nuove risorse in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti. Oltre al completamento dei piani di recupero occupazionale, i fondi possono essere utilizzati anche per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga come indicato all’articolo 53-ter del DL n. 50/2017. Sarà compito dell’INPS monitorare il rispetto del limite di spesa e inviare ai Ministeri una relazione semestrale.