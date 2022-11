Opzione Donna 2023 nella Legge di Bilancio

Introdotta con la legge 234 del 2004 e più volte prorogata fino alle leggi di bilancio 2021 e 2022, opzione donna ha rappresentato la possibilità offerta alle lavoratrici dipendenti di anticipare la pensione al compimento dei 58 anni e alle lavoratrici autonome dei 59, in entrambi i casi con 38 anni di anzianità contributiva.

Una misura di sicuro successo, pensata per conciliare vita familiare e lavorativa, che nei primi nove mesi del 2022 ha consentito a 18.273 donne di uscire dal mondo del lavoro.

I dati del monitoraggio INPS sui flussi di pensionamento, pubblicato lo scorso ottobre, ci mostrano che nel 2021 opzione donna è stata utilizzata da 20.641 donne ed è probabile che entro dicembre 2022 si superino i pensionamenti del 2021.

I partiti ne hanno perciò proposto la proroga al 2023 già in campagna elettorale e il Governo l’ha inserita tra le misure della nuova legge di bilancio approdata oggi alle Camere, ma con criteri diversi rispetto al passato.

Secondo le regole di opzione donna 2022, i requisiti anagrafici e contributivi dovevano essere stati maturati entro il 31 dicembre 2021; allo stesso modo, secondo le nuove regole, per utilizzare Opzione Donna nel 2023, sarà necessario aver maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2022.

La prima bozza del disegno di legge di bilancio, presentata nei giorni scorsi in Conferenza Stampa dal Premier Meloni, prevedeva l’abbinamento del numero dei figli al requisito anagrafico.

I requisiti di Opzione Donna 2023 avrebbero dovuto essere:

Le perplessità espresse dai partiti di opposizione e da alcuni costituzionalisti su presunti rischi di illegittimità per violazione del principio di uguaglianza e i rischi di mancata copertura finanziaria hanno indotto in parte il Governo a tornare sui suoi passi.

Politici ed esperti di pensioni hanno chiesto di mantenere nel 2023 i requisiti del 2022 ma l’Esecutivo ha deciso di cambiarli:

60 anni di età come limite anagrafico per tutte le lavoratrici, lo sconto di un anno, fino a un massimo di due, per ogni figlio per coloro che svolgono attività di caregiver nei confronti del coniuge o di un parente di secondo grado o un invalido oltre il 74%