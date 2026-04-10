Il tuo negozio può vendere anche quando è chiuso

Webinar formativo gratuito organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale e dedicato alle aziende che vogliono sviluppare il proprio marketing operativo con soluzioni efficaci e innovative

10 aprile 2026

Inutile girarci intorno: se oggi il marketing della tua azienda si limita alla gestione di base dei social network, sperando che qualcuno clicchi e via, metà del fatturato potenziale rimane purtroppo sulla carta e va perduto. Nel 2026, la differenza tra un negozio che arranca e uno di successo e in grado di scalare è una sola: la Marketing Automation. Non è tecnologia complessa, né un insieme di trucchetti ma è il modo più semplice per far tornare i clienti a comprare senza alzare il telefono o fare troppe azioni manuali. Per questo motivo TeamSystem e Informazione Fiscale hanno organizzato un imperdibile webinar formativo gratuito dedicato alle aziende il prossimo 11 maggio alle 15.00, per iscriversi al quale occorre inserire i propri dati nell’apposita pagina di registrazione. Parleremo di gestione dei dati dei clienti, di marketing operativo e aumento delle vendite. Ecco il programma completo dell’evento online gratuito: Marketing automation : come vendere anche quando il negozio è chiuso;

: come vendere anche quando il negozio è chiuso; Segmentazione della clientela : a ognuno il suo messaggio...;

: a ognuno il suo messaggio...; Fidelizzazione, voucher, sconti e politiche commerciali ;

; Analisi dei dati, cloud e AI : come migliorare i risultati senza costi aggiuntivi;

: come migliorare i risultati senza costi aggiuntivi; Un approccio concreto all’analisi delle vendite. Relatori dell’evento saranno: Francesco Oliva , direttore responsabile di Informazione Fiscale, dottore commercialista e amministratore di società operanti nel settore del marketing digitale;

, direttore responsabile di Informazione Fiscale, dottore commercialista e amministratore di società operanti nel settore del marketing digitale; Paola Bergamini, product marketing manager di TeamSystem. Lo strumento fondamentale per il marketing operativo: un CRM evoluto e funzionale Nel corso del webinar verranno presentate le potenzialità di CRM in Cloud di TeamSystem, il software software intuitivo per organizzare e gestire attività commerciali, rete di vendita, clienti e contatti. Con il CRM la tua azienda potrà: gestire le vendite e mantenere sotto controllo il processo di vendita , dalle opportunità iniziali alla chiusura;

e mantenere sotto controllo il , dalle opportunità iniziali alla chiusura; organizzare i clienti in categorie come lead, persone o aziende per una gestione più ordinata e strategica;

per una gestione più ordinata e strategica; automatizzare le campagne di comunicazione ed email marketing ;

; pianificare appuntamenti e attività ;

; coordinare il lavoro dei diversi team ;

; integrare il CRM con gli altri strumenti che vengono utilizzati in azienda. Ma non solo, saranno approfonditi i quattro pilastri del marketing operativo. Marketing Automation: vendere senza essere presenti Il primo pilastro del marketing operativo moderno è l’automazione. Con un CRM evoluto, è possibile impostare flussi di comunicazione che scattano al verificarsi di determinati eventi: un benvenuto automatico dopo il primo acquisto, un coupon per il compleanno o un promemoria per un prodotto in esaurimento. Il sistema lavora per l’azienda, mentre le persone si occupano della gestione quotidiana e delle diverse strategie. Segmentazione della clientela: a ognuno il suo messaggio Trattare tutti i clienti allo stesso modo è l’errore più costoso che puoi commettere. Il CRM in cloud di TeamSystem permette di profilare i contatti in base alle abitudini di spesa, alla frequenza di acquisto e alle preferenze merceologiche. Inviare l’offerta giusta alla persona giusta aumenta drasticamente il tasso di conversione e riduce i costi di marketing (disiscrizioni dalla mailing list, perdite di opportunità, ecc). Fidelizzazione e Fidelity Card digitali La gestione digitale della fidelizzazione permette di raccogliere dati preziosi in tempo reale. Ogni acquisto alimenta lo storico del cliente, permettendoti di creare programmi loyalty personalizzati che incentivano il ritorno in negozio e aumentano il Life Time Value del cliente. Analisi dei dati, Cloud e AI Il vantaggio di una soluzione in cloud è l’accessibilità. È possibile monitorare l’andamento delle campagne di marketing, controllare il ROI delle promozioni e visualizzare le statistiche di vendita in qualsiasi momento e direttamente dallo smartphone. I dati smettono di essere numeri complessi e diventano la fonte essenziale delle decisioni strategiche per far crescere il business. Iscriviti al webinar gratuito! Per scoprire come implementare queste strategie nella tua attività? Iscriviti al webinar formativo gratuito di Informazione Fiscale, in collaborazione con TeamSystem, inserendo i tuoi dati nell’apposita pagina di registrazione dedicata. Durante l’incontro vedremo casi pratici di automazione e come integrare queste tecnologie nell’attuale flusso di lavoro della tua azienda.