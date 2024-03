Marca da bollo passaporto: quando e come si applica

La marca da bollo di 40,29 euro per il passaporto è stata abolita da alcuni anni, ma per il rilascio del documento è necessario pagare l'importo del contributo amministrativo e delle tasse dovute al MEF. Facciamo il punto del costo complessivamente dovuto.

Soffermiamoci quindi di seguito sugli importi dovuti e sulla procedura da seguire per ottenere il passaporto.

Marca da bollo passaporto e documenti necessari:

ricevuta di avvenuta prenotazione estrapolata dall’Agenda Passaporti con allegato modello 308;

(su sfondo bianco e senza occhiali); ricevuta di versamento sul C/C postale (solo Poste Italiane) numero 67422808 di Euro 42,50 intestato al Ministero dell’ Economia e delle Finanze; Dipartimento del Tesoro; CAUSALE: costo libretto Passaporto elettronico;

In ottemperanza al Decreto Legge 76/2020 (articolo 24 comma 4) è possibile registrarsi on line nell’Agenda Passaporti solo tramite identità digitale, utilizzando le credenziali Spid o Cie (Carta Identità Elettronica e relativo PIN), tramite i pulsanti “Entra con SPID” ed “Entra con CIE”.

Dopo aver selezionato l’ufficio della Polizia di Stato competente in relazione al Comune di residenza e/o domicilio.

Marca da bollo passaporto 2024: quando e come si applica

All’atto del rilascio del passaporto sarà richiesto di applicare una marca da bollo di importo pari a 73,50 euro: è questo il costo che sarà necessario pagare per il contrassegno obbligatorio necessario per il rilascio del passaporto ordinario, anche per i minori.

Non si applica più, invece, il bollo annuale di 40,29 euro perché l’obbligo di pagare la tassa ai fini della validità del documento è stato abolito da alcuni anni.

Le nuove regole entrate in vigore dal 24 giugno 2014 si applicano sia per i nuovi passaporti che per quelli già emessi alla stessa data, validi fino alla scadenza riportata all’interno del documento e per tutti i viaggi all’estero, anche per quelli fuori dall’UE, senza dover pagare più ogni anno.

Dopo aver chiarito quando si applica la marca da bollo sul passaporto, ribadiamo che non sarà più necessario informarsi su come applicare il contrassegno sul proprio passaporto perché sarà il personale della Questura ad eseguire l’intera procedura, richiesta soltanto al momento del primo rilascio o dei rinnovi.

Marca da bollo passaporto: costo di 73,50 euro per ogni rinnovo

Si ricorda che il passaporto ha validità per 10 anni e che al momento della scadenza non è possibile effettuare il rinnovo ma viene di fatto rilasciato un nuovo documento.

In tal caso sarà necessario pagare ed applicare nuovamente la marca da bollo, con un costo pari all’importo pagato per il primo rilascio (ovvero 73,50 euro).

Chi avesse comprato una marca di 40,29 euro (l’importo richiesto annualmente prima 2014) può chiedere al negoziante un’integrazione di 33,21 euro che, sommata alla precedente, permette di raggiungere la quota richiesta.

La marca da bollo può essere acquistata presso tabaccherie o altri negozi autorizzati alla vendita di beni soggetti a monopolio.

Nel costo complessivo di un nuovo passaporto però non rientra unicamente l’importo della marca da bollo. A questa infatti dovrà essere sommato il versamento di 42,50 euro da indirizzare al Ministero dell’Economia e da effettuare unicamente con bollettino postale. In totale quindi il rilascio di un nuovo passaporto costa 116 euro.

Rilascio passaporto: costi e tasse da pagare (oltre alla marca da bollo)

La marca da bollo per il passaporto di 73,50 euro non è l’unico importo da pagare per il rilascio del passaporto.

Per ottenere il documento necessario per l’espatrio sarà quindi necessario consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa dovuta al MEF, pari a 42,50 euro, da versare tramite bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro e indicando come causale la dicitura: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.

Si ricorda, inoltre, che il giorno dell’appuntamento presso la Questura competente per il rilascio del passaporto sarà necessario consegnare gli ulteriori documenti richiesti, ovvero:

il modulo stampato della richiesta passaporto (attenzione a scegliere il modulo corretto tra quello per maggiorenni e minorenni);

un documento di riconoscimento valido (n.b. portare con sé, oltre all’originale, anche un fotocopia del documento);

2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco).

Ad ogni moto, per ulteriori dettagli è possibile far riferimento alle istruzioni fornite dalla Polizia di Stato.