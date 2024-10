Manovra 2025: cresce l’attesa sul futuro dell’IRPEF legato al concordato

Fisco Le novità in arrivo:



taglio del cuneo fiscale e contributivo con una nuova impostazione destinata anche a chi ha retribuzioni fino a 40.000 euro;

conferma delle tre aliquote IRPEF;

; tagli delle detrazioni fiscali per redditi oltre i 75.000 euro con quoziente familiare;

per redditi oltre i 75.000 euro con quoziente familiare; tassazione delle criptovalute dal 26 al 42 per cento;

dal 26 al 42 per cento; estensione dell’imposta sui servizi digitali a tutte le imprese che ne derivano ricavi

Fisco e Lavoro Le misure previste:



detassazione per i premi di produttività al 5 per cento anche nel periodo 2025-2027;

proroga triennale anche per la maxi deduzione per le nuove assunzioni ;

; conferma triennale anche per la soglia di esenzione dei fringe benefit per lavoratrici e lavoratori dipendenti che attualmente è fissata a 1.000 euro e a 2.000 euro in caso di figli a carico con l’estensione a 5.000 euro per assunti che trasferiscono la residenza oltre i 100 chilometri

Bonus casa Diverse novità in arrivo per i bonus casa:



ecobonus e bonus ristrutturazioni al 50 per cento per le prime case, per le altre al 36 per cento (dal 2026 scenderanno al 30 per cento);

viene prorogato nella sua versione attuale il bonus mobili;

; per il Superbonus in cantiere due novità: fruizione in dieci anni anche per le spese sostenute nel 2023; detrazione al 65 per cento dal 1° gennaio 2025 solo per chi ha già iniziato i lavori.

Famiglie Il pacchetto di misure prevede:



tre mesi di congedo parentale indennizzato all’80 per cento;

indennizzato all’80 per cento; conferma della carta dedicata a te , ma con meno risorse;

, ma con meno risorse; carta per i nuovi nati, bonus bebè , di 1.000 euro con ISEE fino a 40.000 euro;

, di 1.000 euro con ISEE fino a 40.000 euro; esclusione dell’ assegno unico per il bonus nido e accesso al rimborso spese per le rette in misura piena più semplice;

e accesso al rimborso spese per le rette in misura piena più semplice; conferma delle agevolazioni sui mutui per la prima casa si applicheranno fino al 31 dicembre del 2027 e delle regole specifiche per le famiglie numerose.

Altre novità per lavoratori e imprese Tra le altre misure:



risorse per il rinnovo dei contratti pubblici per il 2025-2027 ;

; stop a pensioni e stipendi per i dipendenti pubblici con debiti nei confronti della PA per oltre 5.000;

bonus mamme confermato ed esteso alle autonome, ma con requisiti più restrittivi;

rifinanziamento dei bonus assunzioni per giovani, donne, ZES;

rifinanziamento Nuova Sabatini