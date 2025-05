In quali regioni si pagano più tasse in Italia

Quali sono le regioni in cui si pagano meno tasse? E in quali invece il prelievo è maggiore?

Non in tutte le Regioni d’Italia si pagano le stesse tasse.

Oltre all’IRPEF infatti cittadini e cittadine sono chiamati a versare anche altri tipi di imposta, come le addizionali regionali e comunali.

In quali regioni si pagano le addizionali più alte e in che modo vengono applicate?

In quali regioni italiane si pagano più imposte e tasse

Le imposte, si sa, servono per finanziare i servizi generali che sono a carico dello Stato come ad esempio, la sanità pubblica o la scuola, ma il prelievo fiscale non è lo stesso in tutte le Regioni d’Italia.

L’IRPEF, in termini di gettito, è la maggiore imposta per finanziare la spesa pubblica.

Il prelievo è uguale per tutti a seconda dello scaglione di reddito in cui si è inseriti.

Aliquote IRPEF 2025 Scaglioni di reddito 23 per cento Fino a 28.000 euro 35 per cento Da 28.001 a 50.000 euro 43 per cento Da 50.001

Secondo l’ultimo rapporto di Itinerari Previdenziali, l’imposta lorda complessiva per il 2022 ammonta a 247,9 miliardi di euro.

Oltre a questa, nel calcolo del prelievo fiscale, i contribuenti devono considerare anche le addizionali regionali e comunali.

Per quanto riguarda l’addizionale regionale, nel 2022, l’importo complessivamente versato è pari a 13,9 miliardi di euro. A livello generale l’aliquota media applicata risulta pari all’1,61 per cento e versamento medio è di 451,65 euro annui.

Ma in quali Regioni sono più alte?

Nella tabella fornita nel citato rapporto è rappresentata l’aliquota media e l’importo totale (in migliaia di euro) versato per regione.

Ad applicare un’aliquota media superiore a quella nazionale sono solo 8 regioni: Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna e Liguria.

Sono invece 9 le regioni che mostrano un versamento medio per contribuente superiore a quello nazionale di 451,6 euro: Lazio, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige, P.A. Trento, Molise, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige - P.A. Bolzano, Lombardia e Liguria.

Va ad ogni modo evidenziato che nelle regioni in cui si paga di più la qualità e la quantità dei servizi pubblici (sanità, scuola, trasporti, sicurezza, cultura ecc.) disponibili è, o per lo meno dovrebbe essere, maggiore rispetto alle aree del Paese dove si pagano meno tasse.

Inoltre, se in alcune regioni il prelievo fiscale è maggiore rispetto ad altre significa anche che è qui che c’è la concentrazione maggiore di contribuenti più abbienti.

Le addizionali regionali in vigore in Italia nel 2025

Di seguito tutte le addizionali regionali in vigore nel 2025 per le diverse fasce di reddito come indicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Aliquota Fascia Abruzzo 1,67 fino a 28.000 euro 2,87 tra 28.000 e 50.000 euro 3,33 oltre 50.000 euro Basilicata 1,23 aliquota unica P.A. Bolzano 1,23 fino a 28.000 euro 1,23 tra 28.000 e 50.000 euro 1,73 oltre 50.000 euro Calabria 1,73 aliquota unica Campania 1,73 fino a 15.000 euro 2,96 tra 15.000 e 28.000 euro 3,20 tra 28.000 e 50.000 euro 3,33 oltre 50.000 euro Emilia-Romagna 1,33 fino a 15.000 euro 1,93 tra 15.000 e 28.000 euro 2,93 tra 28.000 e 50.000 euro 3,33 oltre 50.000 euro Friuli Venezia Giulia 0,70 fino a 15.000 euro 1,23 tra 15.000 e 28.000 euro 1,23 tra 28.000 e 50.000 euro 1,23 oltre 50.000 euro Lazio 1,73 fino a 15.000 euro 3,33 tra 15.000 e 28.000 euro 3,33 tra 28.000 e 50.000 euro 3,33 oltre 50.000 euro Liguria 1,23 fino a 28.000 euro 3,18 tra 28.000 e 50.000 euro 3,23 oltre 50.000 euro Lombardia 1,23 fino a 15.000 euro 1,58 tra 15.000 e 28.000 euro 1,72 tra 28.000 e 50.000 euro 1,73 oltre 50.000 euro Marche 1,23 fino a 15.000 euro 1,53 tra 15.000 e 28.000 euro 1,70 tra 28.000 e 50.000 euro 1,73 oltre 50.000 euro Molise 1,73 fino a 15.000 euro 1,93 tra 15.000 e 28.000 euro 3,33 tra 28.000 e 50.000 euro 3,33 oltre 50.000 euro Piemonte 1,62 fino a 15.000 euro 2,13 tra 15.000 e 28.000 euro 2,75 tra 28.000 e 50.000 euro 3,33 oltre 50.000 euro Puglia 1,33 fino a 15.000 euro 1,43 tra 15.000 e 28.000 euro 1,63 tra 28.000 e 50.000 euro 1,85 oltre 50.000 euro Sardegna 1,23 aliquota unica Sicilia 1,23 aliquota unica Toscana 1,42 fino a 15.000 euro 1,43 tra 15.000 e 28.000 euro 3,32 tra 28.000 e 50.000 euro 3,33 oltre 50.000 euro P.A. Trento 1,23 fino a 15.000 euro 1,23 tra 15.000 e 28.000 euro 1,23 tra 28.000 e 50.000 euro 1,73 oltre 50.000 euro Umbria 1,73 fino a 15.000 euro 3,02 tra 15.000 e 28.000 euro 3,12 tra 28.000 e 50.000 euro 3,33 oltre 50.000 euro Valle d’Aosta 1,23 aliquota unica Veneto 1,23 aliquota unica

Lazio, Campania e Piemonte si confermano le Regioni con il prelievo fiscale maggiore in termini di addizionale regionale.

Alle addizionali regionali IRPEF occorre poi aggiungere il ticket sanitario, l’IRAP e il bollo auto.

A queste vanno poi sommate le altre tipologie di imposte locali, anche comunali, come le addizionali comunali, che appunto variano di città in città, e le varie tasse come ad esempio la TARI, la tassa sui rifiuti, anche questa determinata a livello comunale.