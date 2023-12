Visite fiscali: le nuove fasce di reperibilità 2024 per i dipendenti pubblici

L'INPS comunica le nuove fasce di reperibilità per le visite fiscali dei dipendenti pubblici dopo la sentenza del Tar del Lazio dello scorso novembre. Dovranno essere reperibili dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi

In attesa del nuovo decreto ministeriale, le fasce di reperibilità per le visite fiscali dei dipendenti pubblici sono equiparate a quelle dei lavoratori e delle lavoratrici del settore privato.

Gli statali dovranno essere reperibili dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi.

A comunicare la novità è l’INPS con il messaggio numero 4640/2023.

L’intervento recepisce la sentenza del Tar del Lazio che lo scorso novembre aveva giudicato incostituzionale la differenza di trattamento tra pubblico e privato.

Visite fiscali 2024: le nuove fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici

L’INPS con il messaggio n. 4640, pubblicato sul sito istituzionale, annuncia le nuove fasce di reperibilità per quanto riguarda le visite fiscali dei dipendenti pubblici. Queste dovranno essere effettuate dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi.

La normativa prevede che in caso di assenza dal lavoro per malattia e dopo l’invio dell’apposito certificato all’INPS, sia gli statali che i lavoratori del settore privato siano tenuti a rispettare specifici orari, le cosiddette fasce di reperibilità, all’interno delle quali il medico dell’Istituto può effettuare la visita di controllo.

Il lavoratore o la lavoratrice che non può svolgere la propria attività a causa di un problema di salute, infatti, deve essere reperibile così da non perdere il diritto all’indennità e non incorrere in sanzioni.

Le nuove fasce orarie per gli statali sono il frutto della sentenza del Tar del Lazio, pubblicata lo scorso novembre.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 dell’allora Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, cosiddetto decreto Madia-Poletti, nella parte relativa alle fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici ritenuta incostituzionale per via del mancato rispetto del principio di uguaglianza con il settore privato.

Nel 2023, così come negli anni passati, infatti, dipendenti pubblici e privati hanno dovuto rispettare diverse fasce di reperibilità.

Lavoratori Settore Privato Fasce di reperibilità 2023 Mattina 10:00 - 12:00 Pomeriggio 17:00 - 19:00

Lavoratori Settore Pubblico Fasce di reperibilità 2023 (7 gg su 7 compresi weekend e festivi) Mattina 9:00 - 13:00 Pomeriggio 15:00 - 18:00

Il Tar del Lazio ha sentenziato che questa disparità di trattamento è ingiustificata, dato che la malattia non può essere trattata diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto da chi ne viene colpito.

Dipendenti pubblici: ridotte le fasce di reperibilità per le visite fiscali 2024

Pertanto, nell’attesa dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del Tar del Lazio), l’INPS fornisce le indicazioni operative necessarie per l’assolvimento degli accertamenti medico-legali domiciliari.

Fino a nuove disposizioni, quindi, le visite mediche di controllo a domicilio nei confronti dei lavoratori pubblici dovranno essere effettuate nei seguenti orari:

Lavoratori Settore Pubblico Nuove fasce di reperibilità Mattina 10:00 - 12:00 Pomeriggio 17:00 - 19:00

Gli orari si riferiscono a tutti i giorni, comprese le domeniche e i festivi.

Il nuovo intervento, dunque, di fatto recepisce la sentenza del Tar e equipara il numero di ore di reperibilità dei lavori del settore pubblico a quello previsto per i privati, riducendole da 7 a 4. Resta invariato l’obbligo di reperibilità nei festivi e nei giorni non lavorativi.

INPS - Messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023 Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici. Fasce orarie di reperibilità