Esonero contributi imprese, le istruzioni per le domande relative alle somme dovute per febbraio 2021 sono nel messaggio INPS numero 1216 del 16 marzo 2022. I destinatari dell'agevolazione del decreto Sostegni bis sono le aziende della filiera dell'agriturismo e della produzione di vino e birra. La scadenza delle istanze è il 26 aprile 2022.

Le istruzioni dell’INPS sull’agevolazione introdotta dal decreto Sostegni bis, in favore delle aziende della filiera dell’agriturismo e della produzione di vino e birra, sono state fornite nel messaggio numero 1216 del 16 marzo 2022.

Le istruzioni più generali sui destinatari dell’agevolazione e la misura dell’esonero erano già state fornite con la circolare 156 del 21 ottobre 2021.

All’interno di tale documento sono riportati anche i codici ATECO delle attività che possono fare richiesta per l’esonero dei contributi INPS relativi al mese di febbraio 2021.

Esonero contributi imprese produzione di vino e birra, scadenza delle domande: 26 aprile

L’esonero dai contributi per le imprese che operano nella filiera dell’agriturismo e della produzione di vino e birra entra nel vivo.

Con il messaggio INPS numero 1216 del 16 marzo 2022 vengono fornite istruzioni sulla presentazione delle domande per l’agevolazione introdotta dal decreto Sostegni bis.

Il documento di prassi completa il quadro dell’agevolazione ed è atteso da molto tempo: ad anticiparne la pubblicazione era stata la circolare INPS numero 156 del 21 ottobre 2021.

La precedente circolare spiegava le indicazioni dell’istituto in merito alla misura introdotta dall’articolo 70 del DL 73 del 2021, che prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore delle imprese agricole, comprese le aziende che producono vino e birra.

Le somme dovute sono quelle relative alla mensilità di febbraio 2021.

Come anticipato, destinatari dell’agevolazione sono le imprese del settore agricolo. Nello specifico possono presentare la domanda le attività che rientrano tra i codici ATECO riportati nella tabella riassuntiva.

Codice ATECO Attività 01.21.00 Coltivazione di uva 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali 11.05 Produzione di birra 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

Per quanto riguarda la misura dell’esonero, il documento di prassi dell’INPS sottolinea quanto di seguito riportato:

L’importo dell’esonero fruibile non può essere, in ogni caso, superiore alla contribuzione datoriale da versare ed effettivamente sgravabile nel mese di febbraio 2021.

Nel caso in cui i soggetti abbiano già effettuato i versamenti in misura superiore alla quota prevista con l’applicazione dell’esonero, gli stessi potranno richiedere lo sgravio contributivo in compensazione con la contribuzione da versare con le scadenze successive.

L’agevolazione rientra nei limiti individuali stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Le sezioni da prendere a riferimento sono la 3.1 e 3.12, in linea con quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto Sostegni.

L’adozione degli aiuti temporanei è stata prorogata al 30 giugno 2022 con un aumento di massimale ripartito come segue:

290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli; 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Esonero contributi imprese produzione di vino e birra, come presentare la domanda e la scadenza di riferimento

Per presentare le domande si dovrà utilizzare il modulo telematico denominato “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”.

La procedura sarà disponibile per i datori di lavoro a partire da oggi, 17 marzo 2022.

Per la predisposizione delle bozze:

i datori di lavoro dovranno accedere al “Portale delle Agevolazioni” , ex “DiResCo” ;

, ex ; i lavoratori autonomi dovranno seguire il percorso “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” della sezione “Comunicazione bidirezionale” e “Invio comunicazione”

Tali bozze dovranno poi essere convalidate e inviate singolarmente a partire dal prossimo 27 marzo 2022, data a partire dalla quale potranno essere compilate le domande.

La scadenza per l’invio è stabilita entro la finestra temporale di 30 giorni dalla data di disponibilità del modulo: l’ultimo giorno utile per presentare la domanda è il 26 aprile 2022, a patto che non venga superato il limite delle risorse disponibili.

Il messaggio INPS evidenzia inoltre che:

“Entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza dell’indirizzo pec, della comunicazione a mezzo posta ordinaria dell’importo autorizzato in via definitiva i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato.”

In merito all’esonero per i lavoratori autonomi il messaggio chiarisce che sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 14 giorni.

Nel caso in cui lo stesso soggetto invii più domande, verrà presa in considerazione quella con data più recente.

Le domande di esonero relative a posizioni contributive riferite ai contribuenti deceduti in data antecedente o pari al 13 febbraio 2021 saranno respinte.

Una volta chiusa la finestra temporale per l’invio delle domande, l’INPS provvederà all’elaborazione delle stesse.

Gli esiti delle istanze saranno indicati nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” e nei canali di “Comunicazione bidirezionale”.

L’importo sarà comunicato anche tramite una specifica news.

Per ulteriori informazioni in merito alle indicazioni operative e alle istruzioni contabili si può fare direttamente riferimento al testo del messaggio.